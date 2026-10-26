Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

El escenario de riesgo se incrementó luego de que las lluvias y marea alta en Guayaquil aumentan peligro de inundación este lunes 26 de octubre de 2026, una situación meteorológica y marina que continuará activa durante las próximas jornadas en la provincia del Guayas. La presencia simultánea de precipitaciones intensas y niveles elevados en el río Guayas y sus afluentes frena la evacuación oportuna de los caudales pluviales, generando la saturación rápida de las redes de desfogue en los sectores más vulnerables de la ciudad.

Horarios críticos por lluvias y marea alta en Guayaquil

De acuerdo con las alertas oficiales, la concurrencia de ambos factores ambientales puede dificultar el drenaje de las aguas lluvias, incrementar su acumulación en las vías y favorecer inundaciones en sectores bajos, así como en áreas cercanas a esteros, canales y riberas.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos confirmó que mantiene un monitoreo permanente de las amenazas en conjunto con las instituciones competentes con la finalidad de promover acciones oportunas para la prevención y la protección de la población.

Pronóstico meteorológico para la provincia del Guayas

Los reportes técnicos anticipan precipitaciones considerables durante el inicio de la semana.

La información sustentada en el Boletín Meteorológico Nro. 83 del INAMHI, con vigencia prevista hasta el 28 de octubre, señala que se esperan lluvias de moderada a muy fuerte intensidad en el territorio provincial de Guayas.

El documento técnico especificó que la mayor fuerza e intensidad de este temporal está pronosticada de manera puntual para este lunes 26 y el martes 27 de octubre, días en los cuales se solicita a la colectividad extremar los recaudos de seguridad.

Tabla de mareas y cotas máximas en el río Guayas

Las estimaciones oceanográficas confirmaron niveles de agua marina que llegan hasta los 4,50 metros.

El Comunicado Oficial del INOCAR emitido este 26 de octubre advirtió que para este lunes se preveía una pleamar en Guayaquil a las 19:31, alcanzando una altura aproximada de 4,50 metros. En la tabla oficial de mareas consta que en horas de la mañana, a las 06:51, se produjo otra pleamar de 4,50 metros, mientras que los registros de bajamar marcaron 0,80 metros a la 01:45 y 0,55 metros a las 14:15.

Para el martes 27 de octubre, los valores de marea señalan una bajamar a las 02:33 (0,73 metros), una pleamar a las 07:36 (4,48 metros), una bajamar a las 15:00 (0,51 metros) y una segunda pleamar a las 20:16 con 4,48 metros.

Recomendaciones oficiales para evitar emergencias

Las instituciones especializadas emitieron pautas de precaución ante las condiciones climáticas desfavorables.

Frente al pronóstico, se recomendó a la ciudadanía evitar desplazamientos innecesarios, especialmente durante los periodos de lluvias nocturnas. Asimismo, se instó a no cruzar calles inundadas a pie ni en vehículos, y mantener especial precaución en zonas bajas o en inmediaciones de esteros, canales y riberas.

También se solicitó a la población alejarse de postes, cables e instalaciones eléctricas situadas en sectores anegados, atender las directrices emitidas por canales oficiales y reportar contingencias a través de la línea de emergencia 9-1-1.

Preguntas frecuentes

❓ ¿Por qué las lluvias y marea alta en Guayaquil aumentan peligro de inundación?

Porque la coincidencia de niveles elevados de marea con lluvias intensas dificulta el drenaje de las aguas lluvias.

Esta situación favorece la acumulación de agua en las calzadas y eleva el riesgo de anegamientos en sectores bajos y áreas próximas al río Guayas, sus afluentes y esteros.

❓ ¿Qué altura alcanza la pleamar en Guayaquil este lunes 26 de octubre de 2026?

Una altura máxima aproximada de 4,50 metros a las 19:31.

En la mañana de este mismo día también se constató una pleamar con cota de 4,50 metros a las 06:51, según la tabla oficial del INOCAR.

❓ ¿Cuáles son los horarios de marea alta fijados para el martes 27 de octubre?

A las 07:36 con 4,48 metros y a las 20:16 con 4,48 metros de elevación.

Las mediciones del INOCAR detallan los ciclos diarios de pleamar y bajamar para monitorear el comportamiento del estuario y del río Guayas.

❓ ¿Hasta cuándo estará vigente la alerta de lluvias emitida por el INAMHI?

Hasta el 28 de octubre, según el Boletín Meteorológico Nro. 83.

El pronóstico señala lluvias de moderada a muy fuerte intensidad en Guayas, con mayor fuerza focalizada este 26 y 27 de octubre.

❓ ¿Qué precauciones solicita tomar la Secretaría de Gestión de Riesgos?

Evitar desplazamientos nocturnos innecesarios, no cruzar calles inundadas y alejarse de postes o cables en áreas anegadas.

Las autoridades recordaron que ante cualquier emergencia los ciudadanos deben comunicarse de inmediato a la línea 9-1-1.

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