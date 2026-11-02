En la isla Santa Cruz, Galápagos, se suspenden las clases presenciales por emergencia

Fecha de publicación: 2 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 2 de noviembre de 2026

Las instituciones educativas de la isla Santa Cruz, en Galápagos, adoptarán la modalidad no presencial debido a la declaratoria de emergencia en el cantón. El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura activó el protocolo de contingencia educativa para proteger a estudiantes y docentes y garantizar la continuidad de los aprendizajes.

La medida responde a la situación que atraviesa la isla por las fuertes lluvias y sus efectos. El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal informó que la suspensión temporal de clases presenciales se mantendrá hasta que la autoridad competente determine las condiciones para el retorno a las aulas, con base en un informe técnico.

Ministerio activa modalidad no presencial en Santa Cruz, Galápagos

El Ministerio de Educación dispuso que todas las instituciones educativas de Santa Cruz apliquen la modalidad no presencial como parte del protocolo de contingencia.

La decisión busca mantener las actividades académicas sin exponer a estudiantes, docentes y personal educativo a los riesgos asociados con la emergencia. La disposición comprende a los establecimientos educativos de toda la isla, sin distinción entre instituciones fiscales, particulares o de otro tipo, según la información oficial.

El cambio de modalidad responde a la necesidad de adaptar el servicio educativo a las condiciones actuales del territorio. El objetivo institucional es preservar la continuidad de los aprendizajes mientras las autoridades evalúan la evolución de la emergencia.

COE cantonal condiciona el retorno a las aulas en Santa Cruz

El COE de Santa Cruz comunicó que la suspensión temporal de clases continuará hasta que la autoridad competente emita un informe técnico sobre las condiciones para reanudar las actividades presenciales.

Por ahora, el comunicado no establece una fecha para el regreso de los estudiantes a las aulas. La decisión dependerá de la evaluación técnica que determine si existen condiciones adecuadas para retomar las jornadas escolares en la isla.

Esta disposición forma parte de las acciones que las autoridades locales y nacionales ejecutan frente a la emergencia que afecta a Santa Cruz.

Gobierno coordina acciones en Galápagos y Guayaquil

El Gobierno Nacional informó que mantiene equipos en territorio, tanto en Galápagos como en Guayaquil, para monitorear la situación y coordinar las acciones de respuesta.

La intervención incluye el seguimiento de las condiciones en la isla y la articulación entre las instituciones responsables de atender la emergencia.

La continuidad de las clases en modalidad no presencial constituye una de las medidas adoptadas por el Ministerio de Educación dentro del protocolo de contingencia. El retorno a las aulas dependerá de las condiciones que establezca el informe técnico correspondiente.

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