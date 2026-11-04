Mercadería incautada llegará a los afectados de El Niño como ayuda

Fecha de publicación: 4 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de noviembre de 2026

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional resolvió que la mercadería incautada por el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (Senae) sea destinada a las familias afectadas por el fenómeno de El Niño, que han sufrido los impactos de las fuertes lluvias registradas en varias provincias del Ecuador. La decisión busca agilizar la atención humanitaria y fortalecer la asistencia a las personas perjudicadas por la emergencia, añadió el organismo.

La medida fue adoptada durante la sesión del 3 de noviembre de 2026, encabezada por el presidente del COE Nacional y ministro, Roberto Luque; junto con la vicepresidenta, María José Pinto; el secretario de la Administración Pública, José Julio Neira; la secretaria de Riesgos, Carolina Lozano, y representantes de distintas instituciones del Estado.

Aduana deberá presentar inventario en 48 horas

Como parte de las resoluciones aprobadas, el COE dispuso que la Aduana entregue en un plazo de 48 horas el inventario de los bienes disponibles en sus bodegas. Con esa orden, los funcionarios deberán revisar los productos que están almacenados en los 10 distritos aduaneros ubicados en Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, Loja, Huaquillas, Puerto Bolívar, Esmeraldas, Tulcán y Latacunga.

La mercadería incautada para afectados de El Niño será adjudicada gratuitamente. Entre los artículos priorizados constan colchones, ropa, calzado, enseres para el hogar, electrodomésticos, herramientas y equipos informáticos. Los productos corresponden a bienes incautados o declarados en abandono, cuando no cuentan con la declaración respectiva o sin respaldo legal.

Así se coordinará la entrega de la ayuda

La distribución de los artículos no se realizará directamente desde las bodegas aduaneras. El proceso estará a cargo del Ministerio del Trabajo y de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

🌧️ > https://t.co/rowyKatcim | Las fuertes lluvias asociadas al fenómeno de El Niño mantienen afectaciones en distintas zonas de Ecuador https://t.co/0UOpBHbLWc — El Comercio (@elcomerciocom) November 4, 2026

Estas entidades deberán evaluar las necesidades de las personas y comunidades afectadas para definir la entrega de la mercadería incautada para afectados de El Niño. Además, las autoridades verificarán que la asistencia técnica y humanitaria llegue a las familias afectadas y que se atiendan las necesidades más urgentes derivadas del temporal.

Lluvias afectan a varias provincias

La reunión del COE se realizó tras las intensas lluvias que provocaron inundaciones en Guayaquil, Daule, Naranjal y Balzar, en la provincia de Guayas. También se reportaron afectaciones en El Oro, Manabí, Los Ríos y Santa Elena.

Durante la sesión se informó además sobre trabajos de limpieza de canales en la avenida Manuel Gómez Lince, en los sectores Las Orquídeas y Mucho Lote 1.

Entregas y medidas complementarias

Días antes, Senae informó sobre la entrega de 16,5 toneladas de mercancías como ayuda para familias afectadas por el fenómeno de El Niño. El material incluyó 76 800 unidades entre ropa, calzado, juguetes, herramientas y equipos electrónicos.

Según información difundida por la entidad, parte de esos productos permaneció almacenada durante años y se encontraba en buen estado para su utilización. El director de la Senae, Luis Váscones Boloña, dijo que la adjudicación “permite recuperar espacios de almacenamiento y transformar mercancías que permanecieron embodegadas durante años en una oportunidad de apoyo para las familias que atraviesan momentos difíciles”.

Además del levantamiento del informe, el Gobierno dispuso un plazo de siete días para establecer la normativa de un bono de reparación dirigido a las personas que hayan perdido total o parcialmente sus bienes y enseres a causa de los temporales.

El COE Nacional se reunió el 3 de noviembre de 2026. Foto: Cortesía

Sin embargo, Luque ni Lozano han brindado más detalles sobre la forma en cómo se entregarán las ayudas ni los plazos.

La intensidad del temporal por El Niño ha provocado el desbordamiento de 24 cuerpos hídricos, según reportó Riesgos con corte a las 11:00 de este miércoles. Se estima que la situación climática se mantedrá.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió una nueva advertencia climática que rige desde las 10:00 de este miércoles hasta las 10:00 del próximo sábado 7. En la alerta meteorológica, la entidad que monitorea el clima señaló que las provincias de Esmeraldas, Pichincha, Santo Domingo, Cotopaxi, Los Ríos, Tungurahua, Guayas, San Ta Elena, El Oro y Loja registrarán tormentas con rayos y truenos, así como lluvias fuertes que podrían prolongarse durante estos días.

Más información relacionada con el fenómeno de El Niño

Preguntas frecuentes de las ayudas a damnificados por el fenómeno de El Niño

❓ ¿Qué decidió el COE Nacional sobre la mercadería incautada por la Aduana? La mercadería incautada por el Senae será destinada gratuitamente a las familias afectadas por el fenómeno de El Niño.

El COE Nacional resolvió que los bienes incautados o declarados en abandono sean utilizados para fortalecer la asistencia humanitaria a las personas perjudicadas por las fuertes lluvias registradas en varias provincias del Ecuador. Entre los productos priorizados constan colchones, ropa, calzado, enseres para el hogar, electrodomésticos, herramientas y equipos informáticos. ❓ ¿Cuánto tiempo tiene la Aduana para presentar el inventario de los bienes disponibles? La Aduana deberá entregar el inventario en un plazo de 48 horas.

La resolución del COE establece que los funcionarios revisen los productos almacenados en los 10 distritos aduaneros ubicados en Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, Loja, Huaquillas, Puerto Bolívar, Esmeraldas, Tulcán y Latacunga, con el fin de identificar la mercadería que podrá ser adjudicada a los damnificados. ❓ ¿Quiénes se encargarán de distribuir la mercadería incautada a los afectados por El Niño? El Ministerio del Trabajo y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos coordinarán la entrega. La distribución no se realizará directamente desde las bodegas aduaneras.

Ambas entidades deberán evaluar las necesidades de las personas y comunidades afectadas para definir qué bienes entregar y garantizar que la ayuda llegue a quienes enfrentan las consecuencias más urgentes de la emergencia. ❓ ¿Qué provincias han registrado afectaciones por las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño? Se reportan afectaciones en Guayas, El Oro, Manabí, Los Ríos y Santa Elena.

Las intensas lluvias provocaron inundaciones en localidades como Guayaquil, Daule, Naranjal y Balzar. Además, la emergencia ha generado impactos en otras provincias de la Costa, mientras continúan las labores de respuesta y mitigación por parte de las autoridades. ❓ ¿Qué medidas adicionales anunció el Gobierno para apoyar a las personas afectadas por las lluvias? Se establecerá la normativa para un bono de reparación dirigido a quienes perdieron total o parcialmente sus bienes y enseres.

El Gobierno dispuso un plazo de siete días para definir las reglas de este beneficio económico. La medida se suma a la entrega de mercadería incautada y a otras acciones de asistencia frente a un temporal que ya ha provocado el desbordamiento de 24 cuerpos hídricos y que, según las autoridades, podría continuar en los próximos días.

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