Una persona desaparecida en Flor de Bastión, luego de la tormenta en Guayaquil

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

Las fuertes lluvias registradas este lunes 26 de octubre de 2026 provocaron inundaciones, desbordamientos de ríos y afectaciones viales en Guayaquil y otros cantones de la provincia del Guayas. El ECU 911 Samborondón mantiene el monitoreo de las emergencias y coordina la atención con las instituciones de primera respuesta.

En Guayaquil, la acumulación de agua afecta calles y avenidas del norte, centro y sur de la ciudad. Entre las zonas con reportes constan Flor de Bastión, Mapasingue, Los Ceibos, La Alborada, Sauces, Samanes y Atarazana.

Flor de Bastión registra una emergencia por un canal

A las 15:58, el ECU 911 recibió una alerta sobre tres personas que habrían caído en un canal en Flor de Bastión, al noroeste de Guayaquil. La entidad coordinó la atención con una unidad especializada de la Policía Nacional.

Según la información preliminar, dos jóvenes lograron salir del canal, mientras la corriente arrastró a un joven de 18 años. Las unidades de emergencia atendían el caso al momento de la publicación de esta noticia.

ECU 911 reporta calles inundadas en Guayaquil

El boletín del ECU 911, con corte al 26 de octubre, detalla varios puntos con acumulación de agua en la ciudad. Entre ellos figuran la vía a Daule, a la altura del kilómetro 8,5; las avenidas 25 de Julio y Benjamín Carrión; las calles 24 y la P; y las intersecciones de Lizardo García y Calicuchima, así como las calles 29 y la F.

También constan reportes en Colinas de la Florida, Guayacanes, Sauces 6 y distintos puntos de la avenida Víctor Emilio Estrada.

La Central de Emergencias mantiene el seguimiento mediante cámaras de videovigilancia y coordina la respuesta con agentes de tránsito, Policía Nacional, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y otras entidades, según las necesidades de cada incidente.

#Boletín | El #ECU911Samborondón mantiene el monitoreo mediante cámaras de videovigilancia y coordina la atención de emergencias por las lluvias registradas en Guayaquil y otros cantones de la provincia del Guayas.



En Guayaquil, se reporta acumulación de agua en vías del norte,… pic.twitter.com/CLJsohFrtK — ECU 911 (@ECU911_) October 27, 2026

Colapso de una pared en la vía Perimetral

En el kilómetro 23 de la vía Perimetral, a unos 500 metros de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol), un deslizamiento provocó el colapso de una pared y generó congestión vehicular.

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) desplegó personal en el sector y coordinó acciones con Interagua. Según el reporte del ECU 911, el incidente no dejó personas heridas ni fallecidas.

En la vía a la Costa, a la altura del kilómetro 22, en el sector de Casas Viejas, también se reportó acumulación de agua sobre la calzada y tráfico vehicular.

Desbordamientos de ríos afectan a otros cantones del Guayas

Las precipitaciones también causaron emergencias en otros puntos de la provincia:

Balao: inundaciones en varios sectores y desbordamiento del río Balao tras el colapso de un muro de contención.

inundaciones en varios sectores y tras el colapso de un muro de contención. Tenguel: desbordamiento de los ríos Pilco y Tenguel.

desbordamiento de los ríos Pilco y Tenguel. Daule: desbordamiento del río Pula en la cabecera cantonal.

desbordamiento del río Pula en la cabecera cantonal. Milagro: calles anegadas en varios sectores de la ciudad.

Las instituciones de primera respuesta mantienen el monitoreo de las zonas afectadas y evalúan los daños en viviendas y las condiciones de las familias de estos sectores.

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