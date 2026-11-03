Lluvias fuertes y tormentas eléctricas se prevén para este 3 de noviembre en Ecuador

Fecha de publicación: 3 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 3 de noviembre de 2026

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) pronosticó nuevas lluvias fuertes y tormentas eléctricas en Ecuador para este martes 3 de noviembre de 2026. Las precipitaciones tendrán especial incidencia en las provincias costeras de Guayas, Los Ríos y Manabí, después de dos jornadas marcadas por intensas lluvias asociadas al fenómeno de El Niño.

Según el pronóstico meteorológico, las condiciones más adversas se concentrarán durante la tarde. Las tormentas podrían estar acompañadas de ráfagas de viento, actividad eléctrica, rayos y truenos, por lo que se recomienda precaución ante posibles acumulaciones de agua y afectaciones en zonas vulnerables.

Guayas y Los Ríos tendrán lluvias intensas

En Guayas, las precipitaciones vuelven a generar atención después de que las lluvias torrenciales del domingo causaran inundaciones en alrededor de 90 sectores de Guayaquil y dejaran una persona fallecida.

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Para este martes, el Inamhi prevé tormentas eléctricas en Guayas en cantones como Balzar, Colimes, El Empalme, Palestina, Salitre y Santa Lucía. También se anticipan lluvias fuertes en Marcelino Maridueña, Naranjito y Simón Bolívar. En Guayaquil y otros sectores, las precipitaciones serían de intensidad normal o moderada.

La situación también será intensa en Los Ríos. El pronóstico advierte tormentas fuertes en Buena Fe, Mocache, Palenque, Quevedo, Quinsaloma, Urdaneta, Valencia, Ventanas y Vinces. En Baba, Babahoyo, Montalvo y Puebloviejo se esperan lluvias fuertes.

Manabí, Santa Elena y Galápagos tendrán precipitaciones

En Manabí, varios sectores podrían registrar lluvias de fuerte intensidad, mientras que en Santa Elena predominarán precipitaciones moderadas.

En Galápagos, donde las inundaciones llevaron a declarar la emergencia en Santa Cruz, el pronóstico contempla precipitaciones de intensidad normal. Las condiciones meteorológicas mantienen la atención sobre sectores afectados previamente por acumulaciones de agua.

Lluvias también alcanzarán Sierra y Amazonía

Las lluvias en Ecuador no estarán concentradas únicamente en la Costa. En la región andina se esperan fuertes precipitaciones en sectores de Cotopaxi y Pichincha, aunque para Quito el pronóstico contempla lluvias de menor intensidad.

En la Amazonía ecuatoriana, algunas zonas de Morona Santiago y Pastaza registrarán lluvias de intensidad normal, mientras que en buena parte del resto de la región predominarán las lloviznas.

El fenómeno de El Niño se caracteriza por el calentamiento de las aguas del océano Pacífico, una condición que modifica los patrones habituales de precipitación. En Ecuador, sus efectos pueden traducirse en lluvias intensas, inundaciones y desbordamientos, especialmente en la región Costa.

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