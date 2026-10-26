El techo de la terminal terrestre de Manta se cayó por las lluvias de este lunes

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

Las fuertes lluvias de la madrugada de este lunes 26 de octubre de 2026 provocaron el colapso de unos 40 metros cuadrados del techo de gypsum de la Terminal Terrestre de Manta, en Manabí. Las precipitaciones también causaron inundaciones en varios sectores de la ciudad y afectaron a un mercado.

La lluvia se extendió desde las 03:00 hasta cerca de las 06:00. Tras el desplome de una parte del tumbado, los trabajadores retiraron los restos de la estructura y ejecutaron labores de limpieza en las instalaciones.

Terminal de Manta restringió el área afectada

El colapso del techo dejó agua sobre el piso de la terminal. Los responsables del lugar delimitaron el área afectada mientras los trabajadores retiraban los restos de la estructura y limpiaban el espacio.

Pese a los daños, la Terminal Terrestre de Manta mantuvo sus operaciones con normalidad, según la información disponible. La restricción se concentró en el espacio donde ocurrió el desplome.

El incidente ocurrió durante las horas de mayor intensidad de las precipitaciones de la madrugada. La acumulación de agua y los daños en el tumbado marcaron la emergencia dentro de las instalaciones.

Lluvias inundaron sectores de Manta

Las precipitaciones también provocaron inundaciones en distintos puntos de Manta. Entre los sectores afectados constan Tarqui y Jocay, donde el agua anegó calles y espacios urbanos.

El temporal también afectó a un mercado de la ciudad. Las lluvias dejaron otras complicaciones en los servicios básicos, entre ellas cortes de energía eléctrica.

La intensidad de las precipitaciones durante aproximadamente tres horas provocó afectaciones en distintos espacios de la ciudad, desde instalaciones públicas hasta barrios residenciales.

Temporal obligó a suspender clases presenciales

Las condiciones meteorológicas también alteraron las actividades educativas en Manta. Las autoridades dispusieron la suspensión de clases presenciales ante las afectaciones relacionadas con las lluvias.

La medida se sumó a las complicaciones que el temporal provocó en la movilidad y en los servicios de la ciudad durante la mañana del lunes.

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