Hallan el cuerpo de un joven que cayó a un canal en Flor de Bastión, en Guayaquil

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

El cuerpo de un joven de 18 años que cayó a un canal de agua en Flor de Bastión, al noroeste de Guayaquil, fue hallado la mañana de este martes 27 de octubre de 2026. Familiares y vecinos participaron durante la noche en las tareas de búsqueda, que continuaron después de que los equipos de rescate se retiraran del lugar.

La mañana de este martes, el cuerpo fue divisado por personas que pasaban por una zona por donde también pasa el canal. Los moradores retiraron el cuerpo del agua mientras llegaban los organismos de socorro.

El joven cayó al canal la tarde del lunes 26 de octubre, mientras jugaba con otras dos personas. Dos de ellos consiguieron salir del agua, pero la corriente arrastró al tercero. El hecho ocurrió en medio de las fuertes lluvias que afectan a Guayaquil y otros cantones de la provincia del Guayas, donde las precipitaciones provocaron inundaciones, desbordamientos de ríos y afectaciones viales.

La búsqueda del joven se extendió durante la noche

El ECU 911 recibió una alerta a las 15:58 del lunes 26 de octubre sobre la caída de tres personas a un canal de agua en Flor de Bastión. La entidad coordinó la atención de la emergencia con una unidad especializada de la Policía Nacional.

Según la información preliminar, dos jóvenes lograron salir del canal. Sin embargo, la corriente arrastró al joven de 18 años, por lo que comenzaron las labores para localizarlo.

Los equipos de rescate iniciaron la búsqueda alrededor de las 19:00 y trabajaron hasta las 21:00. A esa hora, los rescatistas se retiraron del sitio debido a los niveles de criminalidad en la zona.

La salida de los equipos de emergencia no detuvo la búsqueda. Los familiares y vecinos del joven continuaron con las tareas durante la noche, con la esperanza de encontrarlo.

Finalmente, la mañana de este martes, localizaron el cuerpo varios kilómetros más adelante del canal, en el sector de La Delicia.

Las lluvias causaron cerca de 90 emergencias en Guayaquil

La emergencia ocurrió durante una jornada marcada por las fuertes lluvias que cayeron el lunes 26 de octubre en Guayaquil y otros cantones del Guayas. Las precipitaciones provocaron cerca de 90 emergencias en la ciudad.

El ECU 911 Samborondón mantiene el monitoreo de los incidentes y coordina la atención con las instituciones de primera respuesta.

En Guayaquil, la acumulación de agua afectó calles y avenidas del norte, centro y sur. Entre los sectores con reportes constan Flor de Bastión, Mapasingue, Los Ceibos, La Alborada, Sauces, Samanes y Atarazana.

Las lluvias también ocasionaron inundaciones, desbordamientos de ríos y problemas en las vías de Guayaquil y otros cantones de la provincia. Estas afectaciones se registraron mientras los familiares y vecinos buscaban al joven desaparecido en el canal de Flor de Bastión.

Dos personas fallecieron ahogadas en Flor de Bastión, bloque 9. Las víctimas serían un joven de 19 años y un niño de 10 años. #ElEnlaceEc https://t.co/KQi8ZcpKD9 — ElEnlaceEC (@ElEnlaceEc) October 27, 2026

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