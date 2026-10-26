Lluvias en Ecuador mantienen emergencias en cuatro provincias de la Costa

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

Las lluvias de este lunes 26 de octubre de 2026 provocaron inundaciones en Manta, Guayaquil y localidades de Santa Elena, mientras que en Machala los bomberos emprendieron la búsqueda de una persona reportada como desaparecida en el canal El Macho. Las afectaciones también alteraron las actividades educativas y el suministro eléctrico en sectores de la Costa.

Durante la jornada, los equipos de respuesta realizaron labores de limpieza, atendieron calles anegadas y evaluaron daños en infraestructura. En Manta, las precipitaciones causaron el desprendimiento de parte del techo de la terminal terrestre; en Guayaquil, Segura EP pidió a la ciudadanía permanecer en sus hogares ante la tormenta de la tarde.

Manta registra barrios inundados y daños en la terminal terrestre

Una lluvia acompañada de truenos y relámpagos afectó a Manta durante la madrugada de este lunes. Entre los sectores con acumulación de agua estuvieron Miraflores, Costa Azul, La Floreana, Tarqui, Jocay y Los Esteros. Las precipitaciones también alcanzaron a Montecristi y Jaramijó.

El agua ingresó al área comercial de la zona contenerizada de Tarqui, donde los vendedores continuaron sus actividades entre las acumulaciones. En la terminal terrestre, trabajadores retiraron materiales desprendidos del techo y limpiaron el interior de las instalaciones. El área afectada quedó restringida durante esas labores.

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Las dificultades para llegar a los establecimientos educativos llevaron a algunos planteles a suspender la presencialidad, recurrir a actividades asincrónicas o modificar sus horarios de ingreso, según informó el Distrito de Educación a Primicias.

La Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP) también informó sobre daños en las redes de distribución por las condiciones meteorológicas y activó su plan de contingencia para atender los sectores afectados.

Guayaquil enfrenta acumulación de agua y otra tormenta en la tarde

Los reportes de Segura EP durante la madrugada y la mañana identificaron acumulación de agua en sectores como Pascuales, Vergeles, Sauces 8 y Samanes. Para atender estas novedades, la empresa municipal coordinó el despliegue de unidades de Emapag e Interagua.

El ECU 911 también reportó calles anegadas en la avenida Pedro Menéndez Gilbert, en la intersección de Antonio Parra y Gabriel Roldós, y en la avenida Quito y San Martín. Fuera de Guayaquil, el monitoreo identificó acumulación de agua en la cooperativa Abel Gilbert 2, en Durán.

Cerca de las 14:00, una lluvia intensa acompañada de tormentas eléctricas volvió a afectar a Guayaquil. Ante esas condiciones, Segura EP exhortó a los habitantes a permanecer en sus viviendas y evitar desplazamientos innecesarios. La entidad recomendó no cruzar calles inundadas y mantenerse lejos de árboles, postes y cables eléctricos.

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Bomberos buscan a una persona en el canal El Macho de Machala

En Machala, provincia de El Oro, el Cuerpo de Bomberos inició la búsqueda de una persona reportada como desaparecida tras presuntamente ser arrastrada por la corriente del canal El Macho, en el sector Justicia Popular. La alerta se conoció alrededor de las 10:14 de este lunes.

El reporte difundido durante la jornada señaló que el canal continuaba desbordado en dos tramos de la ciudad. El ECU 911 también informó sobre el desbordamiento del canal La Puentecita y acumulaciones de agua en calles cercanas.

Las afectaciones modificaron las actividades educativas. La Coordinación Zonal 7 de Educación confirmó que las 156 instituciones educativas del cantón Machala se encontraban en modalidad no presencial. La Universidad Técnica de Machala también dispuso actividades académicas virtuales hasta nuevo aviso.

#Machala Un joven de aproximadamente 25 a 30 años desapareció la mañana de este lunes 26 de octubre luego de ingresar al canal El Macho, en el sector de Justicia Popular, al norte de Machala, para recoger unos cocos. https://t.co/Bn8GZe3rP2 https://t.co/hWljrAXTRw — Diario Correo (@diariocorreoec) October 26, 2026

Santa Elena reporta viviendas anegadas y cortes de electricidad

El temporal que afectó a Santa Elena se prolongó hasta aproximadamente las 05:00 de este lunes. Durante la mañana se reportaron sectores anegados en Salinas, entre ellos Coresa 1 y Sindicato de Sales. En la ciudadela Virgen del Carmen, en La Libertad, el agua ingresó a viviendas.

CNEL EP atribuyó las interrupciones del suministro eléctrico a las descargas atmosféricas. Sus equipos técnicos evaluaron las afectaciones en la infraestructura y coordinaron las acciones para recuperar el servicio.

La Dirección Distrital de Educación 24D01 dispuso que los establecimientos de Santa Elena con afectaciones por las lluvias se acogieran a la modalidad no presencial desde este lunes. La Universidad Estatal Península de Santa Elena trasladó las actividades de nivelación, grado y posgrado a modalidad asincrónica hasta nuevo aviso.

Gestión de Riesgos mantiene vigilancia sobre ríos y canales

Un reporte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, con corte a las 11:10 de este 26 de octubre, identificó 12 cuerpos hídricos que permanecían desbordados en El Oro, Guayas y Santa Elena. Este dato corresponde a su estado durante el monitoreo de hoy y no significa que todos los desbordamientos hayan comenzado este lunes.

En El Oro constaban los ríos Chaguana, Buenavista y Carne Amarga, además de los canales El Macho y La Puentesita. En Guayas figuraban el estero El Cañal y los ríos Pilco, Tenguel, Balao, Pula y Jaboncillo. El informe también incluyó al río California, en la comuna La Ponga, en Santa Elena.

La institución identificó otros 27 puntos de monitoreo de cuerpos hídricos con tendencia a aumentar de nivel: diez en Esmeraldas, diez en Guayas, tres en El Oro, tres en Los Ríos y uno en Cotopaxi, según el reporte con corte a las 11:10 de este lunes 26 de octubre de 2026.

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