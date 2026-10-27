Un ahogado y casi 90 sectores afectados: el balance de las lluvias en Guayaquil

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

La intensas lluvias y la tormenta eléctrica que afectaron a Guayaquil entre la tarde del lunes 26 y la noche del martes 27 de octubre de 2026 dejaron al menos 89 sectores afectados. Así lo informó Segura EP en su reporte con corte a las 03:00.

Las fuertes precipitaciones provocaron diversas emergencias en la ciudad, entre ellas deslaves, colapsos de paredes, acumulación de agua, desbordamientos, un barco hundido e inundaciones. Además, hasta el momento se ha reportado oficialmente una persona fallecida.

El balance de las lluvias en Guayaquil

El reporte de lluvias de Segura Ep reporta novedades desde las 14:45 hasta las 03:00. Entre los sectores que presentaron afectaciones estuvieron la avenida 25 de julio, Víctor Emilio Estrada, Samanes, Sauces, Ceibos, avenida del Bombero, avenida Juan Tanca Marengo, avenida Benjamín Carrión, Garzota, Guayacanes y muchos más.

En total se reportaron once árboles caídos en sectores como: Av. Narcisa de Jesús y Av. Paseo del Parque, Francisco Rizzo, Guayacanes etapa 4, avenida Francisco de Orellana – Samanes 1

Además de cuatro deslizamientos en zonas como: Vía Perimetral, Mapasingue Este, Coop. El Cóndor, Cdla. Vista Alegre. Y nueve inundaciones en zonas como Guasmo Sur, cooperativa Unión de Bananeros, Sergio Toral segunda etapa, etc. Y siete afectaciones estructurales.

Cuánto lluvió en Guayaquil

Según Álex Anchundia, gerente general de Segura EP, sobre Guayaquil cayeron cerca de 100 mil millones de litros de agua. “No hay ciudad que pueda sostener ante un evento mundial que estamos teniendo, una capacidad tan ágil de evacuar el agua, luego de tres horas, a las 18:00 alguna vías estaban listas para el transito”, dijo Anchundia durante una rueda de prensa del 26 de octubre.

Según la plataforma Amaru, en las últimas 24 horas, las mayores acumulaciones de lluvia en Ecuador fueron registradas en Progreso (150 milímetros), Puerto Inca (144 milímetros), Playas (144 milímetros), Naranjal (135 milímetros), Posorja (131 milímetros) y Arenillas (94 milímetros).

Todas estas localidades superaron los 60 milímetros de precipitación en un día, umbral considerado como lluvia extrema.

Un adolescente murió ahogado

Una de las consecuencias más trágicas de las intensas lluvias fue la muerte de un joven de 18 años en Flor de Bastión, al noroeste de Guayaquil. Su cuerpo fue hallado la mañana de este martes 27 de octubre de 2026, luego de varias horas de búsqueda.

El joven cayó a un canal de agua la tarde del lunes 26 de octubre, mientras jugaba con otras dos personas. Aunque dos de ellos lograron salir del agua, la fuerza de la corriente arrastró al tercero.

El morgan se hundió

El buque turístico Morgan se hundió la noche del lunes 26 de octubre de 2026, junto al Malecón 2000, en Guayaquil. La emergencia se registró alrededor de las 23:00, luego de las fuertes lluvias que soportó la ciudad y en medio del movimiento de las olas. La embarcación permanecía amarrada en el muelle cuando ocurrió el naufragio.

Personal de la Armada del Ecuador acudió al sitio para atender la emergencia y rescatar a una persona que sería el guardia del barco. Según la institución, el incidente no dejó personas afectadas. Además, los técnicos desconectaron el cable eléctrico que alimentaba los cajetines de la embarcación para prevenir mayores riesgos.

Clases se suspendieron

Alrededor de las 16:51, cuando la lluvia llevaba cerca de dos horas cayendo en la ciudad, la ministra de Educación Gilda Alcívar, dispuso la suspensión de clases nocturnas y adelantó la salida de los alumnos de la jornada vespertina. Del mismo modo, las clases pasaron a la modalidad virtual para este 27 de octubre de 2026.

En redes sociales circularon videos de escuelas y colegios inundados, donde los estudiantes intentaban desplazarse con sus mochilas entre el entre el agua acumulada, en medio de las fuertes lluvias que golpearon a la ciudad.

Afectaciones que dejó las lluvias en Ecuador el 27 de octubre de 2026; preguntas frecuentes

❓ ¿Cuántos sectores de Guayaquil resultaron afectados por las lluvias del 26 y 27 de octubre de 2026?

Al menos 89 sectores de Guayaquil resultaron afectados por las intensas lluvias y la tormenta eléctrica, según el reporte de Segura EP con corte a las 03:00 del martes 27 de octubre de 2026.

Las precipitaciones provocaron inundaciones, deslizamientos, caída de árboles, colapsos de paredes y otras afectaciones. Entre los sectores reportados constan Samanes, Sauces, Ceibos, Garzota, Guayacanes y zonas de las avenidas 25 de Julio, Víctor Emilio Estrada y Juan Tanca Marengo. ❓ ¿Qué emergencias provocaron las fuertes lluvias en Guayaquil? Las lluvias dejaron 11 árboles caídos, cuatro deslizamientos, nueve inundaciones y siete afectaciones estructurales, según el balance de Segura EP.

Entre las zonas con deslizamientos constan la vía Perimetral, Mapasingue Este, la cooperativa El Cóndor y la ciudadela Vista Alegre. También se reportaron inundaciones en sectores como Guasmo Sur, la cooperativa Unión de Bananeros y Sergio Toral, segunda etapa. ❓ ¿Cuánta lluvia cayó en Guayaquil durante el aguacero del 26 de octubre de 2026? Según Álex Anchundia, gerente general de Segura EP, sobre Guayaquil cayeron cerca de 100 000 millones de litros de agua durante el evento de lluvias.

Anchundia explicó que las precipitaciones generaron múltiples afectaciones en la ciudad. Además, la plataforma Amaru reportó acumulaciones de hasta 150 milímetros en Progreso, 144 milímetros en Puerto Inca y Playas, y 135 milímetros en Naranjal durante las 24 horas analizadas. Estas localidades superaron los 60 milímetros de precipitación diaria, umbral señalado en el reporte como lluvia extrema. ❓ ¿Qué sectores de Guayaquil registraron afectaciones por las lluvias y las inundaciones? Entre los sectores afectados estuvieron Samanes, Sauces, Ceibos, Garzota, Guayacanes, el Guasmo Sur y zonas de las avenidas 25 de Julio, Francisco de Orellana, Juan Tanca Marengo y Benjamín Carrión.

El balance de Segura EP incluyó novedades registradas desde las 14:45 del lunes 26 hasta las 03:00 del martes 27 de octubre. Las afectaciones comprendieron acumulación de agua, inundaciones, deslizamientos, caída de árboles y daños estructurales en diferentes puntos de la ciudad. ❓ ¿Hubo personas fallecidas por las lluvias en Guayaquil el 26 y 27 de octubre de 2026? Sí. Se reportó oficialmente la muerte de un joven de 18 años que cayó a un canal de agua en Flor de Bastión, al noroeste de Guayaquil.

El joven cayó al canal la tarde del lunes 26 de octubre mientras jugaba con otras dos personas. Dos lograron salir del agua, pero la corriente arrastró al tercero. Su cuerpo fue hallado la mañana del martes 27 de octubre, después de varias horas de búsqueda.

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