Las lluvias desbordan 15 ríos y quebradas en cinco provincias

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Los desbordamientos suben a 15 en el país. El reporte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, con corte a las 19:00 del sábado 31 de octubre de 2026, contabiliza 15 cuerpos hídricos desbordados en cinco provincias. El corte anterior, de las 07:00 de ese mismo día, registraba 14 en seis provincias.
La Secretaría mantiene un monitoreo permanente de los cuerpos hídricos.
Las provincias con desbordamiento de ríos son Guayas, El Oro, Manabí, Santa Elena, Galápagos y Zamora Chinchipe. Guayas concentra ocho casos.
El boletín de advertencia N.º 84 del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) rige desde las 13:00 del 29 de octubre hasta las 23:00 del 1 de noviembre. Prevé que las lluvias sigan con intensidad de moderada a muy fuerte, con tormentas y ráfagas de viento, en el Litoral.
En el norte y el sur de la Sierra, las lluvias serán de moderadas a fuertes. En la Amazonía serán ocasionales y moderadas en las estribaciones de la cordillera oriental. Los eventos de mayor intensidad podrían ocurrir el 30 y el 31 de octubre.
Del 29 de agosto al 30 de octubre, a las 15:00, Gestión de Riesgos registró 937 eventos adversos en 23 provincias. Afectaron a 149 cantones y 398 parroquias. Las inundaciones suman el 56,78% de los eventos y los deslizamientos, el 17,93%.
El balance incluye:
Esmeraldas (18 594), Guayas (9 598) y El Oro (5.382) tienen más personas impactadas.
El país está en alerta roja desde el 29 de agosto, por la resolución SNGR-238-2026, porque el fenómeno de El Niño sigue en curso. Guayas tiene alerta roja provincial desde el 4 de septiembre, y Pedro Carbo, Balzar y Nobol, alerta roja cantonal.
Esmeraldas declaró emergencia provincial el 7 de octubre. Ocho cantones también la declararon: Eloy Alfaro, Esmeraldas, Muisne, Quinsaloma, Las Naves, Chimbo, El Guabo y Balao.
Hay ocho alojamientos activos, con 261 familias y 640 personas alojadas. Además, el SNDGIRD y la Secretaría entregaron más de 29.000 bienes de asistencia humanitaria. Los Comités de Operaciones de Emergencia (COE) activos suman uno nacional, 22 provinciales, 158 cantonales y 10 parroquiales.
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