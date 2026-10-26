La tormenta eléctrica afecta a más de 20 sectores de Guayaquil

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

Las lluvias y tormenta eléctrica registrada durante la madrugada del 26 de septiembre de 2026 provocaron acumulación de agua e inundaciones en distintos sectores de Guayaquil, según los reportes difundidos por Segura EP. Hasta el corte de las 08:00, se reportaron 29 sectores con afectaciones.

Como respuesta, se desplegaron unidades de Emapag e Interagua para atender las novedades reportadas en varios puntos de la ciudad.

Sectores afectados por la lluvia en Guayaquil

La tormenta eléctrica y lluvias de Guayaquil provocó que varios sectores de la ciudad presentaran inundaciones y acumulación de agua. Según Segura EP, hasta el momento se han reportado 26 zonas afectadas por la lluvia, y en total desde que empezó la época invernal se han reportado más de 200 sectores afectados.

Según, Álex Anchundia, gerente de Segura EP, esta lluvia ha representado 5 veces más de el promedio de octubre.

De acuerdo con la información difundida por Emapag, el mayor registro se reportó en el área comprendida por el centro, Guasmo y sectores aledaños, donde la intensidad de lluvia alcanzó los 50,07 milímetros por hora. Este nivel se ubica dentro de la categoría de lluvia muy fuerte, según la escala mostrada en el reporte de monitoreo.

En el norte de la ciudad, el sector de Mucho Lote II y sus alrededores registró una intensidad de 14,48 milímetros por hora.

Mientras tanto, en Guayacanes, Alborada y zonas cercanas, el registro alcanzó los 13,3 milímetros por hora.

Ambos valores corresponden a la categoría de lluvia fuerte, de acuerdo con la clasificación presentada por Emapag.

Entre los sectores afectados en Guayaquil se encuentran:

Pascuales, avenida Joya de los Sachas.

Vergeles, avenida 3 NE y séptimo Callejón 23 NE.

Sauces 8, avenida Isidro Ayora y calle José Santos Rodríguez.

Samanes, calle Isidro Ayora Cueva y calle 20 B NE.

Avenida Enrique Ortega Moreira y primer pasaje 32.

Samanes 1, avenida Francisco Rizzo y calle Elina Manzano.

Avenida Francisco Urbina, exteriores del EAS Kennedy.

Avenida César Andrade López y Abel Gilbert Pontón.

Samanes, sexta etapa, en la calle Roberto Costa Prats y avenida 1C NE.

Atarazana, en la avenida La Democracia y Sufragio Libre.

Calle Teodoro Maldonado Carbo y Calle E.

Avenida Narcisa de Jesús, ingreso a Mucho Lote 2.

Sauces 6, calles Gabriel Roldós y Ángel Oyola.

Calle 39 y Vacas Galindo.

Avenida Benjamín Carrión, cerca del CityMall.

Avenida Víctor Emilio Estrada y Costanera.

Avenida Víctor Emilio Estrada y Las Jiguas.

Avenida Malecón y Juan Montalvo.

Calles 10 de Agosto y Enrique Manuel Gómez.

Avenida Víctor Emilio Estrada, junto al EAS Urdesa.

Acacias e Ilanes.

Ciudadela Kennedy, en Francisco Urbina Jado y César Andrade.

Urdesa, en las calles Ficus y Cuarta.

Atarazana, diagonal al CNE.

Francisco Urbina Jado, exteriores del Colegio Matilde Amador.

Luis Cornejo y Miguel H. Alcívar.

Avenida Pedro Menéndez Gilbert.

Avenida Felipe Pezo Campuzano y avenida 36.

Marea alta coincidió con las lluvias en Guayaquil

Las lluvias en Guayaquil coincidieron con la marea alta que este 26 de septiembre alcanzó un nivel de 4,50 metros a las 06:51. Este mismo nivel se alcanzaría a las 19:31.

La siguiente bajamar está prevista para las 14:15, con un nivel de 0,55 metros.

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