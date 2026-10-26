ATM cierra el túnel del Carmen por lluvias en Guayaquil

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

La Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) informó sobre medidas operativas adoptadas debido a las condiciones climáticas registradas en Guayaquil. Inicialmente se dispuso el cierre temporal de los túneles Santa Ana y San Eduardo como medida preventiva, mientras agentes de tránsito se desplegaron en los accesos para gestionar la movilidad y brindar asistencia a los conductores.

Posteriormente, la entidad anunció la reapertura del túnel Santa Ana, aunque el túnel del Carmen permanece cerrado.

Cierres preventivos por condiciones climáticas

Según la información difundida por la ATM, la decisión de restringir temporalmente el paso por los túneles buscó prevenir incidentes ante las condiciones generadas por las lluvias.

La entidad indicó que sus agentes permanecieron en los puntos de acceso regulando el tránsito y orientando a los usuarios de las vías.

Asimismo, solicitó a los conductores respetar la señalización instalada y acatar las indicaciones del personal operativo.

Túnel Santa Ana vuelve a operar

En una actualización posterior, la ATM comunicó que se habilitó nuevamente la circulación vehicular a través del túnel Santa Ana.

Sin embargo, precisó que el túnel del Carmen continúa cerrado por el momento, mientras agentes de tránsito permanecen en la zona coordinando la movilidad.

La institución recomendó conducir con precaución y mantenerse atentos a las instrucciones emitidas por el personal desplegado en el sector.

Metrovía reporta demoras en varios sectores

Por separado, el sistema Metrovía informó que continúa operando con normalidad pese a las condiciones climáticas y al estado de las vías.

No obstante, señaló que se registran demoras y circulación lenta en distintos sectores de la ciudad.

Ante esta situación, la entidad recomendó a los usuarios planificar sus desplazamientos con anticipación y considerar tiempos adicionales de traslado.

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