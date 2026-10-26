Universidades de Guayaquil y planteles de Santa Elena suspenden clases presenciales por lluvias

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

Tras las intensas lluvias en Ecuador, instituciones educativas en Guayaquil y Salinas suspendieron su jornada presencial y la trasladaron a la virtualidad, con la finalidad de precautela la seguridad de todos este lunes 26 de octubre de 2026.

La Universidad de Guayaquil, el Distrito de Educación La Libertad-Salinas y la Universidad de las Artes anunciaron medidas temporales para el desarrollo de sus actividades académicas debido a las intensas lluvias registradas en las últimas horas.

Universidad de Guayaquil activa plan de continuidad académica

A través de un comunicado oficial compartido este 26 de octubre, la Universidad de Guayaquil informó que, debido a las afectaciones en la movilidad, el suministro eléctrico y la conectividad, se dispuso la activación preventiva del Nivel 2 de la Política de Continuidad Académica.

La institución señaló que durante la mañana del lunes 26 de octubre las actividades académicas se desarrollarían en línea y de manera asincrónica mediante la plataforma institucional Moodle.

Asimismo, indicó que a partir de las 13:00 se reanudarían con normalidad las actividades académicas conforme a las modalidades y horarios establecidos en la planificación institucional, incluyendo clases presenciales y sesiones sincrónicas en línea.

La universidad precisó además que el personal administrativo trabaja con normalidad.

Universidad de las Artes pasa clases a modalidad virtual

La Universidad de las Artes informó que, mientras permanezca vigente el boletín meteorológico citado en su comunicado y la alerta por lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, las actividades académicas se desarrollarán de forma virtual en la franja horaria correspondiente.

La institución señaló que las clases se acogerán a las alternativas previstas en su semaforización institucional.

Respecto al personal administrativo, indicó que deberá flexibilizar los horarios de ingreso y salida. En caso de imposibilidad para trasladarse a las instalaciones universitarias, se podrá coordinar la realización de labores mediante teletrabajo, sujeto a supervisión.

La universidad exhortó a su comunidad a mantenerse informada por los canales oficiales y a priorizar su seguridad al momento de organizar desplazamientos y actividades.

Salinas dispone modalidad no presencial

Por su parte, el Distrito de Educación La Libertad-Salinas, del Ministerio de Educación, emitió un comunicado sobre la suspensión urgente de la presencialidad debido a las fuertes lluvias y tormentas.

La medida aplica para instituciones fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares de la jurisdicción.

Según el documento, desde este 26 de octubre se implementó el Plan de Continuidad Educativa bajo modalidad no presencial, priorizando la seguridad y el bienestar de estudiantes, docentes y familias.

El distrito también indicó que se mantendrá comprensión y flexibilidad ante posibles dificultades de conectividad o suministro eléctrico. El retorno a la presencialidad será informado oportunamente mediante los canales oficiales.

Suspensión de clases por lluvias; preguntas frecuentes

❓ ¿Qué universidades suspendieron las clases presenciales en Guayaquil por las intensas lluvias del 26 de octubre de 2026? La Universidad de Guayaquil y la Universidad de las Artes trasladaron temporalmente sus actividades académicas a la modalidad virtual debido a las intensas lluvias y las alertas meteorológicas.

La Universidad de Guayaquil activó el Nivel 2 de su Política de Continuidad Académica y dispuso clases en línea y asincrónicas durante la mañana. La Universidad de las Artes estableció la modalidad virtual mientras se mantuvieran vigentes las condiciones meteorológicas señaladas en su comunicado. ❓ ¿Cómo serán las clases en la Universidad de Guayaquil este lunes 26 de octubre? Las clases se desarrollarán en línea y de forma asincrónica durante la mañana, mediante Moodle. A partir de las 13:00, las actividades académicas se reanudarán con normalidad, según las modalidades y La medida preventiva responde a las afectaciones en la movilidad, el suministro eléctrico y la conectividad. La universidad informó que su personal administrativo continuará trabajando con normalidad. ❓ ¿Qué instituciones educativas de Salinas suspendieron las clases presenciales por las lluvias? Las instituciones fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares de la jurisdicción del Distrito de Educación La Libertad-Salinas pasaron a la modalidad no presencial desde el 26 de octubre de 2026.

El Ministerio de Educación, a través de este distrito, dispuso la aplicación del Plan de Continuidad Educativa para precautelar la seguridad y el bienestar de estudiantes, docentes y familias. El retorno a las aulas será anunciado oportunamente por los canales oficiales. ❓ ¿Qué medidas tomó la Universidad de las Artes ante las lluvias y tormentas eléctricas en Guayaquil? La Universidad de las Artes dispuso que las actividades académicas se desarrollen de forma virtual mientras permanezcan vigentes las condiciones meteorológicas señaladas en su comunicado.

Contexto: La institución también estableció flexibilidad en los horarios de ingreso y salida del personal administrativo. Quienes no puedan trasladarse a las instalaciones podrán coordinar el teletrabajo, sujeto a supervisión. Además, recomendó mantenerse informados por los canales oficiales y priorizar la seguridad. ❓ ¿Cuándo se retomarán las clases presenciales en las instituciones educativas afectadas por las lluvias? La Universidad de Guayaquil anunció la reanudación de las actividades académicas habituales desde las 13:00 del lunes 26 de octubre, según los horarios y modalidades establecidos. Para las instituciones de Salinas, la fecha de retorno a la presencialidad será comunicada oficialmente.

Las medidas responden a las intensas lluvias, las tormentas eléctricas y las dificultades de movilidad, conectividad y suministro eléctrico. Las comunidades educativas deben consultar los canales oficiales de cada institución para conocer posibles actualizaciones.

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