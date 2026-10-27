Guayaquil prevé lluvias fuertes durante la noche de este martes 27 de octubre

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

Las intensas lluvias en Guayaquil continuarán la tarde y noche deste martes 27 de octubre de 2026, de acuerdo a los pronósticos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).

Guayaquil registrará este martes temperaturas entre los 24,5 °C y 32,5 °C, en una jornada marcada por condiciones mayormente nubladas y lluvias de variable intensidad.

Lluvias durante la tarde y la noche en Guayaquil

Según la plataforma de alertas Amaru, durante la tarde podrían presentarse chubascos de entre 2 y 5 milímetros en Guayaquil.

Para la noche se prevén lluvias cercanas a los 20 milímetros, consideradas fuertes. La advertencia coincide con una marea alta prevista para las 20:16 en Guayaquil, con una altura de 4,48 metros.

Datos del pronóstico

El informe meteorológico de Segura EP, con información del Inamhi, prevé una mañana parcialmente nublada, una tarde con tormenta ocasional y una noche con tormenta débil.

Además, se reportan vientos de 2 metros por segundo y condiciones mayormente nubladas durante la jornada.

La información también señala una radiación ultravioleta de nivel 8, considerada muy alta, una humedad relativa del 94 % y una precipitación acumulada estimada de 14,22 milímetros.

La alerta del Inmahi para Ecuador

Las lluvias intensas, las tormentas y ráfagas de viento continuarán hasta el miércoles 28 de octubre de 2026 en la región Litoral, según la Advertencia Meteorológica N.° 83, del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).

Sin embargo una nueva alerta advirtió pronosticó lluvias de variable intensidad en las regiones Costa, Sierra, Amazonía e Insular de Ecuador entre el lunes 26 y el viernes 30 de octubre de 2026.

Según la previsión semanal, varias provincias de la Sierra registrarán precipitaciones recurrentes, mientras que en sectores del Litoral se esperan lluvias de intensidad moderada a fuerte. Además, se prevé un incremento de las precipitaciones desde la tarde del miércoles 28 en la Costa y a partir del jueves 29 de octubre en la región Interandina y la Amazonía.

Lluvias en Guayaquil este 27 de octubre; preguntas frecuentes

❓ ¿Continuarán las lluvias en Guayaquil este martes 27 de octubre de 2026? Sí. Se prevén lluvias de variable intensidad durante la tarde y la noche del martes 27 de octubre de 2026, según los pronósticos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).

La plataforma de alertas Amaru prevé chubascos durante la tarde y precipitaciones cercanas a los 20 milímetros durante la noche. Además, se esperan condiciones mayormente nubladas y posibles tormentas. ❓ ¿A qué hora lloverá con mayor intensidad en Guayaquil este 27 de octubre? Las lluvias más intensas se esperan durante la noche del martes 27 de octubre, con precipitaciones cercanas a los 20 milímetros.

Para la tarde se pronostican chubascos de entre 2 y 5 milímetros. El informe de Segura EP, basado en información del Inamhi, anticipa una mañana parcialmente nublada, una tarde con tormentas ocasionales y una noche con tormentas débiles. ❓ ¿A qué hora será la marea alta en Guayaquil este 27 de octubre de 2026? La marea alta está prevista para las 20:16 del martes 27 de octubre, con una altura de 4,48 metros.

La pleamar coincidirá con el período en el que se esperan lluvias más intensas en Guayaquil. Esta coincidencia puede complicar el drenaje de las aguas lluvias en sectores vulnerables a las inundaciones. ❓ ¿Qué temperaturas tendrá Guayaquil durante las lluvias del 27 de octubre? Guayaquil registrará temperaturas de entre 24,5 °C y 32,5 °C durante el martes 27 de octubre de 2026.

El pronóstico contempla condiciones mayormente nubladas, vientos de 2 metros por segundo y una humedad relativa del 94 %. Además, se estima una radiación ultravioleta de nivel 8, considerada muy alta. ❓ ¿Hasta cuándo continuarán las lluvias y tormentas en la región Litoral de Ecuador? Las lluvias intensas, las tormentas y las ráfagas de viento están previstas hasta las 23:00 del miércoles 28 de octubre de 2026, según la Advertencia Meteorológica N.° 83 del Inamhi.

La advertencia está vigente desde las 16:00 del domingo 25 de octubre. Los mapas del instituto identifican el lunes 26 y el martes 27 de octubre como los días con mayores niveles de precipitación dentro del período analizado.

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