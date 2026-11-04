¿Cómo será el bono para los afectados por las lluvias en Ecuador?

Fecha de publicación: 4 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de noviembre de 2026

Las fuertes lluvias asociadas al fenómeno de El Niño mantienen afectaciones en distintas zonas de Ecuador y obligan a las autoridades a ampliar las medidas de asistencia para las familias perjudicadas por la emergencia.

En ese escenario, el Gobierno anunció un mecanismo económico enfocado en la recuperación de los hogares que registran daños a causa de inundaciones y otros eventos vinculados al temporal.

¿Cómo funcionará el bono para afectados por las lluvias en Ecuador?

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional aprobó un bono de reparación para las familias cuyas viviendas sufran daños por las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño.

La medida busca financiar reparaciones en inmuebles, bienes y enseres afectados por la emergencia climática. La resolución forma parte de un paquete de decisiones adoptadas por el COE durante una sesión encabezada por Roberto Luque, presidente del organismo y ministro de Infraestructura y Transporte.

Además, el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) deberá emitir, en un plazo máximo de siete días, la normativa que definirá los requisitos y mecanismos para la entrega de esta ayuda económica.

Bono por lluvias en Ecuador llegará hasta 964 dólares

El bono de reparación tendrá un monto máximo equivalente a dos salarios básicos unificados, es decir, 964 dólares.

Sin embargo, el Gobierno no entregará ese valor de manera uniforme a todos los beneficiarios. El monto dependerá de los daños que presente cada vivienda tras la evaluación técnica correspondiente.

Para poner en marcha esta medida, el Ejecutivo contará con una asignación inicial cercana a 8,5 millones de dólares.

¿Cómo definirán quién recibe el bono?

La entrega del bono requerirá una evaluación previa del Ministerio de Infraestructura y Transporte.

La entidad analizará las afectaciones registradas en cada inmueble y determinará el valor que corresponde en cada caso. Para este proceso, el ministerio podrá establecer convenios con instituciones como las cámaras de la construcción de distintas ciudades.

De esta forma, la ayuda económica estará directamente relacionada con el nivel de daño identificado por las autoridades técnicas.

¿Qué controles tendrá la entrega del bono?

El proceso incluirá una supervisión posterior por parte de las autoridades competentes.

Según lo expuesto durante la sesión del COE Nacional, la verificación permitirá comprobar que los recursos se destinen a las reparaciones de las viviendas afectadas por las lluvias.

La medida forma parte de la estrategia de atención impulsada por el Gobierno frente a las emergencias derivadas del fenómeno de El Niño.

Diferencia entre el bono de reparación y el Bono de Contingencia

El nuevo beneficio se suma al Bono de Contingencia que reciben familias damnificadas por las lluvias.

Esta ayuda consiste en una transferencia económica por una sola ocasión. Para los eventos registrados en octubre de 2026, el monto alcanza 303,99 dólares por beneficiario.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos identifica a las familias afectadas y posteriormente el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano (MTDH) valida los requisitos. Los beneficiarios pueden cobrar el dinero en las ventanillas de Banco del Pacífico y BanEcuador.

Mientras el Bono de Contingencia corresponde a una asistencia económica directa, el nuevo bono aprobado por el COE está orientado a la reparación de viviendas, bienes y enseres afectados por las lluvias.

Más de mil emergencias por lluvias en Ecuador

Según los datos presentados por las autoridades, Ecuador registra 1 086 eventos adversos relacionados con las lluvias en las 24 provincias del país, con afectaciones en 159 cantones y 437 parroquias.

Además, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos reporta 11 personas fallecidas y 48 958 afectadas desde el 29 de agosto de 2026, fecha en la que el país entró en alerta roja por el fenómeno de El Niño.

Bono por lluvias en Ecuador; preguntas frecuentes