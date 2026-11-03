Gobierno de Ecuador implementará un bono para los afectados por El Niño

Fecha de publicación: 3 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 3 de noviembre de 2026

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional aprobó nuevas medidas para atender a las familias afectadas por las intensas lluvias asociadas al fenómeno de El Niño en Ecuador. Las resoluciones incluyen la creación de un bono de reparación, la distribución de ayuda humanitaria y la habilitación de alojamientos temporales para las personas damnificadas.

Las decisiones se adoptaron durante una sesión encabezada por el ministro Roberto Luque, presidente del COE Nacional, con la participación de la vicepresidenta María José Pinto; la secretaria de Gestión de Riesgos, Carolina Lozano; y representantes de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y otras instituciones del Estado.

El presidente del COE Nacional, ministro @RobertoLuqueN, lideró la sesión de hoy, acompañado por la vicepresidenta de la República @mjpintoec, el secretario de la Administración Pública, Planificación y Gabinete @JoseJulioNeira, la secretaria de @Riesgos_Ec, @carolozanohok y representantes de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y otras instituciones del Estado. En esta jornada se adoptaron resoluciones para fortalecer la atención a las familias afectadas por el fenómeno de El Niño y agilizar la entrega de ayudas. — COE Nacional Ecuador (@CoeNacional_Ec) November 3, 2026

Bono de reparación para las familias afectadas por las lluvias

Una de las principales resoluciones del COE Nacional dispone que el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) emita, en un plazo máximo de siete días, la normativa que permitirá implementar un bono de reparación para las personas afectadas por las emergencias climáticas.

Esta ayuda económica estará destinada a quienes hayan sufrido daños en sus bienes y enseres como consecuencia de las inundaciones y otros eventos provocados por las fuertes lluvias en Ecuador. Los requisitos y mecanismos de entrega deberán definirse en la normativa correspondiente.

Ayuda para las familias afectadas por las lluvias

Como parte de las medidas de asistencia humanitaria, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) deberá presentar un inventario de los artículos disponibles en sus bodegas. Esta información permitirá identificar recursos que puedan destinarse a la atención de emergencias, como colchones, ropa y otros bienes de primera necesidad.

La distribución se coordinará entre el Senae, el Ministerio del Trabajo y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, con el propósito de agilizar la entrega de ayuda a las familias damnificadas.

Guayaquil cuenta con 11 alojamientos temporales por las inundaciones

En Guayaquil, una de las ciudades afectadas por las fuertes precipitaciones, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos coordinó con el Municipio y Segura EP la implementación de 11 alojamientos temporales.

Estos espacios están destinados a proporcionar refugio, alimentación y asistencia humanitaria a las personas que necesitan abandonar sus viviendas debido a las inundaciones.

Durante la sesión, el COE Nacional también evaluó las labores de limpieza de los sistemas de drenaje de aguas lluvias y la gestión de desechos sólidos. El manejo de residuos fue identificado como uno de los factores críticos que han agravado las afectaciones registradas durante los últimos días.

Gobierno solicita reforzar la limpieza de drenajes en Guayaquil

Ante las emergencias provocadas por el fenómeno de El Niño, el COE Nacional solicitó al Municipio de Guayaquil y a la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Emapag) coordinar trabajos extraordinarios de limpieza y mantenimiento con las empresas privadas responsables de los servicios correspondientes.

Estas intervenciones buscan mejorar el funcionamiento de los sistemas de evacuación de aguas lluvias, atender los problemas relacionados con la acumulación de desechos y reducir el riesgo de nuevas inundaciones.

El Gobierno también estableció que la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos reforzará la asistencia cuando la magnitud de las emergencias supere la capacidad de respuesta de los gobiernos locales.

Las acciones se desarrollarán en coordinación con las autoridades territoriales y las instituciones competentes, con prioridad en la atención de las familias afectadas y la recuperación de las zonas perjudicadas por las lluvias.