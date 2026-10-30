Tormentas eléctricas en Ecuador azotan a 10 ciudades este viernes

Fecha de publicación: 30 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 30 de octubre de 2026

Una jornada de severa inestabilidad atmosférica afecta a gran parte del territorio nacional durante la tarde de este viernes 30 de octubre de 2026, reportándose intensas tormentas eléctricas en Ecuador de forma simultánea en al menos 10 centros urbanos. Los sistemas de monitoreo registraron más de 2 600 descargas eléctricas en apenas media hora, configurando una de las tardes con mayor actividad de tempestades desde que se llevan mediciones técnicas, con un núcleo meteorológico masivo de aproximadamente 37 000 kilómetros cuadrados que se extiende desde Santo Domingo hasta La Troncal, además de otra celda activa sobre la zona de Mazar.

Tormentas eléctricas en Ecuador golpean a diez urbes

Los reportes en tiempo real ubican descargas en la Costa y el callejón interandino.

El temporal descargó precipitaciones torrenciales y actividad eléctrica en Guayaquil, Milagro, Babahoyo, Quevedo, Santo Domingo, Quito, Ibarra, Ambato, Cuenca y Machala. Ante la persistencia de las descargas y la probabilidad de que continúen durante la noche, se emitió la recomendación prioritaria de buscar techo inmediato si se escuchan truenos, además de evitar desplazamientos por pasos a desnivel, quebradas y calles anegadas.

Monitoreo del temporal y calzada mojada en Quito

Nubes con rayos se desplazan cerca del área urbana y la terminal aérea.

En el Distrito Metropolitano de Quito, los reportes registraron lluvia fuerte con escasos rayos desde Calderón en dirección descendente hacia Guayllabamba, así como precipitaciones activas en el sur de la capital y la autopista General Rumiñahui, en dirección hacia el Valle de los Chillos.

Debido a las lluvias, se registra calzada mojada en varios sectores de la ciudad, por lo que se recomienda reducir la velocidad, mantener la distancia entre vehículos y conducir con precaución para evitar siniestros de tránsito.

#Quito | Debido a las lluvias, se registra calzada mojada en varios sectores de la ciudad. Reduce la velocidad, mantén la distancia entre vehículos y conduce con precaución para evitar siniestros de tránsito. https://t.co/Ob0bnD5awS — Coordinación Zonal 2-9 ECU 911 Quito (@ECU911Quito) October 30, 2026

La tormenta más próxima a la urbe se ubicó sobre la parroquia de Puembo, a unos 12 kilómetros del centro y desplazándose en sentido norte tras contabilizar 57 rayos en un intervalo de 30 minutos.

Pronóstico nocturno de lluvias fuertes en la Costa y Galápagos

El nivel de alerta regirá desde las 19:00 de este viernes hasta las 07:00 del sábado.

Para el periodo comprendido entre las 19:00 de este viernes 30 y las 07:00 del sábado 31 de octubre de 2026, el mapa oficial prevé lluvia fuerte en localidades de El Oro como Atahualpa, Chilla, Pasaje, Portovelo y Zaruma. También rige en Esmeraldas para Eloy Alfaro y San Lorenzo; en Los Ríos para Babahoyo, Buena Fe, Mocache, Quevedo, Quinsaloma y Valencia; en Manabí para Manga del Cura y Paján; y en Santo Domingo de los Tsáchilas para el cantón Santo Domingo.

En Guayas, la advertencia de lluvia fuerte abarca cantones como Guayaquil, Durán, Milagro, Daule, Samborondón, El Empalme, Balzar, El Triunfo, Naranjal y Naranjito. En la región insular, la lluvia fuerte se pronostica en Isabela, mientras que San Cristóbal y Santa Cruz esperan lluvias moderadas.

Alertas de precipitaciones para la Sierra y la Amazonía

Las zonas andinas y amazónicas registran niveles variables de lluvia.

En el callejón interandino, el pronóstico nocturno establece lluvia fuerte en Camilo Ponce Enríquez y Pucará (Azuay), Echeandía y Las Naves (Bolívar), La Troncal (Cañar), La Maná y Pangua (Cotopaxi), Calvas, Chaguarpamba, Espíndola, Quilanga y Sozoranga (Loja), y en Pedro Vicente Maldonado y San Miguel de Los Bancos (Pichincha). En el resto de la provincia de Pichincha, incluidos Quito, Mejía y Rumiñahui, se anticipa lluvia moderada.

Por su parte, la Amazonía presentará lluvia normal o moderada en sectores como Logroño, Santiago y Sucúa (Morona Santiago); Archidona (Napo); y Centinela del Cóndor, Paquisha y Yantzaza (Zamora Chinchipe), manteniéndose lloviznas suaves en cantones como Tena, Morona y Yacuambi.

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