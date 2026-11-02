Las Orquídeas sigue bajo el agua en Guayaquil

Fecha de publicación: 1 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 1 de noviembre de 2026

El sector de Las Orquídeas, al norte de Guayaquil, continúa inundado la mañana de este lunes 2 de noviembre de 2026, luego de las fuertes lluvias que cayeron sobre la ciudad durante la noche del domingo 1 de noviembre de 2026. Varias familias enfrentan las consecuencias del ingreso de agua a sus viviendas, mientras los rescatistas recorren las calles para localizar a personas que necesiten evacuación.

La acumulación de agua afectó viviendas, calles y aceras. En algunos inmuebles, el nivel del agua alcanzó las plantas bajas y causó daños en los enseres de los hogares. Afuera, varios vehículos quedaron parcialmente cubiertos por la inundación.

La emergencia también movilizó a equipos de rescate, que ingresaron al sector en botes para identificar a personas atrapadas y facilitar su traslado hacia lugares seguros.

Continuamos en Las Orquídeas.



Nuestros rescatistas realizan recorridos en botes haciendo llamados con silbatos, con la finalidad de identificar familias que requieran ser evacuadas.



De manera adicional, se brindan recomendaciones para evitar inconvenientes con el fluido… pic.twitter.com/iyA0ED4Tod — Bomberos Guayaquil (@BomberosGYE) November 2, 2026

Rescatistas evacúan a adultos mayores y niños

Los equipos de emergencia realizaron recorridos en botes por Las Orquídeas y utilizaron silbatos para alertar a las familias y detectar a quienes necesitaban ayuda.

Durante las labores de atención, los rescatistas colaboraron con la evacuación de dos adultas mayores y dos niños. El personal trasladó a estas cuatro personas a una zona segura, donde quedaron bajo el cuidado de sus familiares.

Las autoridades también atendieron una alerta por personas atrapadas dentro de una vivienda. Para esa emergencia, los equipos de rescate acudieron al sector con personal y recursos destinados a facilitar la evacuación.

#BCBGInforma | Atendemos alerta por rescate de personas atrapadas en su vivienda, debido a inundación por causa de las lluvias, en el sector de Las Orquídeas.



Hasta el sitio fueron despachados personal de rescate y equipos para colaborar con la evacuación.#EstamosAquí pic.twitter.com/eX52s2PpCg — Bomberos Guayaquil (@BomberosGYE) November 2, 2026

Viviendas y vehículos sufren los efectos de la inundación

Las lluvias del domingo 1 de noviembre dejaron escenas de afectación en distintos puntos de Las Orquídeas. Algunos moradores optaron por salir de sus casas ante el ingreso del agua, mientras otros decidieron permanecer en sus viviendas.

Las familias también enfrentan pérdidas materiales por los daños en sus pertenencias. La acumulación de agua y lodo en las calles y aceras complica las tareas de limpieza en el sector.

#Orquideas

En la Ciudadela Las Orquídeas rogamos x ayuda para limpiar y desalojar el lodo de las calles y aceras, si vuelve a llover nos volveremos a inundar@tctelevision@EmergenciasEc@EcuavisaInforma@DASEAlcaldiaGye @Presidencia_Ec @DanielNoboaOk pic.twitter.com/BakvGEqlhB — En Bicicleta el mundo es divertido (@victordiazmora) November 2, 2026

Moradores piden ayuda para retirar el lodo

Los habitantes de Las Orquídeas solicitaron apoyo para limpiar las calles y aceras, debido a la cantidad de lodo que dejaron las lluvias. Los moradores expresaron su preocupación por la posibilidad de nuevas precipitaciones y por el riesgo de que el agua vuelva a ingresar a sus viviendas.

La limpieza de los espacios afectados constituye una de las necesidades inmediatas de las familias, que además deben evaluar los daños en sus pertenencias y recuperar las condiciones de sus hogares.

Emergencia continúa en el norte de Guayaquil

La mañana de este lunes, Las Orquídeas todavía presentaba sectores anegados. Los rescatistas mantenían recorridos en botes para identificar a personas que requieran evacuación y atender las alertas ciudadanas.

Los equipos también difundieron indicaciones para evitar inconvenientes con el servicio eléctrico durante la inundación. La emergencia ocurre luego de las fuertes precipitaciones que soportó Guayaquil el domingo y que dejaron afectaciones en esta zona del norte de la ciudad.