Inamhi prevé lluvias en varias regiones de Ecuador del 26 al 30 de octubre

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) prevé lluvias de distinta intensidad en las regiones Costa, Sierra, Amazonía e Insular entre el lunes 26 y el viernes 30 de octubre de 2026. El pronóstico semanal advierte una mayor recurrencia de precipitaciones en varias provincias de la Sierra y lluvias de intensidad moderada a fuerte en sectores del Litoral.

Las previsiones también apuntan a un posible incremento de las lluvias desde el jueves 29 de octubre en la región Interandina y la Amazonía. En la Costa, el pronóstico señala un mayor énfasis de las precipitaciones desde la tarde del miércoles 28.

PRONÓSTICO NACIONAL SEMANAL



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Lluvias de mayor intensidad en provincias de la Costa

En la región Litoral, el Inamhi prevé lluvias moderadas y fuertes en Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Los Ríos. El pronóstico también contempla precipitaciones en determinadas zonas de Manabí, el interior de El Oro y, de forma eventual, Guayas.

El periodo de mayor atención comenzaría la tarde del 28 de octubre, según la previsión semanal. Las condiciones podrían variar entre provincias y localidades, con episodios de lluvia de distinta intensidad.

🛰️#MonitoreoSatelitalEc | Lunes 26/10 (14h00): Se desarrollan precipitaciones de alta intensidad en amplios sectores del Litoral, cordillera occidental y puntuales en #Pichincha #Loja; persistirían en las próximas horas ⛈️🌧️



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Pichincha y otras provincias de la Sierra tendrán precipitaciones

Para la región Interandina, el pronóstico identifica lluvias de intensidad variable y mayor recurrencia en Pichincha, Bolívar, Cotopaxi y Loja. Los mapas meteorológicos también señalan posibles precipitaciones en sectores de Carchi, Imbabura, Tungurahua, Chimborazo, Cañar y Azuay.

El Inamhi prevé un posible incremento en la distribución de las lluvias desde el 29 de octubre. Este escenario comprende distintos puntos de la cordillera y puede presentar variaciones entre zonas de una misma provincia.

Amazonía tendrá lluvias dispersas y posibles cambios desde el 29 de octubre

En la región Amazónica, el Inamhi prevé precipitaciones dispersas, principalmente en localidades cercanas a la cordillera Oriental. El pronóstico también señala una posible mayor cantidad y distribución de lluvias desde el jueves 29 de octubre, con mayor énfasis en las zonas norte y centro.

Las provincias amazónicas incluidas en el mapa son Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. La intensidad de las precipitaciones variará según la localidad.

Galápagos tendrá lluvias más intensas desde el 28 de octubre

Para la región Insular, el pronóstico contempla lluvias en gran parte del archipiélago entre el 26 y el 30 de octubre. El Inamhi prevé un aumento de la intensidad de las precipitaciones desde el miércoles 28.

Las condiciones meteorológicas podrían variar entre las islas, de acuerdo con la previsión semanal.

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