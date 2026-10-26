La tormenta eléctrica afecta a más de 20 sectores de Guayaquil

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Las lluvias y tormenta eléctrica registrada durante la madrugada del 26 de septiembre de 2026 provocaron acumulación de agua e inundaciones en distintos sectores de Guayaquil, según los reportes difundidos por Segura EP. Hasta el corte de las 08:00, se reportaron 29 sectores con afectaciones.
Como respuesta, se desplegaron unidades de Emapag e Interagua para atender las novedades reportadas en varios puntos de la ciudad.
La tormenta eléctrica y lluvias de Guayaquil provocó que varios sectores de la ciudad presentaran inundaciones y acumulación de agua. Según Segura EP, hasta el momento se han reportado 26 zonas afectadas por la lluvia, y en total desde que empezó la época invernal se han reportado más de 200 sectores afectados.
Según, Álex Anchundia, gerente de Segura EP, esta lluvia ha representado 5 veces más de el promedio de octubre.
De acuerdo con la información difundida por Emapag, el mayor registro se reportó en el área comprendida por el centro, Guasmo y sectores aledaños, donde la intensidad de lluvia alcanzó los 50,07 milímetros por hora. Este nivel se ubica dentro de la categoría de lluvia muy fuerte, según la escala mostrada en el reporte de monitoreo.
En el norte de la ciudad, el sector de Mucho Lote II y sus alrededores registró una intensidad de 14,48 milímetros por hora.
Mientras tanto, en Guayacanes, Alborada y zonas cercanas, el registro alcanzó los 13,3 milímetros por hora.
Ambos valores corresponden a la categoría de lluvia fuerte, de acuerdo con la clasificación presentada por Emapag.
Entre los sectores afectados en Guayaquil se encuentran:
Las lluvias en Guayaquil coincidieron con la marea alta que este 26 de septiembre alcanzó un nivel de 4,50 metros a las 06:51. Este mismo nivel se alcanzaría a las 19:31.
La siguiente bajamar está prevista para las 14:15, con un nivel de 0,55 metros.