Video| El buque turístico Morgan se hundió junto al Malecón 2000 de Guayaquil

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

El buque turístico Morgan se hundió la noche del lunes 26 de octubre de 2026, junto al Malecón 2000, en Guayaquil. La emergencia ocurrió alrededor de las 23:00, después de las fuertes lluvias registradas en la ciudad y en medio del movimiento de las olas. La embarcación permanecía amarrada en el muelle cuando ocurrió el naufragio.

Personal de la Armada del Ecuador acudió al lugar para atender la emergencia y rescatar a una persona que sería el guardia del barco. La institución informó que el incidente no dejó personas afectadas. Además, sus técnicos desconectaron el cable eléctrico que alimentaba los cajetines de la embarcación para evitar mayores riesgos.

El guardia fue rescatado y la Armada desconectó la electricidad

La Armada del Ecuador informó que brindó apoyo inmediato tras el siniestro del Morgan. Según la institución, la rápida intervención del personal naval permitió rescatar a una persona que se encontraba en la embarcación y que sería su guardia.

Los técnicos de la Armada también cortaron el suministro eléctrico que alimentaba los cajetines del buque. Esta acción buscó prevenir otros incidentes durante la emergencia.

La institución señaló que estas labores forman parte de su compromiso con la seguridad en los espacios acuáticos nacionales.

La mañana de este martes 27 de octubre, un equipo de Ecuavisa constató que el hundimiento dejó únicamente tres mástiles del barco sobre la superficie del agua. La escena evidenció la magnitud del naufragio ocurrido la noche anterior junto al Malecón 2000.

Los propietarios del Morgan acudieron al muelle donde permanecía amarrada la embarcación para verificar lo sucedido. Sin embargo, ni los dueños ni el personal de la Armada se pronunciaron sobre el incidente.

SE HUNDIÓ EL BARCO TURÍSTICO MORGAN EN EL MALECÓN 2000 TRAS FUERTE TORMENTA EN GUAYAQUIL ​La noche de este lunes, el emblemático buque turístico "Morgan" sufrió un hundimiento en el sector del Malecón 2000 debido a las intensas lluvias y el temporal que afectó a la ciudad. https://t.co/tLx7yIxh36 — INFORMACIÓN AL DÍA, CON ROBERTO GARCÍA (@rgarcia25S) October 27, 2026

Se desconocen las causas del hundimiento del Morgan

Hasta la mañana del martes 27 de octubre, las causas exactas del naufragio todavía eran desconocidas. Tampoco se había confirmado si el hundimiento estaba relacionado con la tormenta que afectó a Guayaquil el lunes 26 de octubre.

El temporal provocó varias emergencias en la ciudad. Según la empresa municipal Segura EP, las lluvias dejaron inundaciones en casi 100 sectores de Guayaquil, 13 árboles caídos, siete afectaciones en estructuras y tres deslizamientos de tierra.

Aunque las fuertes precipitaciones y el movimiento de las olas aparecen entre las circunstancias señaladas en el reporte inicial del hundimiento, no se había establecido una relación definitiva entre estos factores y el naufragio.

El Morgan fue un barco emblemático de la ciudad que ofrecía recorridos turísticos en el río Guayas.. La embarcación turística permanecía amarrada junto al Malecón 2000 cuando ocurrió el incidente.

Las autoridades y los propietarios no habían informado públicamente sobre las causas del hundimiento hasta la mañana de este martes. La emergencia no dejó víctimas mortales y la Armada intervino para atender el incidente y reducir los riesgos en el lugar.

La Armada del Ecuador brinda apoyo inmediato en el incidente de la embarcación turística Morgan. #Guayas || Las Fuerzas Armadas, a través de la Armada del Ecuador, brindó apoyo inmediato ante el siniestro que sufrió la embarcación turística Morgan, la misma que estaba amarrada en el Malecón 2000. El incidente afortunadamente no dejó personas afectadas, debido a la rápida acción del personal de la Armada del Ecuador que rescató a una persona que sería el guardia de la embarcación. Asimismo, personal naval técnico procedió a desconectar inmediatamente el cable eléctrico que alimentaba a los cajetines del buque, evitando de esta manera un mayor riesgo. Con estas acciones la Armada del Ecuador reafirma su compromiso con la seguridad en los espacios acuáticos nacionales. #YoSoyNaval #SiempreARumbo @DefensaEc @FFAAECUADOR — Armada del Ecuador (@armada_ecuador) October 27, 2026

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