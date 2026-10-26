Universidades de Guayaquil y planteles de Santa Elena suspenden clases presenciales por lluvias

Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
Tras las intensas lluvias en Ecuador, instituciones educativas en Guayaquil y Salinas suspendieron su jornada presencial y la trasladaron a la virtualidad, con la finalidad de precautela la seguridad de todos este lunes 26 de octubre de 2026.
La Universidad de Guayaquil, el Distrito de Educación La Libertad-Salinas y la Universidad de las Artes anunciaron medidas temporales para el desarrollo de sus actividades académicas debido a las intensas lluvias registradas en las últimas horas.
A través de un comunicado oficial compartido este 26 de octubre, la Universidad de Guayaquil informó que, debido a las afectaciones en la movilidad, el suministro eléctrico y la conectividad, se dispuso la activación preventiva del Nivel 2 de la Política de Continuidad Académica.
La institución señaló que durante la mañana del lunes 26 de octubre las actividades académicas se desarrollarían en línea y de manera asincrónica mediante la plataforma institucional Moodle.
Asimismo, indicó que a partir de las 13:00 se reanudarían con normalidad las actividades académicas conforme a las modalidades y horarios establecidos en la planificación institucional, incluyendo clases presenciales y sesiones sincrónicas en línea.
La universidad precisó además que el personal administrativo trabaja con normalidad.
La Universidad de las Artes informó que, mientras permanezca vigente el boletín meteorológico citado en su comunicado y la alerta por lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, las actividades académicas se desarrollarán de forma virtual en la franja horaria correspondiente.
La institución señaló que las clases se acogerán a las alternativas previstas en su semaforización institucional.
Respecto al personal administrativo, indicó que deberá flexibilizar los horarios de ingreso y salida. En caso de imposibilidad para trasladarse a las instalaciones universitarias, se podrá coordinar la realización de labores mediante teletrabajo, sujeto a supervisión.
La universidad exhortó a su comunidad a mantenerse informada por los canales oficiales y a priorizar su seguridad al momento de organizar desplazamientos y actividades.
Por su parte, el Distrito de Educación La Libertad-Salinas, del Ministerio de Educación, emitió un comunicado sobre la suspensión urgente de la presencialidad debido a las fuertes lluvias y tormentas.
La medida aplica para instituciones fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares de la jurisdicción.
Según el documento, desde este 26 de octubre se implementó el Plan de Continuidad Educativa bajo modalidad no presencial, priorizando la seguridad y el bienestar de estudiantes, docentes y familias.
El distrito también indicó que se mantendrá comprensión y flexibilidad ante posibles dificultades de conectividad o suministro eléctrico. El retorno a la presencialidad será informado oportunamente mediante los canales oficiales.
La Universidad de Guayaquil y la Universidad de las Artes trasladaron temporalmente sus actividades académicas a la modalidad virtual debido a las intensas lluvias y las alertas meteorológicas.
La Universidad de Guayaquil activó el Nivel 2 de su Política de Continuidad Académica y dispuso clases en línea y asincrónicas durante la mañana. La Universidad de las Artes estableció la modalidad virtual mientras se mantuvieran vigentes las condiciones meteorológicas señaladas en su comunicado.
Las clases se desarrollarán en línea y de forma asincrónica durante la mañana, mediante Moodle. A partir de las 13:00, las actividades académicas se reanudarán con normalidad, según las modalidades y La medida preventiva responde a las afectaciones en la movilidad, el suministro eléctrico y la conectividad. La universidad informó que su personal administrativo continuará trabajando con normalidad.
Las instituciones fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares de la jurisdicción del Distrito de Educación La Libertad-Salinas pasaron a la modalidad no presencial desde el 26 de octubre de 2026.
El Ministerio de Educación, a través de este distrito, dispuso la aplicación del Plan de Continuidad Educativa para precautelar la seguridad y el bienestar de estudiantes, docentes y familias. El retorno a las aulas será anunciado oportunamente por los canales oficiales.
La Universidad de las Artes dispuso que las actividades académicas se desarrollen de forma virtual mientras permanezcan vigentes las condiciones meteorológicas señaladas en su comunicado.
Contexto: La institución también estableció flexibilidad en los horarios de ingreso y salida del personal administrativo. Quienes no puedan trasladarse a las instalaciones podrán coordinar el teletrabajo, sujeto a supervisión. Además, recomendó mantenerse informados por los canales oficiales y priorizar la seguridad.
La Universidad de Guayaquil anunció la reanudación de las actividades académicas habituales desde las 13:00 del lunes 26 de octubre, según los horarios y modalidades establecidos. Para las instituciones de Salinas, la fecha de retorno a la presencialidad será comunicada oficialmente.
Las medidas responden a las intensas lluvias, las tormentas eléctricas y las dificultades de movilidad, conectividad y suministro eléctrico. Las comunidades educativas deben consultar los canales oficiales de cada institución para conocer posibles actualizaciones.