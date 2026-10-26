Un deslave en la Vía Perimetral de Guayaquil complica el tránsito vehicular

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

Un desprendimiento de material pétreo y lodo arrastrado por la fuerza del agua desde los cerros provocó el cierre preventivo de un carril de circulación en sentido hacia el sur de la Vía Perimetral de Guayaquil, en las inmediaciones de la ciudadela Los Olivos. El incidente vial se produjo a consecuencia de las constantes precipitaciones de la temporada invernal que afectan a la urbe porteña, generando una alta carga vehicular y obligando al despliegue inmediato de agentes para salvaguardar la integridad de los conductores.

Cierre de carril en la Vía Perimetral de Guayaquil por deslave

La caída de rocas y tierra motivó la restricción al paso en la Vía Perimetral de Guayaquil.

Debido a la actual temporada invernal y a las lluvias registradas en la ciudad, se registra un deslizamiento de material en la Vía Perimetral, cerca de la Cdla. Los Olivos, por lo que se mantiene cerrado un carril de circulación de manera preventiva, en el sentido hacia el sur.… pic.twitter.com/3OwBk41Mqk — ATM TRÁNSITO (@ATM_Transito) October 26, 2026

En el punto del desprendimiento, cerca de Los Olivos, el personal operativo de control vial mantiene inhabilitado un carril hacia el sur para evitar siniestros viales por la presencia de escombros en la calzada. Las autoridades solicitaron a la ciudadanía conducir con precaución, respetar los límites de velocidad, acatar la señalización preventiva colocada en la zona y seguir las instrucciones del personal desplegado en el sitio mientras se gestiona el flujo de automóviles.

Sectores con acumulación de agua en corredores estratégicos

Las lluvias intensas generaron anegaciones considerables en cuatro sectores clave de la red vial cantonal.

A lo largo de la misma Vía Perimetral de Guayaquil se registraron concentraciones de agua en el cruce con la avenida Honorato Vásquez y en el tramo perteneciente a Florida Pancho Jácome.

Paralelamente, los reportes técnicos confirmaron afectaciones similares en la avenida Benjamín Carrión, a la altura del Liceo Cristiano, y en la avenida Juan Tanca Marengo, frente a las instalaciones del IESS en la ciudadela Martha de Roldós, donde el tránsito circula a baja velocidad por la presencia de agua sobre el asfalto.

Monitoreo del ECU 911 en trece sectores del norte, centro y sur

El sistema de videovigilancia del ECU 911 Samborondón detectó acumulación de agua en múltiples puntos urbanos durante la tarde de este lunes 26 de octubre.

A través de sus cámaras, el organismo constató anegaciones en:

kilómetro 8,5 de la vía a Daule,

Colinas de la Florida,

Mapasingue,

Sauces 6,

Alborada,

Guayacanes,

avenida Francisco de Orellana y

Atarazana, en el norte;

avenida Quito y

San Martín,

Lizardo García y

Calicuchima, en la zona central; y

en avenida 25 de Julio,

la 29 y la F, y

la 24 y la P, en el sur

La entidad mantiene vigilancia permanente y coordinó la atención con las instituciones de primera respuesta, recordando a la ciudadanía que el agua estancada no es un lugar para jugar debido a que puede ocultar alcantarillas destapadas, desagües y corrientes que ponen en riesgo la vida, por lo que instó a utilizar vías alternas y comunicarse a la línea 9-1-1 frente a emergencias.

Congestión en la avenida de Las Américas y desvíos sugeridos

El temporal invernal y el pavimento resbaladizo ralentizaron los traslados en el norte de la ciudad.

Se detectó una alta demanda de circulación en la avenida de Las Américas, frente al Coliseo Voltaire Paladines Polo, en sentido hacia el norte. Frente a este cuello de botella, se recomendó a los automovilistas utilizar como alternativas de desfogue la avenida Kennedy y la avenida Delta, con el propósito de sortear las demoras provocadas por las condiciones meteorológicas.

Recomendaciones viales ante el temporal invernal

La circulación sobre superficies mojadas exige medidas de precaución adicionales para reducir el riesgo de siniestros de tránsito.

Los agentes asignados a las vías recomendaron a los usuarios conservar la calma al conducir, disminuir la velocidad y mantener una distancia segura entre vehículos debido a la menor adherencia de las llantas sobre la calzada húmeda. El contingente operativo permanece en las calles para regular la movilidad y brindar asistencia continua en los puntos afectados por el temporal.

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