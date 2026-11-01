Intensas lluvias en Guayaquil anegan vías y coincidirán con la marea alta

Fecha de publicación: 1 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 1 de noviembre de 2026

Una intensa jornada invernal acompañada de constantes descargas eléctricas y cielo cubierto de relámpagos sorprendió a los habitantes del puerto principal la noche de este domingo 1 de noviembre de 2026. El temporal desató fuertes precipitaciones, generando anegamientos viales y acumulaciones de agua en arterias del norte, centro y sur de la urbe, por lo que las autoridades municipales y de respuesta activaron cuadrillas operativas frente al impacto de las lluvias en Guayaquil.

Sectores anegados por las lluvias en Guayaquil durante la noche

Las cuadrillas de drenaje acudieron a puntos del norte y sur para evacuar las aguas producto de las lluvias en Guayaquil.

Los reportes técnicos registraron acumulación severa de agua e inundaciones en el sector Paraíso de la Flor, específicamente en la avenida 57 NO y el callejón 24 NO. En la parroquia Pascuales, las novedades se concentraron en los cruces de Shushufindi con Pedro Carbo Noboa, así como en la calle Chunchi y La Joya de los Sachas.

Asimismo, se reportaron anegamientos en la avenida Barcelona a la altura de la avenida Modesto Apolo Ramírez y frente a la capilla Nuestra Señora de la Divina Providencia, además de Nicolás Segovia entre Oriente y José Blacio Potes.

Con el corte de las 20:30, la acumulación avanzó hacia la avenida Don Bosco y 25 de Julio, la vía Perimetral y avenida Honorato Vásquez en sentido sur, Sergio Toral (calle México y Séptima), Cuenca y Guerrero Martínez, Kennedy Vieja (Francisco Urbina Jado y César Andrade López) y los bloques 5 y 6 de la cooperativa Unión de Bananeros.

Niveles máximos de pleamar y riesgo de inundaciones costeras según Inocar

La coincidencia de la marea con precipitaciones intensas eleva el peligro en estuarios.

El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar) advirtió que la coincidencia de pleamares con lluvias intensas, oleaje u otras condiciones puede incrementar sensiblemente el nivel del mar y generar inundaciones en zonas costeras y estuarios.

En el caso del puerto principal, este domingo se registró una pleamar de 3,71 metros a las 11:44 y una bajamar de 0,87 metros a las 18:55. No obstante, los análisis alertan que entre las 23:00 y las 02:00 el nuevo ciclo de marea alta coincidirá con el temporal sostenido, proyectándose una pleamar de 3,95 metros para las 00:29 del lunes 2 de noviembre.

Aunque el sistema de tormenta empezó a debilitarse poco a poco y ya no crece, la persistencia de las lluvias en Guayaquil mantendrá en alerta las áreas bajas por posibles anegamientos.

Cronograma de mareas altas en los principales puertos hasta el 4 de noviembre

Las proyecciones oficiales contemplan picos que superarán los cuatro metros de altura.

De acuerdo con la tabla oficial de mareas del Inocar para el periodo del 1 al 4 de noviembre de 2026, Guayaquil registrará sus cotas más elevadas a las 00:29 (3,95 m) y 12:53 (3,64 m) el 2 de noviembre; a las 01:35 (3,96 m) y 14:07 (3,70 m) el 3 de noviembre; y picos de 4,05 metros a las 02:42 y 3,86 metros a las 15:19 el 4 de noviembre.

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Del 1 al 4 de noviembre de 2026, conoce los niveles máximos del mar previstos en los principales puertos del país y planifica tus actividades marítimas con información oficial.#Inocar pic.twitter.com/iMDNSl1Ge8 — INOCAR (@inocarec) November 1, 2026

En Esmeraldas, los máximos oscilarán entre 2,62 y 3,77 metros (previsto para las 22:03 del 2 de noviembre); en Manta, los valores fluctuarán entre 2,16 y 2,38 metros; en La Libertad, las pleamares se situarán entre 1,85 y 2,09 metros; y en Puerto Bolívar (Machala), las marcas oscilarán entre 2,36 y 2,65 metros (previsto a las 00:23 del 4 de noviembre), exhortando a la ciudadanía a planificar sus actividades marítimas con información oficial.

Nubes de tormenta y relámpagos se extienden en la región litoral

El sistema meteorológico cubrió cerca de una quinta parte del territorio continental.

La masa de nubes de tormenta abarcó una amplia franja del país que va desde Quinindé hasta Machala y Loja, situándose directamente sobre Guayaquil, Babahoyo, Quevedo y Portoviejo. Usuarios en redes sociales compartieron imágenes del cielo iluminado por rayos y truenos continuos.

Los reportes técnicos señalan que, si bien la nubosidad tenderá a perder fuerza paulatinamente, el agua continuará cayendo de manera más uniforme durante la noche, con la probabilidad de que se reorganicen nuevas tormentas sobre el golfo de Guayaquil y la Costa durante la madrugada.

