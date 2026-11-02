Excavadora, volquetas y 7 toneladas de ayuda salieron rumbo a Santa Cruz, Galápagos

Fecha de publicación: 2 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 2 de noviembre de 2026

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos informó que envió un tercer cargamento de ayuda para los damnificados de la isla Santa Cruz, en Galápagos.

Los habitantes de la zona de Santa Rosa y Bellavista, en la parte alta, y Puerto Ayora como La Cascada y La Unión, fueron afectados por una inundación sin precedentes en las islas Galápagos

Esto lleva el tercer vuelo con ayuda humanitaria a Galápagos

Gestión de Riesgos indicó que en este tercer vuelo se llevan cerca de siete toneladas de asistencia para atender la emergencia que dejaron las lluvias. La carga incluyen 55 kits de dormir, 16 kits de primera respuesta, 6 bombas, 700 kits de vestir y 10 cajas de aceite.

Este embarque se suma a las más de 17 toneladas que el Gobierno Nacional envió al archipiélago. La ayuda también salió desde Quito. Dos vuelos comerciales transportaron otras dos toneladas de víveres y otros bienes desde la capital.

Maquinaria pesada y técnicos viajan a Santa Cruz

Roberto Luque, ministro de Infraestructura y Tecnología, informó en su cuenta de X que un buque zarpó este lunes 2 de noviembre desde Guayaquil con rumbo a Santa Cruz.

La embarcación transporta una excavadora, una retroexcavadora, dos volquetas e insumos de asistencia humanitaria.

Con la carga viajaron también 12 técnicos. Su tarea en la isla es evaluar el estado de las vías, la seguridad estructural de las viviendas y las necesidades habitacionales de las familias afectadas.

En la madrugada del 31 de octubre de 2026, cientos de familias de Santa Cruz fueron afectadas por las inundaciones que fueron provocadas por el desbordamiento de cañadas y las intensas lluvias.

Las calles de los sectores de Santa Rosa y Bellavista, en la parte alta, y Puerto Ayora como La Cascada y La Unión, fueron rodeadas por el agua, que parecían ríos entre las viviendas.

Los habitantes perdieron casi todo. El agua se llevó sus enseres, destruyó vehículos y todo lo que estaba en las cuatro zonas.

Adicionalmente, se destruyeron las vías y calles de Puerto Ayora.