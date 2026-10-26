Lluvias y tormentas continuarían hasta el 28 de octubre en Ecuador, advierte Inamhi

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

Las lluvias intensas, las tormentas y ráfagas de viento continuarán hasta el miércoles 28 de octubre de 2026 en la región Litoral, según la Advertencia Meteorológica N.° 83, del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).

La advertencia está vigente desde las 16:00 del 25 de octubre hasta las 23:00 del 28 de octubre de 2026.

Litoral concentrará las lluvias más intensas en Ecuador

De acuerdo con el Inamhi, las precipitaciones más significativas se registrarán en varios sectores de la Costa, donde se pronostican niveles de precipitación clasificados entre altos y muy altos.

La advertencia muestra zonas con probabilidad de lluvias intensas en provincias del Litoral y sectores de la región Interandina, además de áreas susceptibles a deslizamientos y crecidas de ríos.

Días con mayor intensidad de lluvias en Ecuador

Los mapas difundidos por el instituto identifican al 26 y 27 de octubre como los días con mayores niveles de precipitación dentro del período analizado.

En varias zonas del país se observan niveles catalogados como altos y muy altos, especialmente en sectores del Litoral.

Precipitaciones previstas por región

Según la advertencia, en el Litoral se esperan precipitaciones diarias de:

Nivel medio: entre 10 y 18 milímetros por día.

Nivel alto: entre 19 y 41 milímetros por día.

Nivel muy alto: entre 42 y 100 milímetros por día.

Para la región Interandina, los valores previstos son:

Nivel medio: entre 8 y 11 milímetros por día.

Nivel alto: entre 12 y 30 milímetros por día.

Mientras tanto, en la Amazonía se prevén precipitaciones de nivel medio entre 22 y 31 milímetros por día.

Inamhi alerta por posibles inundaciones

De acuerdo con el Inamhi, existe probabilidad de acumulación de agua en hogares, negocios y caminos susceptibles a inundaciones.

Además, las condiciones de circulación podrían verse afectadas por agua estancada, caída de árboles y presencia de niebla en algunas localidades.

La entidad también prevé descargas eléctricas y ráfagas de viento fuerte asociadas a la formación de tormentas.

Riesgo de crecidas de ríos

La advertencia señala riesgo de crecidas de cuerpos de agua en las provincias de Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Guayas, Los Ríos y El Oro, así como en sectores de la cordillera occidental de Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Cañar y Azuay.

Estas condiciones forman parte de los escenarios contemplados dentro del pronóstico meteorológico vigente.

Provincias con mayor intensidad de lluvias

Según el Inamhi, en la región Litoral las precipitaciones más intensas se prevén en Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, Guayas, El Oro y en el interior de Manabí y Santa Elena.

En la región Interandina, las lluvias de mayor intensidad se concentrarían en zonas occidentales de Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Cañar, Azuay y Loja.

Para la Amazonía, la advertencia prevé eventos ocasionales de intensidad moderada en áreas de estribación de cordillera de Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe.

En la región Insular, se pronostican eventos leves en el archipiélago y episodios puntuales de mayor intensidad en Isabela.

Factores asociados al evento

El Inamhi atribuye las condiciones previstas al tránsito de ondas ecuatoriales atmosféricas, divergencia de vientos en niveles altos, aporte de humedad y convergencia de vientos en niveles bajos de la atmósfera.

La entidad también señala la influencia de las elevadas temperaturas de la superficie del mar asociadas al desarrollo del evento cálido El Niño.

En la Amazonía, a estos factores se suma el transporte eventual de humedad desde la cuenca amazónica.

Llluvias intensas en Ecuador; preguntas frecuentes

❓ ¿Hasta cuándo estará vigente la advertencia meteorológica por lluvias intensas en Ecuador? La Advertencia Meteorológica N.° 83 del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) estará vigente desde las 16:00 del 25 de octubre hasta las 23:00 del 28 de octubre de 2026.

El pronóstico advierte sobre precipitaciones de intensidad alta y muy alta en sectores del Litoral y otras zonas del país. El Inamhi anunció que actualizará la información el 28 de octubre. ❓ ¿Qué días se esperan las lluvias más intensas en Ecuador durante octubre de 2026? El 26 y el 27 de octubre de 2026 son los días en los que se prevén las precipitaciones más intensas dentro del período de la advertencia meteorológica.

Los mapas publicados por el Inamhi identifican niveles de lluvia altos y muy altos, especialmente en sectores de la región Litoral. Las condiciones previstas también podrían afectar zonas susceptibles a deslizamientos y crecidas de ríos. ❓ ¿Cuántos milímetros de lluvia se esperan en la región Litoral de Ecuador? En el Litoral se pronostican precipitaciones de entre 10 y 18 milímetros diarios en nivel medio, de 19 a 41 milímetros en nivel alto y de 42 a 100 milímetros en nivel muy alto.

La región Litoral concentrará las precipitaciones más significativas durante la vigencia de la Advertencia Meteorológica N.° 83. Estos valores corresponden a las categorías de precipitación establecidas en el documento del Inamhi. ❓ ¿Qué niveles de lluvia pronostica el Inamhi para la región Interandina y la Amazonía? En la región Interandina se esperan lluvias de nivel medio de entre 8 y 11 milímetros diarios y de nivel alto de entre 12 y 30 milímetros. En la Amazonía se prevén precipitaciones de nivel medio de entre 22 y 31 milímetros diarios.

La advertencia incluye zonas de la Sierra y la Amazonía dentro del pronóstico de precipitaciones. La intensidad y la distribución de las lluvias pueden variar según el sector y el día. ❓ ¿Qué riesgos pueden generar las lluvias intensas previstas en Ecuador hasta el 28 de octubre? Las lluvias intensas pueden aumentar el riesgo de deslizamientos de tierra y crecidas de ríos, especialmente en las zonas identificadas como susceptibles por el Inamhi.

La Advertencia Meteorológica N.° 83 identifica áreas expuestas a estos eventos durante el período de pronóstico. La entidad prevé actualizar la información el 28 de octubre, por lo que se recomienda consultar sus canales oficiales para conocer los cambios en las condiciones meteorológicas.

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