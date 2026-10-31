Lluvias desbordan 14 ríos y quebradas en seis provincias de Ecuador

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Catorce ríos, esteros, cañadas y quebradas se desbordaron en seis provincias del país, según el monitoreo de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. El reporte corresponde a las 07:00 de este sábado 31 de octubre. Las lluvias coinciden con el feriado y con la alerta roja nacional por El Niño.
La Secretaría mantiene un monitoreo permanente de los cuerpos hídricos.
Las provincias con desbordamiento de ríos son Guayas, El Oro, Manabí, Santa Elena, Galápagos y Zamora Chinchipe. Guayas concentra ocho casos.
El boletín de advertencia N.º 84 del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) rige desde las 13:00 del 29 de octubre hasta las 23:00 del 1 de noviembre. Prevé que las lluvias sigan con intensidad de moderada a muy fuerte, con tormentas y ráfagas de viento, en el Litoral.
En el norte y el sur de la Sierra, las lluvias serán de moderadas a fuertes. En la Amazonía serán ocasionales y moderadas en las estribaciones de la cordillera oriental. Los eventos de mayor intensidad podrían ocurrir el 30 y el 31 de octubre.
Del 29 de agosto al 30 de octubre, a las 15:00, Gestión de Riesgos registró 937 eventos adversos en 23 provincias. Afectaron a 149 cantones y 398 parroquias. Las inundaciones suman el 56,78% de los eventos y los deslizamientos, el 17,93%.
El balance incluye:
Esmeraldas (18 594), Guayas (9 598) y El Oro (5.382) tienen más personas impactadas.
El país está en alerta roja desde el 29 de agosto, por la resolución SNGR-238-2026, porque el fenómeno de El Niño sigue en curso. Guayas tiene alerta roja provincial desde el 4 de septiembre, y Pedro Carbo, Balzar y Nobol, alerta roja cantonal.
Esmeraldas declaró emergencia provincial el 7 de octubre. Ocho cantones también la declararon: Eloy Alfaro, Esmeraldas, Muisne, Quinsaloma, Las Naves, Chimbo, El Guabo y Balao.
Hay ocho alojamientos activos, con 261 familias y 640 personas alojadas. Además, el SNDGIRD y la Secretaría entregaron más de 29.000 bienes de asistencia humanitaria. Los Comités de Operaciones de Emergencia (COE) activos suman uno nacional, 22 provinciales, 158 cantonales y 10 parroquiales.
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