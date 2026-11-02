Lo que se sabe de las lluvias en Guayaquil que dejaron un fallecido y familias en albergues

Fecha de publicación: 2 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de octubre de 2026

Más de 90 zonas de Guayaquil registraron acumulación de agua e inundaciones durante la noche del domingo 1 de noviembre de 2026 y la madrugada del lunes 2. Alex Anchundia, gerente general de la Empresa Pública Municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad de Guayaquil (Seguraep), informó además sobre deslizamientos de tierra.

Una persona fallecida por las lluvias en Guayaquil

Anchundia confirmó el fallecimiento de una persona a causa de las lluvias en Guayaquil. Esta muerte se registró durante la noche del domingo 2 de noviembre, mientras la ciudad soportaba una de las peores lluvias, acompañada de tormentas eléctricas y rayos.

Anchundia, también vicepresidente del COE Cantonal, explicó que el Cuerpo de Bomberos atendió distintas emergencias en la ciudad. En la respuesta participaron la Policía, las Fuerzas Armadas y otras instituciones.

El ECU 911 detalló uno de los incidentes de esa noche. A las 22:57, una pared colapsó en el sector de La Prosperina, en Flor de Bastión, y dejó a dos personas atrapadas. Después del rescate y la evacuación, las unidades de primera respuesta confirmaron que una de ellas resultó herida y la otra falleció.

Doce minutos después, a las 23:09, entró otra alerta. Esta vez por un colapso estructural en el mismo sector, sobre la avenida Valerio Estacio, bloque 21. El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil intervino y, tras la evaluación de las entidades competentes, el ECU 911 confirmó que no hubo heridos ni fallecidos.

En Sauces 6, en el norte de la ciudad, las lluvias y tormentas eléctricas del domingo provocaron la caída de un árbol sobre un vehículo.

Para atender estas emergencias, el ECU 911 coordinó la movilización de recursos del Cuerpo de Bomberos, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, la Policía Nacional, organismos de tránsito y otras entidades de primera respuesta. Todas mantienen el monitoreo de los sectores afectados.

Las cámaras de videovigilancia del ECU 911 captaron acumulación de agua en calles de Yaguachi y Guayaquil. En el puerto principal, las imágenes mostraron vías anegadas en las avenidas Antonio Parra, José Tamayo, Pedro Menéndez Gilbert, de las Américas, Quito y 25 de Julio, entre otros puntos.

El agua también llegó a barrios del norte y noroeste de la ciudad. Estos son algunos de los sectores inundados:

Av. Barcelona y Av. Modesto Apolo Ramírez.

Av. Barcelona, en la capilla de Nuestra Señora de la Divina Providencia.

Pascuales, en las calles Shushufindi y Pedro Carbo Noboa.

Pascuales, en la calle Chunchi y la Joya de los Sachas.

Nicolás Segovia, entre Oriente y José Blacio Potes.

Paraíso de la Flor, en la Av. 57 NO y el callejón 24 NO.

Afectaciones en la ví a la Costa

La Vía a la Costa tampoco quedó libre de afectaciones. La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) reportó la mañana de este lunes 2 de noviembre un deslizamiento de material sobre la calzada cerca de la urbanización Puerto Azul, en sentido hacia el peaje. La vía mantiene un cierre parcial mientras avanzan los trabajos. Agentes de la ATM permanecen en el sitio para gestionar la movilidad.

Seguraep trabaja con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y el COE nacional. Anchundia advirtió sobre pronósticos de marea alta desde las 13:00 de este lunes.

El funcionario pidió a las familias quedarse dentro de sus casas y a la ciudadanía, no perder la calma. También recomendó buscar un lugar seguro o acudir a la casa de un familiar mientras dure la época lluviosa.

El ECU 911 insistió en evitar las calles anegadas y alejarse de zonas de riesgo. Ante cualquier emergencia, la línea es el 9-1-1.

Albergues disponibles en Guayaquil por las lluvias

Anchundia confirmó que los alojamientos temporales activados recibieron a algunas familias después de las lluvias. Estos son los dos sitios disponibles:

CAMI de Pascuales: calle 28 N-O y Palenque.

calle 28 N-O y Palenque. Albergue Volver a Soñar: cooperativa de vivienda Autoridad Portuaria, calle Dr. Arturo Serrano Armijos.

Personal del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil realiza labores de rescate en territorio para auxiliar a los ciudadanos y trasladarlos de forma segura a estos alojamientos.

Seguraep recomienda a quienes necesiten acudir a un albergue seguir las indicaciones de las autoridades e informarse por los canales oficiales.