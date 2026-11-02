Lo que dejaron 15 horas de lluvia en las casas de Santa Cruz, Galápagos

Fecha de publicación: 2 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 2 de noviembre de 2026

Según el balance oficial de las autoridades de la isla Santa Cruz y de Galápagos, las inundaciones del 31 de octubre de 2026 dejaron más de 3 000 personas afectadas, incluidas las damnificadas, y una persona fallecidas. Los datos son hasta el 1 de noviembre.

Marinos retiran los escombros de las viviendas en Santa Cruz, Galápagos

Los barrios de La Cascada, La Unión y Bellavista, que están en la parte alta del cantón Santa Cruz, quedaron bajo el agua, luego de las inundaciones y las intensas lluvias, provocadas por el fenómeno de El Niño.

Los enseres, electrodomésticos y otros bienes de las familias se perdieron en el agua y el lodo. En La Cascada, el agua subió de dos a tres metros. En las imágenes de las redes sociales se observó a los carros bajo el agua, y gente que caminaba con la corriente hasta la cintura.

Luego de tres días de la tragedia, las imágenes muestran los escombros que se sacan de las viviendas anegadas: ropa, colchones, camas, muebles y otros enseres de las familias.

Una imagen de la Armada del Ecuador de este 2 de noviembre muestra esos escombros, mientras su personal retira los escombros y limpia las viviendas en la isla Santa Cruz, en Galápagos.

Los marinos de esta rama de las Fuerzas Armadas mantienen operaciones de respuesta y asistencia humanitaria en la isla. El objetivo es contribuir a la recuperación de las familias afectadas, se informó en el comunicado difundido en la cuenta de X.

Los marinos trabajan en tres frentes: limpieza, remoción de escombros y recuperación de viviendas.

El almirante Pablo Pazmiño Manrique, comandante general de la Armada del Ecuador, está en la isla. Desde allí supervisa las tareas y verifica la atención que recibe la población damnificada.

Los integrantes del Comité de Operaciones de Emergencia provincial (COE) se reunieron este lunes 2 de noviembre en el Coonsejo de Gobierno de Galápagos.

A través de la cuenta d X de ese organismo se informa que el COE reinstaló la sesión, para evaluar avances y coordinar nuevas intervenciones ante la emergencia.

Mientras tanto, se rehabilitan las vías que quedaron destruidas por la fuerzas del agua. Los trabajos se realizan en coordinación con el Municipio de Santa Cruz. También se ejecutan trabajos de reforzamiento de la base de la torre de la línea de subtransmisión, ubicada en el ingreso al Parque Artesanal en Santa Cruz, indicó el Consejo de Gobierno.

Las inundaciones en Galápagos