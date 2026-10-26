Lluvias e inundaciones en El Oro dejan 882 afectados y 1 319 viviendas en riesgo

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

Las intensas lluvias registradas en la provincia de El Oro causaron inundaciones, desbordamientos de canales y acumulaciones de agua en varios sectores. La mañana de este lunes 26 de octubre de 2026, el ECU 911 mantiene la vigilancia de ríos, canales y calles mediante las cámaras de videovigilancia del Centro Zonal 7 Machala. En la capital orense, los canales El Macho y La Puentecita presentan desbordamientos, mientras varias calles permanecen anegadas.

El impacto de las precipitaciones también alcanza a otros cantones de la provincia. En Santa Rosa, el río Carne Amarga aumentó su caudal y permanece bajo vigilancia, especialmente en el puente ubicado en ese sector. En cambio, el río Jubones, a la altura de La Iberia, en El Guabo, registra un caudal medio sin desbordamiento. El canal internacional Ecuador–Perú, en Huaquillas, y el sector de Buenavista tampoco presentan novedades relacionadas con desbordamientos.

Inundaciones en Machala afectan a familias, comercios y transporte

Las lluvias e inundaciones registradas en El Oro dejaron 882 personas afectadas, 391 damnificadas, una persona fallecida y 1 319 viviendas afectadas. Estas cifras constan en el informe de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), con corte a las 10:00 del domingo 25 de octubre. El balance recoge los eventos ocurridos desde el 29 de agosto y dimensiona las consecuencias de las precipitaciones en la provincia.

En Machala, las inundaciones persistieron durante el domingo 25 de octubre. El incremento del caudal del canal El Macho, sumado a la marea alta, dificultó la evacuación del agua hacia los esteros y favoreció la acumulación en distintos puntos de la ciudad.

Entre las zonas afectadas figuran las calles Décima Norte, 10 de Agosto y Onceava Norte, así como la intersección de Colón y Onceava Norte. También se reportaron inundaciones en Cristo del Consuelo, Los Vergeles, Las Palmeras, el barrio 3 de Noviembre y Las Katias.

En la ciudadela Leonor Aguilar, el agua cubrió el único puente de acceso. En La Primavera, el desbordamiento del canal El Macho alcanzó las calles del sector 2. Mientras tanto, la Circunvalación Sur registró nuevas acumulaciones de agua debido al ascenso de la marea.

Las consecuencias también llegaron a las actividades cotidianas. Las inundaciones afectaron el comercio y la circulación del transporte público en diferentes sectores de Machala.

Ante esta situación, las 156 instituciones educativas del cantón adoptaron la modalidad no presencial este lunes 26 de octubre, por disposición del Distrito de Educación. La medida responde a las lluvias e inundaciones registradas en la provincia.

Ríos bajo vigilancia y lluvias intensas hasta el miércoles

El ECU 911 mantiene el monitoreo visual de los sectores afectados para seguir la evolución de las condiciones y contribuir a la coordinación con las instituciones de primera respuesta. En Machala, las cámaras registran el desbordamiento del canal El Macho y el nivel del agua en La Puentecita, donde el caudal llegó al límite de su capacidad.

En Santa Rosa, el incremento del caudal del río Carne Amarga mantiene bajo vigilancia el puente ubicado en el sector. Además, las precipitaciones del sábado 24 de octubre dejaron inundado el Cementerio General de ese cantón.

En El Guabo, el río Jubones presentó un nivel elevado en La Iberia, aunque no registró desbordamientos. El ECU 911 también informó que el canal internacional Ecuador–Perú, en Huaquillas, y el sector de Buenavista no presentaban novedades por desbordamientos durante el reporte de este lunes.

Mientras continúan las afectaciones, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos desplegó asistencia para las familias damnificadas. En El Guabo, distribuyó 310 kits de primera respuesta y 300 kits de limpieza familiar, destinados a atender a 575 personas. En Pasaje, entregó 165 kits de asistencia de tres tipos para 121 personas.

Las condiciones meteorológicas requieren atención durante los próximos días. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió una advertencia que estará vigente hasta las 23:00 del miércoles 28 de octubre.

El organismo prevé que el lunes 26 y el martes 27 se registren las lluvias de mayor intensidad, acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento. En sectores del Litoral con un nivel de amenaza muy alto, las precipitaciones podrían alcanzar entre 42 y 100 milímetros diarios.

El Oro figura entre las provincias expuestas a crecidas de ríos, inundaciones y deslizamientos. Por ello, el ECU 911 recomienda a la ciudadanía mantenerse informada mediante los canales oficiales y comunicarse con la línea única 9-1-1 ante cualquier emergencia.

Lamentable, se observa la magnitud de la inundación en las principales calles céntricas de la ciudad de Machala https://t.co/rMvBro2C0C — Radar Machala (@radarmachala_) October 25, 2026

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