Clases no presenciales para unidades que estén en zonas afectadas por inundaciones en Guayaquil

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Las instituciones educativas de Guayaquil, Samborondón y Durán que se encuentren en zonas afectadas por inundaciones pasarán a la modalidad no presencial este martes 27 de octubre de 2026. La medida responde a las dificultades de movilidad que provocan las fuertes lluvias en estos cantones de la provincia del Guayas, dio a conocer la ministra Gilda Alcívar.
La disposición forma parte del Plan de Continuidad Educativa y toma como base la información oficial del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional. La aplicación dependerá de las condiciones de cada sector y de las afectaciones que las precipitaciones causen en las vías.
La modalidad no presencial regirá en las instituciones educativas ubicadas en sectores donde las inundaciones impidan o dificulten el desplazamiento seguro de estudiantes, docentes y personal administrativo.
La medida busca mantener la continuidad de las actividades educativas en las zonas con problemas de movilidad. Las instituciones deberán considerar las condiciones de su entorno para definir cómo desarrollarán sus actividades durante la jornada del martes.
La disposición comprende a los tres cantones: Guayaquil, Samborondón y Durán, donde las lluvias provocaron acumulaciones de agua en calles y afectaciones en distintos puntos de circulación.
Las instituciones educativas ubicadas en sectores donde las condiciones climáticas permitan un desplazamiento seguro podrán mantener las clases presenciales. La decisión corresponderá a los rectores de cada plantel, de acuerdo con la evaluación de las condiciones de su entorno.
Este criterio permite diferenciar entre las zonas con afectaciones por inundaciones y aquellas donde las lluvias no comprometan la movilidad de la comunidad educativa.
Por tanto, la medida no implica la suspensión general de las clases presenciales en los tres cantones. La modalidad dependerá de las condiciones específicas de cada sector y de la decisión de las autoridades de cada institución.
El Plan de Continuidad Educativa establece el marco para mantener las actividades escolares ante situaciones que dificulten el funcionamiento habitual de los planteles. En esta ocasión, las autoridades toman como referencia los reportes del COE Nacional sobre las afectaciones por las lluvias.
La aplicación de la modalidad no presencial para este martes 27 de octubre responde a los problemas de movilidad en zonas inundadas. En los sectores donde las condiciones permitan el traslado seguro, cada rector podrá mantener la jornada presencial.