Acumulación de agua y vías afectadas en cantones de Guayas

Las cámaras de videovigilancia detectaron calzadas inundadas en Milagro y Yaguachi.

El temporal no se limitó a Guayaquil y alcanzó a varios cantones de la provincia con diversa intensidad. En Milagro y Yaguachi se registraron lluvias fuertes que provocaron calles anegadas y acumulación de agua monitoreadas por las cámaras de seguridad.

En Naranjal también se reportó lluvia fuerte, mientras que en El Empalme la intensidad fue moderada y en El Triunfo se clasificó como lluvia leve. Además, se evidenciaron calzadas mojadas en el suroeste porteño, la vía a la Costa, Samborondón y Marcelino Maridueña.

Frente al impacto de las lluvias en Guayaquil, unidades de Emapag e Interagua se desplegaron a los sectores anegados para destapar sumideros y desfogar el agua pluvial en enlace con Gestión de Riesgos, mientras en Santa Elena los monitoreos no registraron novedades ni afectaciones viales.

Preguntas frecuentes

❓ ¿Qué sectores urbanos resultaron perjudicados según los sectores anegados por las lluvias en Guayaquil durante la noche?

Paraíso de la Flor, Pascuales, avenida Barcelona, Vía Perimetral, Unión de Bananeros, Kennedy Vieja, Sergio Toral y avenida 25 de Julio.

En el balance de vías afectadas donde los sectores anegados por las lluvias en Guayaquil durante la noche requirieron atención emergente, se reportaron inundaciones en el callejón 24 NO y avenida 57 NO. En la Vía Perimetral y Honorato Vásquez, el agua acumulada complicó el tránsito en sentido hacia el sur. Asimismo, sectores tradicionales del suroeste como Cuenca y Guerrero Martínez sufrieron taponamientos que obligaron al desplazamiento de cuadrillas de desazolve.

❓ ¿Qué peligro advierten los expertos ante los niveles máximos de pleamar y riesgo de inundaciones costeras según Inocar?

La coincidencia de pleamares con lluvias intensas y oleaje puede incrementar el nivel del mar y provocar inundaciones en zonas costeras y estuarios.

Al detallarse los niveles máximos de pleamar y riesgo de inundaciones costeras según Inocar, la entidad advirtió que la marea alta que inicia a las 00:29 del 2 de noviembre (3,95 m) coincidirá con el temporal sostenido. Esta concurrencia impide que las redes de drenaje pluvial descarguen de manera natural hacia los ramales del estero y los ríos. Por esta razón, las calles situadas en cotas bajas de Guayaquil podrían permanecer bajo el agua por un periodo prolongado durante la madrugada.

❓ ¿Cuáles son los valores proyectados en el cronograma de mareas altas en los principales puertos hasta el 4 de noviembre?

Guayaquil alcanzará hasta 4,05 m; Esmeraldas hasta 3,77 m; Puerto Bolívar hasta 2,65 m; Manta hasta 2,38 m; y La Libertad hasta 2,09 m.

Dentro del seguimiento fijado en el cronograma de mareas altas en los principales puertos hasta el 4 de noviembre, el Inocar publicó la tabla de mareas para orientar la planificación marítima y portuaria del país. El informe técnico prevé que el 4 de noviembre se registre la marca más alta en el puerto de Guayaquil a las 02:42 con 4,05 metros. En Esmeraldas, el pico más elevado se presentará a las 22:03 del lunes 2 de noviembre con 3,77 metros.

❓ ¿Qué cobertura territorial alcanzaron las nubes de tormenta y relámpagos se extienden en la región litoral?

Cubrieron cerca de una quinta parte del país, desde Quinindé hasta Machala y Loja, situándose sobre Guayaquil, Babahoyo, Quevedo y Portoviejo.

En la evolución del temporal donde las nubes de tormenta y relámpagos se extienden en la región litoral, usuarios reportaron intensa actividad eléctrica con destellos permanentes en el cielo. Aunque los análisis indican que el sistema meteorológico comenzó a perder volumen y ya no se expande, la lluvia se tornó pareja y continua. Se mantiene la probabilidad técnica de que nuevas celdas de tormenta se reorganicen en la madrugada sobre el golfo.

❓ ¿Qué cantones registraron emergencias viales en la acumulación de agua y vías afectadas en cantones de Guayas?

Milagro, Yaguachi y Naranjal reportaron lluvias fuertes con vías anegadas, mientras El Empalme registró lluvia moderada y El Triunfo lluvia leve.

En las zonas monitoreadas por la acumulación de agua y vías afectadas en cantones de Guayas, las cámaras del sistema de videovigilancia captaron calles completamente anegadas en Milagro y Yaguachi. La acumulación de agua obligó a coordinar acciones inmediatas entre las salas operativas y Gestión de Riesgos. Además, se notificaron calzadas mojadas y resbaladizas en Samborondón, Marcelino Maridueña y en la vía a la Costa.

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