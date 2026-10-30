Las lluvias abren un socavón en la avenida Ilaló y cierran el paso a Conocoto

Fecha de publicación: 30 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 30 de octubre de 2026

El temporal lluvioso que golpeó a la capital provocó emergencias viales en el suroriente de la ciudad, reportándose la apertura de un peligroso socavón en la avenida Ilaló durante la tarde de este viernes 30 de octubre de 2026. La alerta ciudadana evidenció un severo hundimiento sobre la calzada que conecta las parroquias rurales del Valle de los Chillos, generado tras las intensas precipitaciones caídas en la zona andina, lo que movilizó a personal técnico municipal para inspeccionar el daño estructural.

Socavón en la avenida Ilaló frente al complejo Kocoa Plaza

El pavimento colapsó en el sentido que conduce desde Conocoto hacia El Triángulo.

La afectación vial se localiza exactamente a la altura de la intersección con la calle Alberto Acosta, frente a la edificación comercial Kocoa Plaza. El incidente se ubica en las inmediaciones del intercambiador del viaducto y en las cercanías de la subestación de la Empresa Eléctrica Quito, un punto de alto tránsito que enlaza el sector de Conocoto con Alangasí y La Merced.

En las imágenes registradas se aprecia cómo la capa asfáltica cedió por completo, dejando un orificio profundo de tierra expuesta y fracturando grandes bloques de pavimento que se extienden atravesando casi los dos carriles de la calzada.

@MunicipioQuito @911denunrafael En la Av Ilaló, en sentido Conocoto El Triángulo, se ha quebrado y hundido el pavimento, iniciándose un socavón https://t.co/Xu5Go1wAyK — Aurelia Bravomalo Guerrero (@auri_maria67) October 30, 2026

Pavimento fracturado y cráter abierto sobre la calzada

Las grietas abarcan el ancho de la vía frente a los parqueaderos comerciales.

El colapso de la carpeta de rodadura muestra bloques de asfalto levantados y pulverizados alrededor de una cavidad oscura y profunda que amenaza con socavar la base de la vía. La fractura cruza la línea demarcatoria central, extendiéndose desde la orilla de estacionamiento del centro comercial hacia el carril adyacente.

Debido a la calzada mojada por la lluvia constante, el daño representa un riesgo latente de atrapamiento para automóviles livianos y unidades de transporte colectivo que intenten sortear la zona.

Gestión de tránsito y control de movilidad en Conocoto

Agentes metropolitanos dirigen la circulación en el tramo afectado.

Ante la alerta emitida por los habitantes, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) asumió la gestión de la movilidad en el perímetro para desviar a los automotores y evitar accidentes provocados por el orificio en el suelo.

La avenida Ilaló constituye una de las principales arterias conectoras de la zona oriental del cantón, por lo que las restricciones vehiculares repercuten de manera directa en los tiempos de traslado de quienes retornan a sus hogares hacia Conocoto, San Rafael o los balnearios de Alangasí.

Coordinación de trabajos con la empresa de agua potable

El COE Metropolitano canaliza la evaluación de redes subterráneas.

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de Quito, a través de la Administración Zonal Los Chillos, informó que coordina las labores de reparación con la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps – Agua de Quito).

El objetivo se centra en determinar si el origen del hundimiento obedece al colapso de tuberías de alcantarillado o filtraciones pluviales derivadas de los fuertes aguaceros, a fin de iniciar el relleno técnico y la posterior reposición de la calzada fracturada.

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