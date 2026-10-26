Centro comercial se inunda por lluvias y tormenta eléctrica en Guayaquil

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

Una intensa lluvia acompañada de una tormenta eléctrica se desarrolla en varias zonas de Guayaquil la tarde de este 26 de octubre de 2026. Por este motivo Segura EP exhortó a la ciudadanía a permanecer en sus hogares y evitar salir o exponerse innecesariamente durante las lluvias y tormentas eléctricas.

Detalles de la tormenta eléctrica en Guayaquil

Entre las zonas con acumulación de agua e inundación identificadas por Segura EP se encuentra: Fertisa, Coop. Brisas del Salado, Guasmo Sur, Coop. Unión de Bananeros, Av. 25 de Julio, Guasmo Central, Coop. Nuevos Horizontes, Av. Pío Jaramillo y Av. Sopeña, Isla Trinitaria, Coop. Nueva Ecuador, la avenida Francisco de Orellana, entre otros.

De acuerdo con información de la plataforma Amaru, la tormenta más cercana se ubicaba sobre la Vía a la Costa, a aproximadamente 21 kilómetros del centro de Guayaquil, mientras que los rayos más cercanos se encontraban a unos 15 kilómetros de la ciudad.

Según Amaru, hasta las 13:53 se registraron 30 rayos, una situación que, de acuerdo con la plataforma, evidenciaba un fortalecimiento de la tormenta.

Av. Francisco de Orellana es toda una piscina. https://t.co/a2tescgwGL — Emergencias Ec (@EmergenciasEc) October 26, 2026

Las zonas reportadas con afectaciones en Guayaquil

Hasta el momento se registran 19 sectores con novedades y afectaciones por la lluvia. Según el corte hasta las 15:00 estos son los sectores reportados por Segura EP.

Urdenor 2, calle 16A NO.

Ciudadela La FAE, avenida General Raúl Cousin y Buzz Aldrin.

César Andrade López y doctor Abel Gilbert Pontón.

Vía a Daule, kilómetro 7,5, diagonal a Servientrega.

Avenida Francisco Urbina Jado, junto al EAS Kennedy.

Avenida 25 de Julio y Juan Pío Jaramillo.

Guillermo Pareja y Miguel Ángel Jirón.

Víctor Emilio Estrada y Laureles.

Doctor Enrique Ortega Moreira

Víctor Emilio Estrada y Costanera.

Avenida Benjamín Carrión, sector Vermont Plaza.

Ficus y avenida Víctor Emilio Estrada.

Samanes 1, primer pasaje 2A NE.

Avenida del Bombero, en dirección hacia la avenida Rodríguez Bonín.

Avenida Juan Tanca Marengo, kilómetro 17 y María Piedad Castillo.

Avenida del Bombero, a la altura del antiguo edificio del INNFA.

Garzota, sexto pasaje y doctor Luis Mendoza, sector del edificio de CNEL.

Avenida Barcelona y calle 44.

José Salcedo y Rosendo Avilés.

El agua ingresó a un centro comercial

El norte de Guayaquil registra calles inundadas. En videos que circulan en redes se puede ver cómo el agua ingresó incluso a las instalaciones del centro comercial Mall del Sol.

Atentos!! Se inunda el Mall del Sol. https://t.co/mITr7SPFPm — Emergencias Ec (@EmergenciasEc) October 26, 2026

Riesgo de inundaciones

La plataforma advirtió que existía un riesgo de inundación calificado como muy probable en el sector de Tenguel.

Asimismo, recomendó evitar calles anegadas y pasos a desnivel mientras continuaban las condiciones meteorológicas adversas.

Segura EP emite recomendaciones

Por su parte, en un comunicado Segura EP exhortó a la ciudadanía a permanecer en sus hogares y evitar salir o exponerse innecesariamente durante las lluvias y tormentas eléctricas.

La entidad indicó que quienes deban movilizarse lo hagan únicamente cuando sea indispensable y tomando las debidas precauciones.

Además, recomendó evitar cruzar calles inundadas y mantenerse alejados de árboles, postes y cables eléctricos.

COMUNICADO ANTE LAS LLUVIAS DE HOY https://t.co/shyy6T9Gtv — Segura EP – C5GYE (@segura_ep) October 26, 2026

Piden reportar emergencias al 181

En su comunicado, Segura EP recordó que la ciudadanía puede comunicarse con la línea 181 para reportar situaciones de emergencia y solicitar atención.

La entidad señaló que mantiene el monitoreo de las condiciones climáticas y pidió a la población informarse por canales oficiales y reportar cualquier novedad a las autoridades competentes.

Comunicado de Metrovía

Debido a las fuertes lluvias registradas en la ciudad, este lunes 26 de octubre se autorizó la circulación de vehículos particulares por los carriles exclusivos de la Metrovía en todo Guayaquil.

Las autoridades recomendaron a los conductores movilizarse con precaución, respetar la prioridad de paso de las unidades del sistema de transporte y seguir en todo momento las indicaciones de los agentes de tránsito desplegados en las vías.

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