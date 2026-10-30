13 ríos están desbordados en cinco provincias del país

Fecha de publicación: 30 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 30 de octubre de 2026

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos identificó 13 cuerpos hídricos desbordados en cinco provincias de Ecuador, según el monitoreo nacional con corte a las 19:00 de este viernes 30 de octubre de 2026. El reporte incluye ríos, esteros y quebradas de El Oro, Guayas, Manabí, Santa Elena y Zamora Chinchipe.

La provincia de Guayas concentra el mayor número de puntos reportados, con ocho cuerpos hídricos fuera de su cauce. Zamora Chinchipe registra dos casos, mientras El Oro, Manabí y Santa Elena reportan uno cada una.

La entidad informó que mantiene el monitoreo permanente de las condiciones en el territorio nacional. El informe identifica los sectores y los nombres de los afluentes que presentan desbordamientos.

Guayas concentra ocho cuerpos hídricos desbordados

El reporte de Gestión de Riesgos identifica ocho puntos críticos en Guayas. En Daule, el desbordamiento afecta al estero El Canal, en el sector de Laurel. También constan el río Pula y el río Jaboncillo, en distintos sectores de esa parroquia.

En Guayaquil, el monitoreo incluye los ríos Pilco y Tenguel, en la parroquia Tenguel. El documento también señala el río Jaguas, en el recinto Jaime Roldós, cantón Naranjal.

En Balzar, el reporte identifica el estero Perinao, en la cabecera cantonal y varios sectores. Otro punto corresponde al río Pula, en Santa Lucía, en la cabecera cantonal y el recinto La Judith.

El Oro y Manabí también reportan desbordamientos

En la provincia de El Oro, el informe registra el río Chaguana, en el barrio 10 de Octubre, sector Tendales, cantón El Guabo.

En Manabí, el punto identificado corresponde al río Pacoche, en la parroquia Santa Marianita, específicamente en Boca de Pacoche, cantón Manta. Este afluente también figura entre los cuerpos hídricos que presentan desbordamiento en el reporte nacional.

La provincia de Santa Elena registra otro caso: el río California, en la comuna La Ponga, parroquia Colonche.

Zamora Chinchipe registra dos puntos críticos

El monitoreo incluye dos cuerpos hídricos desbordados en Zamora Chinchipe. El primero corresponde a la quebrada Soñaderos, en el sector de Sabanilla, cantón Zamora.

El segundo punto es el río Cantzama, en la parroquia Guadalupe, cantón Zamora. Ambos sitios constan en el informe de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos con corte a las 19:00.

Gestión de Riesgos mantiene monitoreo nacional

El reporte del viernes 30 de octubre contabiliza 13 cuerpos hídricos desbordados en las cinco provincias. La información detalla la ubicación de cada punto y permite identificar las zonas con afectaciones por la salida de ríos, esteros y quebradas de sus cauces.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos mantiene el monitoreo permanente de estos eventos. El balance corresponde al corte de las 19:00 y constituye el registro nacional difundido para esa hora.

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