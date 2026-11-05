Daniel Noboa autoriza a los bancos diferir cuotas de créditos a afectados por El Niño

Fecha de publicación: 5 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 5 de noviembre de 2026

El presidente Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 529, el 5 de noviembre de 2026, para permitir que las entidades financieras aplacen temporalmente el pago de las cuotas de créditos de las personas afectadas por el fenómeno de El Niño. La disposición busca dar un alivio económico a los deudores que enfrentan dificultades para cumplir con sus obligaciones debido a las lluvias, inundaciones y otros efectos de este evento climático.

La medida tiene carácter extraordinario y temporal. Los bancos públicos y privados, así como las entidades del sector financiero popular y solidario, podrán aplicar mecanismos de diferimiento por un plazo máximo de 90 días. Durante ese periodo, las instituciones podrán trasladar las cuotas pendientes al final de la respectiva tabla de amortización, según establece el decreto presidencial.

Bancos podrán aplazar las cuotas hasta por 90 días

El Decreto Ejecutivo 529 establece que las entidades financieras podrán aplicar el diferimiento a solicitud del deudor, siempre que el banco acepte el pedido. También podrán proponer esta alternativa por iniciativa propia, pero necesitarán la aceptación expresa del cliente.

La disposición no establece una aplicación automática para todos los usuarios afectados. Cada entidad deberá considerar las condiciones previstas en el decreto y contar con el consentimiento correspondiente para ejecutar el mecanismo.

Para poner en marcha la medida, la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria deberá emitir la normativa necesaria. El organismo tiene un plazo máximo de 15 días, contado desde la publicación del decreto en el Registro Oficial, para establecer las disposiciones que permitan aplicar el diferimiento.

La decisión del Ejecutivo responde a los posibles efectos económicos que provocará El Niño durante las próximas semanas y meses. El Gobierno advierte que la intensidad del fenómeno podría alterar los ciclos de producción y abastecimiento, además de provocar daños en la infraestructura del país.

Estos escenarios también podrían elevar los costos logísticos y operativos. Como consecuencia, los hogares y las empresas afectados podrían registrar una disminución de sus ingresos y enfrentar mayores dificultades para pagar sus créditos.

Asobanca prepara alternativas para clientes afectados

El anuncio presidencial coincide con las acciones que la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca) comunicó este 5 de noviembre. El gremio informó que las entidades privadas mantienen un seguimiento permanente de la evolución del fenómeno de El Niño para anticipar las necesidades de los clientes que podrían enfrentar problemas económicos por las lluvias y las inundaciones.

Los bancos realizan análisis preventivos en las zonas con mayor exposición al impacto climático. Con esas evaluaciones buscan identificar a los hogares y sectores productivos cuya capacidad de pago podría disminuir durante la emergencia.

Asobanca señaló que las entidades financieras podrán ofrecer alternativas crediticias a los clientes que tengan dificultades para cumplir con sus obligaciones. Entre los mecanismos disponibles dentro de la normativa ecuatoriana constan el refinanciamiento y la reestructuración de créditos.

Estas opciones permiten modificar las condiciones de una deuda, de acuerdo con la situación de cada usuario. Por ejemplo, el cliente y el banco pueden acordar cuotas de menor valor o ampliar el plazo para cancelar el préstamo.

El gremio también destacó que la solidez del sistema financiero y el manejo técnico de los recursos de los depositantes permiten a los bancos acompañar a los hogares y sectores productivos durante este periodo. Sin embargo, recordó que las entidades deben mantener como prioridad la protección del dinero que sus clientes confían al sistema bancario.

En cuanto a los indicadores del sector privado, Asobanca reportó que los depósitos alcanzaron los 64 694 millones de dólares hasta septiembre de 2026. Esta cifra representa un crecimiento del 12% frente al mismo mes de 2025.

La solvencia bancaria llegó al 13,4%, por encima del mínimo del 9% que exige la normativa ecuatoriana. Mientras tanto, la morosidad de la cartera de crédito se ubicó en 2,94%, una reducción de 0,3 puntos porcentuales respecto a septiembre de 2025.

La emergencia climática ya deja consecuencias en el país. Según la Secretaría de Gestión de Riesgos, las inundaciones relacionadas con las variaciones climáticas del fenómeno de El Niño han provocado 11 fallecimientos y afectado a 48 958 personas en Ecuador.

#COMUNICADO | Los bancos privados ante el impacto del fenómeno de El Niño. https://t.co/iZML3MEFU1 — Asobanca (@asobancos) November 5, 2026

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