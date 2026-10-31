Lluvias desbordan 14 ríos y quebradas en seis provincias de Ecuador

Fecha de publicación: 31 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 31 de octubre de 2026

Catorce ríos, esteros, cañadas y quebradas se desbordaron en seis provincias del país, según el monitoreo de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. El reporte corresponde a las 07:00 de este sábado 31 de octubre. Las lluvias coinciden con el feriado y con la alerta roja nacional por El Niño.

La Secretaría mantiene un monitoreo permanente de los cuerpos hídricos.

¿Dónde ocurrió el desbordamiento de ríos?

Las provincias con desbordamiento de ríos son Guayas, El Oro, Manabí, Santa Elena, Galápagos y Zamora Chinchipe. Guayas concentra ocho casos.

Guayas

Daule, parroquia Laurel: el estero El Cañal en el sector El Laurel, y los ríos Pula y Jaboncillo en varios sectores.

el estero El Cañal en el sector El Laurel, y los ríos Pula y Jaboncillo en varios sectores. Guayaquil, parroquia Tenguel: los ríos Pilco y Tenguel en varios sectores.

los ríos Pilco y Tenguel en varios sectores. Naranjal, parroquia Taura: el río Jaguas en el recinto Jaime Roldós.

el río Jaguas en el recinto Jaime Roldós. Balzar: el estero Perinao en varios sectores de la cabecera cantonal.

el estero Perinao en varios sectores de la cabecera cantonal. Santa Lucía: el río Pula en el recinto La Judith.

Otras provincias

El Oro: el río Chaguana en El Guabo, parroquia Tendales, barrio 10 de Octubre.

el río Chaguana en El Guabo, parroquia Tendales, barrio 10 de Octubre. Manabí: el río Pacoche en Manta, parroquia Santa Marianita (Boca de Pacoche).

el río Pacoche en Manta, parroquia Santa Marianita (Boca de Pacoche). Santa Elena: el río California en Colonche, comuna La Ponga.

el río California en Colonche, comuna La Ponga. Galápagos: la cañada El Aguacatal en Santa Cruz, Bellavista. Esta isla declaró la emergencia por las inundaciones.

la cañada El Aguacatal en Santa Cruz, Bellavista. Esta isla declaró la emergencia por las inundaciones. Zamora Chinchipe: la quebrada Soñaderos en Sabanilla y el río Cantzama en Guadalupe, ambos en el cantón Zamora.

¿Qué prevé el Inamhi?

El boletín de advertencia N.º 84 del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) rige desde las 13:00 del 29 de octubre hasta las 23:00 del 1 de noviembre. Prevé que las lluvias sigan con intensidad de moderada a muy fuerte, con tormentas y ráfagas de viento, en el Litoral.

En el norte y el sur de la Sierra, las lluvias serán de moderadas a fuertes. En la Amazonía serán ocasionales y moderadas en las estribaciones de la cordillera oriental. Los eventos de mayor intensidad podrían ocurrir el 30 y el 31 de octubre.

Balance de las lluvias desde agosto

Del 29 de agosto al 30 de octubre, a las 15:00, Gestión de Riesgos registró 937 eventos adversos en 23 provincias. Afectaron a 149 cantones y 398 parroquias. Las inundaciones suman el 56,78% de los eventos y los deslizamientos, el 17,93%.

El balance incluye:

7 fallecidos (Azuay 4, El Oro 2 y Guayas 1).

(Azuay 4, El Oro 2 y Guayas 1). 39 389 personas impactadas : 30.613 afectadas y 8.776 damnificadas.

: 30.613 afectadas y 8.776 damnificadas. 9 555 viviendas afectadas y 35 destruidas.

y 35 destruidas. 19 puentes afectados, dos destruidos y 22,07 kilómetros de vías afectadas.

Esmeraldas (18 594), Guayas (9 598) y El Oro (5.382) tienen más personas impactadas.

Emergencias y alojamientos

El país está en alerta roja desde el 29 de agosto, por la resolución SNGR-238-2026, porque el fenómeno de El Niño sigue en curso. Guayas tiene alerta roja provincial desde el 4 de septiembre, y Pedro Carbo, Balzar y Nobol, alerta roja cantonal.

Esmeraldas declaró emergencia provincial el 7 de octubre. Ocho cantones también la declararon: Eloy Alfaro, Esmeraldas, Muisne, Quinsaloma, Las Naves, Chimbo, El Guabo y Balao.

Hay ocho alojamientos activos, con 261 familias y 640 personas alojadas. Además, el SNDGIRD y la Secretaría entregaron más de 29.000 bienes de asistencia humanitaria. Los Comités de Operaciones de Emergencia (COE) activos suman uno nacional, 22 provinciales, 158 cantonales y 10 parroquiales.

Esta nota está en desarrollo.