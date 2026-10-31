Inundaciones en Galápagos dejan un muerto y dos desaparecidos

Fecha de publicación: 31 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 31 de octubre de 2026

Las intensas lluvias en la isla Santa Cruz, en Galápagos, dejaron una persona fallecida y dos desaparecidas, según los reportes oficiales. El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal declaró la emergencia. Además, unas 80 personas evacuaron sus viviendas.

El COE pide evitar los desplazamientos entre Puerto Ayora y Bellavista y llamar al ECU 911 solo para emergencias.

¿Qué pasó en Santa Cruz, Galápagos?

Las lluvias desbordaron encañadas e inundaron viviendas en Bellavista, Santa Rosa, Aguacatal, Miramar, Divino Niño y La Cascada, según el ECU 911. El COE cantonal menciona también El Bosque, el parque central de Bellavista y Tomás de Berlanga, donde los equipos de respuesta atienden a la población.

El COE informó interrupciones en la vía desde el sector del Parque Artesanal hasta Bellavista. Por eso, pide mantener las vías despejadas para los vehículos de emergencia y las tareas de evacuación.

Víctimas

El reporte de seguimiento del ECU 911 del 30 de octubre confirmó el fallecimiento de una persona en el sector Bellavista. El COE cantonal informó de manera preliminar sobre dos personas desaparecidas en Divino Niño. El número de heridos continúa por determinar.

El ECU 911 no informó el nombre, la edad ni la causa de la muerte.

¿Qué vías están afectadas?

El COE informó interrupciones en la vía desde el sector del Parque Artesanal hasta Bellavista. Por eso, pide no circular entre Puerto Ayora y Bellavista. Con las vías despejadas, los vehículos de emergencia y las tareas de evacuación avanzan más rápido.

Daños

Una vivienda se derrumbó en Miramar. Además, cayeron postes y la parte alta de la isla sufre afectaciones en el suministro eléctrico, según el ECU 911.

Evacuados y ayuda

Cerca de 80 personas evacuaron hacia el Coliseo de Deportes de Santa Cruz, que funciona como punto de acogida. El Ministerio de Salud Pública movilizó personal para evaluar la salud de los afectados.

El ECU 911 coordinó la respuesta desde su Sala Operativa en Galápagos. Además, vigiló la zona con cámaras de videovigilancia para dar información a los equipos de rescate.

En La Cascada, personal del Parque Nacional Galápagos desplegó tres botes zodiac para apoyar la evacuación. También trabajan Bomberos, Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

¿Qué hace el Gobierno?

La secretaria de Gestión de Riesgos, Carolina Lozano, anunció el envío de 1.000 kits de asistencia humanitaria. Aún no hay fecha de llegada ni detalle del contenido, según El Universo. Hay dos albergues activos, con capacidad para 500 personas en total.

¿Cómo ayudar?

El Coliseo Cerrado de Deportes del CGREG recibe donaciones de víveres, insumos de primera necesidad y artículos de emergencia. La alcaldesa de Santa Cruz y presidenta del COE cantonal, Fanny Uribe López, pidió mantener la calma y seguir las indicaciones de las autoridades.

¿Qué recomiendan las autoridades?

Evita la vía entre Puerto Ayora y Bellavista.

Reporta emergencias solo al ECU 911.

Infórmate por los canales oficiales.

Esta nota está en desarrollo.

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