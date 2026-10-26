Lluvias en Guayaquil dejan inundaciones, caída de árboles y cierres viales

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

Las fuertes lluvias registradas en Guayaquil este lunes 26 de octubre de 2026 provocaron inundaciones en varios sectores, daños en infraestructura y dificultades para la circulación vehicular. La acumulación de agua obligó a cerrar temporalmente la vía a la Costa, a la altura del kilómetro 22, en el sector de Casas Viejas, mientras los conductores reportaron congestión en ambos sentidos.

Las precipitaciones también causaron el colapso de una pared en Las Cumbres, en Los Ceibos, al norte de la ciudad. En La Alborada, el agua ingresó a viviendas y cubrió varias calles.

Vía a la Costa registra cierre por acumulación de agua

La circulación vehicular quedó interrumpida en la vía a la Costa, en el kilómetro 22, sector Casas Viejas, debido a la acumulación de agua sobre la carretera. La novedad provocó tráfico intenso en ambos sentidos y complicaciones para quienes transitaban por este corredor vial.

Las lluvias también afectaron otros puntos de Guayaquil. En la avenida Perimetral, a la altura de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol), se reportó el colapso de una parte del cerro junto a un tramo de la vía.

Estos incidentes se sumaron a las afectaciones que las precipitaciones causaron en calles y viviendas de distintos sectores de la ciudad.

🌧️ Ante las fuertes lluvias registradas en Guayaquil, nuestros agentes de tránsito se mantienen desplegados en diferentes puntos de la ciudad, dirigiendo la circulación vehicular y facilitando la movilidad.



⚠️ Recomendamos a los conductores reducir la velocidad, mantener una… pic.twitter.com/mXdnNwWfKM — ATM Guayaquil (@ATMGuayaquil) October 26, 2026

Colapsa una pared en Los Ceibos y el agua ingresa a viviendas

En el sector de Las Cumbres, en Los Ceibos, una pared colapsó debido a las fuertes lluvias. El incidente ocurrió en el norte de Guayaquil, donde las precipitaciones también dejaron acumulaciones de agua en las calles.

La ciudadela La Alborada figura entre las zonas afectadas por el ingreso de agua a viviendas. Las calles anegadas complicaron el desplazamiento de vehículos y peatones durante la jornada.

Además, se reportó la caída de dos árboles sobre la vía, a la altura de la Clínica Kennedy de Samborondón. A las 16:01, una unidad de rescate y otra de combate del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Samborondón acudieron al sitio para atender la emergencia.

Túneles Santa Ana y San Eduardo cierran temporalmente

Como medida preventiva ante las condiciones climáticas, las autoridades dispusieron el cierre temporal de los túneles Santa Ana y San Eduardo. Agentes de tránsito permanecieron en los accesos para gestionar la movilidad y brindar asistencia a los conductores.

Las distintas emergencias reflejan el impacto de las lluvias en la infraestructura vial, los espacios públicos y las viviendas de Guayaquil. Los reportes incluyeron inundaciones, obstáculos en las carreteras, caída de árboles y daños en zonas de ladera.

Informamos a la ciudadanía que los túneles de los cerros Santa Ana y San Eduardo se encuentran habilitados para la circulación vehicular, bajo la supervisión de nuestros agentes de tránsito.



Recomendamos conducir con precaución y respetar las indicaciones de los agentes para… — ATM Guayaquil (@ATMGuayaquil) October 26, 2026

Estos sectores de Guayaquil registran acumulación de agua

En un informe, las autoridades reportaron acumulación de agua en nueve puntos de Guayaquil. La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (Emapag) y la concesionaria Interagua desplegaron unidades para atender las novedades.

Los sectores reportados fueron:

Avenida 25 de Julio y Juan Pío Jaramillo.

Guillermo Pareja y Miguel Ángel Jirón.

Víctor Emilio Estrada y Laureles.

Doctor Enrique Ortega Moreira.

Víctor Emilio Estrada y Costanera.

Avenida Benjamín Carrión, sector Vermont Plaza.

Ficus y avenida Víctor Emilio Estrada.

Samanes 1, primer pasaje 2A NE.

Avenida del Bombero, en dirección a la avenida Rodríguez Bonín.

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