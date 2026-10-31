Fecha de publicación: 31 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 31 de octubre de 2026

El reporte meteorológico oficial emitido la tarde de este sábado 31 de octubre de 2026 confirmó que las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca registrarán fuertes lluvias este 1 de noviembre durante el día. El pronóstico sitúa a las tres principales urbes del país bajo nivel rojo de alta intensidad, en la franja horaria comprendida entre las 07:00 y las 19:00, periodo en el que se espera una marcada acumulación de agua acompañada de condiciones climáticas inestables en los valles interandinos y la llanura costera.

Quito, Guayaquil y Cuenca tendrán fuertes lluvias este 1 de noviembre en la tarde

En Pichincha de la República, el reporte ubica bajo nivel rojo de lluvias intensas a Quito, Mejía, Pedro Vicente Maldonado, Rumiñahui y San Miguel de Los Bancos, mientras Pedro Moncayo y Puerto Quito experimentarán lluvias moderadas, y Cayambe solo lloviznas.

En el Litoral, la advertencia roja abarca a Guayaquil junto a otros cantones del Guayas como Alfredo Baquerizo Moreno, Balzar, Colimes, El Empalme, Marcelino Maridueña, Milagro, Naranjito y San Jacinto de Yaguachi.

Por su parte, la zona austral registrará categoría roja en Cuenca y Camilo Ponce Enríquez dentro de la provincia del Azuay.

Tormentas con rayos y vientos afectarán a tres cantones

El mapa de lluvias identifica tormentas severas en Los Ríos y Bolívar.

Más allá de los aguaceros intensos previstos en las capitales provinciales, la escala meteorológica más severa, se concentrará en tres poblaciones específicas. En la provincia de Los Ríos, los cantones Quinsaloma y Ventanas tienen pronóstico de tormentas acompañadas de vientos, rayos y truenos entre las 07:00 y las 19:00 del domingo.

De manera simultánea, en la provincia de Bolívar, el cantón Las Naves registrará estas mismas condiciones de tormenta severa. En otras localidades de Los Ríos como Babahoyo, Buena Fe, Montalvo, Urdaneta y Valencia regirá el pronóstico de precipitaciones intensas.

Comportamiento del temporal en la Sierra y Litoral

Otras provincias andinas y costeras mantendrán precipitaciones de variada intensidad.

En la región andina, además de Pichincha y Azuay, el nivel de precipitaciones intensas se extenderá a La Maná, Pangua y Sigchos en Cotopaxi; Caluma, Chimbo y Echeandía en Bolívar; Cumandá y Pallatanga en Chimborazo; La Troncal en Cañar; y Celica, Chaguarpamba, Olmedo, Paltas, Pindal y Puyango en Loja.

En contraste, Latacunga, Saquisilí, Loja, Guaranda y Riobamba se ubican con pronóstico de lloviznas. En la Costa, Manabí registrará aguaceros fuertes en Chone, El Carmen, Flavio Alfaro, Junín, Manga del Cura, Olmedo, Paján, Pichincha y Santa Ana; toda la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas permanecerá en nivel de fuertes lluvias; y en El Oro las precipitaciones fuertes caerán en Atahualpa, Chilla, Las Lajas, Marcabelí, Portovelo y Zaruma.

Así, diversas localidades experimentarán fuertes lluvias este 1 de noviembre de manera simultánea en el callejón interandino y el perfil costero.

Escenario nocturno y condiciones en Galápagos y la Amazonía

Las horas previas de la madrugada concentrarán lluvia en el archipiélago y la cuenca oriental tendrá lloviznas.

Durante la noche del sábado 31 de octubre y la madrugada del domingo, entre las 19:00 y las 07:00, toda la provincia de Galápagos se encontrará bajo alerta de precipitaciones fuertes, al igual que San Lorenzo en Esmeraldas, Portovelo en El Oro y varios cantones de Guayas, Manabí y Los Ríos.

Durante ese horario nocturno, Guayaquil, Samborondón, Daule y Durán tendrán lluvia moderada. Para la tarde dominical, Galápagos continuará con nivel de fuertes lluvias en Santa Cruz e Isabela, y moderadas en San Cristóbal. En la Amazonía predominarán lloviznas suaves en la mayor parte de cantones de Sucumbíos, Orellana, Pastaza y Zamora Chinchipe, registrándose lluvias moderadas únicamente en localidades de Morona Santiago y Napo.

Preguntas frecuentes

❓ ¿Qué ciudades principales recibirán fuertes lluvias este 1 de noviembre según el reporte oficial?

Quito, Guayaquil y Cuenca, junto con cantones aledaños de Pichincha, Guayas y Azuay.

En el marco de la confirmación de que Quito, Guayaquil y Cuenca tendrán fuertes lluvias este 1 de noviembre en la tarde, el mapa sitúa a las tres urbes bajo nivel rojo de alerta. La acumulación de agua se concentrará entre las 07:00 y las 19:00, afectando también a cantones como Rumiñahui, Milagro y Camilo Ponce Enríquez.

❓ ¿Qué cantones enfrentarán tormentas con rayos y vientos que afectarán a tres cantones en la tarde?

Quinsaloma y Ventanas en la provincia de Los Ríos, y Las Naves en Bolívar.

Al evaluar las zonas donde tormentas con rayos y vientos afectarán a tres cantones, estos puntos son los únicos catalogados bajo escala gris para la tarde del domingo. Este nivel representa fenómenos meteorológicos severos con ráfagas y descargas eléctricas, requiriendo máxima precaución durante los desplazamientos.

❓ ¿Qué cantones de la Sierra tendrán lloviznas suaves en lugar de aguaceros fuertes?

Latacunga, Saquisilí, Cayambe, Loja, Guaranda y Riobamba.

Dentro del seguimiento al comportamiento del temporal en la Sierra y Litoral, el mapa andino muestra marcados contrastes entre cantones vecinos. Mientras urbes como Quito y Cuenca soportarán fuertes precipitaciones, localidades del centro y norte andino se mantendrán bajo categoría amarilla con lloviznas uniformes y leves.

❓ ¿Qué intensidad de lluvia se espera para Galápagos en el escenario nocturno y condiciones en Galápagos y la Amazonía?

Precipitaciones fuertes de nivel rojo en toda la provincia en la madrugada; en la tarde, fuertes en Isabela y Santa Cruz.

Al revisar el escenario nocturno y condiciones en Galápagos y la Amazonía, la alerta roja rige entre las 19:00 del sábado y las 07:00 del domingo para todas las islas. Para la tarde dominical, San Cristóbal experimentará un descenso a lluvias moderadas, mientras que Isabela y Santa Cruz continuarán con precipitaciones de nivel fuerte.

❓ ¿En qué horario caerán las lluvias más intensas en Guayaquil durante este fin de semana?

En la tarde del domingo 1 de noviembre (07:00 a 19:00), tras una madrugada con lluvia moderada.

Los datos técnicos indican que Guayaquil iniciará la madrugada con lluvias normales o moderadas catalogadas en nivel naranja. No obstante, a partir del amanecer y durante la tarde dominical, la intensidad aumentará hasta alcanzar la categoría roja de precipitaciones fuertes.

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