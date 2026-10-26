Se suspenden las clases nocturnas en Guayaquil debido al fuerte temporal

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

La disposición mediante la cual se suspenden las clases nocturnas en Guayaquil y se adelanta la salida de los alumnos de la jornada vespertina fue confirmada este lunes 26 de octubre de 2026 frente a las complicaciones derivadas de las intensas lluvias caídas sobre la urbe porteña. La medida preventiva se aplicó de manera focalizada en los sectores urbanos donde se constataron acumulaciones severas de agua, buscando resguardar a los estudiantes, docentes y personal educativo ante los riesgos viales que persisten en la ciudad.

Sectores donde se suspenden las clases nocturnas en Guayaquil

La decisión operativa por la que se suspenden las clases nocturnas en Guayaquil responde al balance emitido desde el territorio por parte de la Secretaría de Gestión de Riesgos.

Con el objetivo de evitar traslados peligrosos durante la noche, las autoridades dispusieron interrumpir las actividades formativas en los planteles nocturnos de las zonas más impactadas, además de permitir la desocupación inmediata de los establecimientos vespertinos.

Ante las afectaciones reportadas en Guayaquil por las intensas lluvias, este lunes 26 de octubre se dispone la salida anticipada de los estudiantes de la jornada vespertina y la suspensión de clases en la jornada nocturna, en los sectores mencionados por @Riesgos_Ec.



Mantenemos… https://t.co/deIJKRn83w — Gilda Alcívar (@GildaAlcivarOk) October 26, 2026

Los equipos de emergencia realizan un seguimiento continuo para evaluar el estado de la infraestructura barrial y orientar la asistencia necesaria a las comunidades afectadas por el anegamiento.

Reporte de novedades en el norte y noroeste de la urbe

La evaluación técnica oficial emitida a las 16:05 constató puntos críticos en populosos sectores residenciales del norte y noroeste porteño.

Entre las áreas con problemas por el agua constan:

Sauces 3,

La sexta etapa de la Alborada,

Guayacanes,

Las Orquídeas

Los Vergeles

Kilómetro 8,5 de la vía a Daule,

Autopista Narcisa de Jesús,

Intersección de Isidro Ayora con José María Roura,

Antonio Parra con Gabriel Roldós,

Avenida Teodoro Alvarado Oleas

Juan Montalvo (específicamente en Estrella de Belén y La Alegría),

El Cóndor,

Pascuales,

Socio Vivienda,

Monte Sinaí y

Las inmediaciones del Centro Comercial Mall del Sol

Inundaciones detectadas en calles del centro y oeste

Las corrientes pluviales provocaron también estancamientos considerables en varias arterias centrales y ciudadelas del oeste cantonal.

En el sector occidental de la ciudad, se verificaron novedades sobre:

Los Ceibos (en las calles 15 y Pedro Ernesto Villalba)

Ciudadela Urdesa, a la altura del cruce de Circunvalación Sur y Laureles

En el casco comercial y centro de Guayaquil, los anegamientos se presentaron en la intersección de la avenida Malecón con Loja, además del cruce de las calles 10 de Agosto y Enrique Manuel Gómez, zonas donde el tráfico vehicular se tornó lento y complejo.

Monitoreo de contingencia y medidas de autoprotección

El contingente institucional permanece movilizado en los barrios con el fin de asistir oportunamente a los pobladores.

Las brigadas evalúan en el terreno los requerimientos más urgentes provocados por la acumulación de aguas lluvias. Los organismos de auxilio reiteraron su pedido a la ciudadanía de no cruzar corrientes de agua que puedan esconder alcantarillas sin tapa o zanjas abiertas, mantenerse atentos a los comunicados oficiales y llamar de inmediato a la línea única 9-1-1 frente a eventuales emergencias que comprometan la seguridad de las familias.

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