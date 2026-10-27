Quito tiene 321 barrios con áreas susceptibles a inundaciones y deslizamientos

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

Las lluvias de octubre mantienen la atención sobre distintos sectores de Quito. En paralelo a las emergencias registradas durante la temporada lluviosa, el Municipio cuenta con un mapa que identifica barrios con áreas susceptibles a inundaciones y movimientos en masa, además de un sistema de monitoreo y prevención en zonas consideradas sensibles dentro del Distrito Metropolitano.

Barrios de Quito con áreas susceptibles a inundaciones y movimientos en masa

La Secretaría General de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos identificó 321 barrios con áreas susceptibles a inundaciones, movimientos en masa o ambos fenómenos.

Estos barrios se encuentran distribuidos en las diez administraciones zonales del Distrito Metropolitano.

La clasificación municipal establece tres categorías de exposición para identificar sectores donde existen condiciones asociadas a estos riesgos.

La mayoría de barrios presenta susceptibilidad a movimientos en masa

De los 321 barrios identificados:

251 tienen áreas susceptibles a movimientos en masa.

39 presentan áreas susceptibles tanto a movimientos en masa como a inundaciones.

como a inundaciones. 31 tienen áreas susceptibles a inundaciones.

Según el Municipio, estas categorías no implican que todo un barrio se encuentre bajo amenaza. Las condiciones de susceptibilidad pueden concentrarse en zonas específicas dentro de cada territorio.

Las inundaciones encabezan las emergencias registradas en Quito

El balance del COE Metropolitano muestra que las inundaciones constituyen la principal incidencia durante la actual temporada lluviosa.

Entre el 21 de septiembre y el 24 de octubre de 2026, Quito registró 351 emergencias asociadas a las lluvias.

La distribución de los reportes fue la siguiente:

248 inundaciones.

50 caídas de árboles.

25 movimientos en masa.

22 colapsos estructurales.

3 desbordamientos.

2 eventos por vientos fuertes.

1 descarga atmosférica.

Las inundaciones representaron el 70,7% del total de emergencias registradas durante ese período.

Tres administraciones zonales concentran la mayor cantidad de reportes

Los registros municipales muestran una concentración de emergencias en tres administraciones zonales.

Eugenio Espejo acumuló 127 reportes, La Mariscal registró 59 y La Delicia contabilizó 36.

En conjunto, estas tres jurisdicciones sumaron 222 emergencias, equivalentes al 63,2% de los eventos asociados a las lluvias en el período analizado.

Expertos relacionan las lluvias con factores territoriales y ambientales

David Benavides, coordinador académico de la Escuela de Riesgo de Desastres de la Universidad Internacional del Ecuador, señala que factores como la ocupación de quebradas, la impermeabilización del suelo, la capacidad del alcantarillado y las condiciones de las laderas influyen en los impactos de las precipitaciones.

A estas condiciones se suma el escenario dejado por los incendios forestales registrados durante 2026.

Sebastián Pillajo, jefe de la Unidad de Patrimonio Natural de la Secretaría de Ambiente de Quito, explica que la pérdida de cobertura vegetal deja expuestos suelos, piedras y rocas que pueden desplazarse cuando llegan las lluvias.

Christian Rivera, especialista en gestión de riesgos, sostiene que los incendios favorecen procesos de erosión en laderas y quebradas. Según su explicación, estas condiciones pueden facilitar movimientos de tierra durante la temporada lluviosa.

El Municipio mantiene vigilancia en quebradas y laderas

Las acciones preventivas involucran a la Secretaría General de Seguridad y Gestión de Riesgos, la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps), el Cuerpo de Bomberos de Quito y la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

En territorio, brigadas y técnicos municipales realizan monitoreo instrumental, patrullajes y labores de mantenimiento en quebradas, laderas y otros sectores considerados sensibles durante la época lluviosa.

La limpieza preventiva se concentra en pasos deprimidos y quebradas

La estrategia municipal también incluye trabajos para reducir la acumulación de residuos que pueden afectar el drenaje del agua.

Hasta el 27 de octubre de 2026, Emaseo registró 307 intervenciones en pasos deprimidos de la ciudad. Solo en octubre se ejecutaron 70 operativos, la cifra mensual más alta del año.

Las labores incluyen barrido mecánico y manual en corredores de alto flujo vehicular. El barrido mecánico se realiza entre las 19:00 y las 03:00 y entre las 03:00 y las 11:00.

Durante 2026, además, el Municipio intervino 30 puntos en quebradas y retiró aproximadamente 10 toneladas de residuos.

Las autoridades señalan que la presencia de basura, hojas, escombros y desechos voluminosos cerca de sumideros y alcantarillas puede dificultar la evacuación del agua durante lluvias intensas.

De acuerdo con los registros municipales, Quito combina un mapa de 321 barrios con áreas susceptibles a inundaciones y movimientos en masa con acciones de monitoreo, mantenimiento y limpieza en quebradas, laderas, pasos deprimidos y otros sectores donde las lluvias generan mayor atención durante la temporada invernal.

Información detallada sobre lluvias en Quito

Barrios en riesgo por lluvias; preguntas frecuentes

❓ ¿Cuántos barrios de Quito tienen áreas susceptibles a inundaciones o movimientos en masa? La Secretaría General de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos identificó 321 barrios con áreas susceptibles a inundaciones, movimientos en masa o ambos fenómenos en el Distrito Metropolitano de Quito.

Contexto: Los barrios se distribuyen en las diez administraciones zonales de la capital. Según el Municipio, la clasificación identifica sectores específicos con condiciones de susceptibilidad y no significa que todo el territorio de cada barrio esté bajo amenaza. ❓ ¿Cuántos barrios de Quito tienen áreas susceptibles a movimientos en masa e inundaciones? De los 321 barrios identificados, 251 tienen áreas susceptibles a movimientos en masa, 39 presentan susceptibilidad a ambos fenómenos y 31 tienen áreas susceptibles a inundaciones.

Contexto: La clasificación municipal distingue las zonas según el tipo de fenómeno al que son susceptibles. Estas categorías permiten identificar sectores que requieren atención dentro de la planificación y prevención de riesgos. ❓ ¿Qué zonas de Quito concentran más emergencias por lluvias en octubre de 2026? Las administraciones zonales Eugenio Espejo, La Mariscal y La Delicia concentraron 222 emergencias entre el 21 de septiembre y el 24 de octubre de 2026, equivalentes al 63,2% del total registrado.

Contexto: Eugenio Espejo acumuló 127 reportes, La Mariscal registró 59 y La Delicia contabilizó 36. En todo el Distrito Metropolitano se reportaron 351 eventos asociados a las lluvias durante ese período. ❓ ¿Cuántas inundaciones se registraron en Quito entre septiembre y octubre de 2026? Quito registró 248 inundaciones entre el 21 de septiembre y el 24 de octubre de 2026, equivalentes al 70,7% de las 351 emergencias asociadas a las lluvias.

Contexto: El balance del COE Metropolitano también incluyó 50 caídas de árboles, 25 movimientos en masa, 22 colapsos estructurales, tres desbordamientos, dos eventos por vientos fuertes y una descarga atmosférica.Quito registró 248 inundaciones entre el 21 de septiembre y el 24 de octubre de 2026, equivalentes al 70,7% de las 351 emergencias asociadas a las lluvias.

Contexto: El balance del COE Metropolitano también incluyó 50 caídas de árboles, 25 movimientos en masa, 22 colapsos estructurales, tres desbordamientos, dos eventos por vientos fuertes y una descarga atmosférica.

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