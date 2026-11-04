Lluvias fuertes y lloviznas, así estará el clima en Ecuador este miércoles 4 de noviembre

Fecha de publicación: 6 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 5 de noviembre de 2026

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) publicó el pronóstico de lluvias para este miércoles 4 de noviembre de 2026. La entidad prevé precipitaciones en varias provincias de las regiones Costa, Sierra y Amazonía, así como en Galápagos. Los eventos tendrán distintos niveles de intensidad, desde lloviznas hasta lluvias fuertes.

El pronóstico comprende el período entre las 07:00 y las 19:00 en las regiones continentales. En Galápagos, el reporte abarca desde las 06:00 hasta las 18:00. El Inamhi señaló que cada provincia tendrá un horario de mayor relevancia para las precipitaciones. En la mayoría de las provincias, las lluvias tendrán mayor probabilidad durante la tarde y, en varios sectores de la Costa, hacia el final de esa jornada.

Costa y Galápagos tendrán lluvias durante el final de la tarde

En la región Costa, el Inamhi pronostica lluvias para varios cantones de El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas.

En El Oro, las precipitaciones llegarán al final de la tarde. El reporte incluye a Balsas, Las Lajas, Marcabelí, Arenillas, Atahualpa, Chilla, El Guabo, Huaquillas, Machala, Piñas, Portovelo, Santa Rosa, Zaruma y Pasaje.

En Esmeraldas, el pronóstico contempla lluvias al final de la tarde en Eloy Alfaro, Quinindé, San Lorenzo, Atacames, Esmeraldas, Río Verde y Muisne.

Para Guayas, la previsión incluye a Alfredo Baquerizo Moreno, Balao, Colimes, Daule, Durán, El Piedrero, Guayaquil, Lomas de Sargentillo, Marcelino Maridueña, Milagro, Naranjal, Nobol, Palestina, Pedro Carbo, Playas, Salitre, Samborondón, San Jacinto de Yaguachi, Santa Lucía y Simón Bolívar. También contempla a Balzar, El Empalme, El Triunfo, General Antonio Elizalde, Isidro Ayora y Naranjito.

En Los Ríos, las precipitaciones podrían presentarse en Baba, Babahoyo, Buena Fe, Mocache, Montalvo, Palenque, Puebloviejo, Quevedo, Valencia, Vinces, Quinsaloma, Urdaneta y Ventanas.

El pronóstico para Manabí abarca a El Carmen, Manga del Cura, Pichincha, Santa Ana, 24 de Mayo, Bolívar, Chone, Flavio Alfaro, Jipijapa, Junín, Manta, Montecristi, Olmedo, Paján, Portoviejo, Rocafuerte, Sucre, Tosagua, Jama, Jaramijó, Pedernales, Puerto López y San Vicente.

En Santa Elena, el Inamhi señala a La Libertad y Santa Elena, además de Salinas. En Santo Domingo de los Tsáchilas, las lluvias se prevén en La Concordia y Santo Domingo.

El reporte también incluye a toda la provincia de Galápagos, donde las precipitaciones tendrán mayor probabilidad durante el final de la tarde.

Sierra y Amazonía tendrán precipitaciones de distinta intensidad

En la Sierra, el Inamhi anticipa lluvias durante la tarde en varias provincias. El pronóstico establece diferentes niveles de intensidad según el cantón.

En Azuay, se esperan lluvias normales o moderadas en Camilo Ponce Enríquez y Pucará. En Chordeleg, Cuenca, El Pan, Girón, Guachapala, Gualaceo, Nabón, Oña, Paute, San Fernando, Santa Isabel, Sevilla de Oro y Sígsig se prevén lloviznas.

Por otro lado, Bolívar, Caluma, Echeandía y Las Naves tendrán lluvias fuertes. En Chillanes, Chimbo, Guaranda y San Miguel se esperan precipitaciones normales o moderadas.

Para Carchi, el pronóstico contempla lluvias normales o moderadas en Mira y Tulcán. También en Bolívar, Espejo, Montúfar y San Pedro de Huaca se prevén lloviznas.

Cañar, La Troncal y Suscal tendrán lluvias fuertes; Cañar, Azogues, Biblián, Déleg y El Tambo registrarán precipitaciones normales o moderadas.

En Chimborazo, Colta, Cumandá y Pallatanga tendrán lluvias normales o moderadas, mientras que Alausí, Chunchi y Riobamba registrarán lloviznas. En Cotopaxi, La Maná, Pangua y Sigchos tendrán lluvias fuertes, mientras que Pujilí tendrá precipitaciones normales o moderadas.

El pronóstico para Imbabura incluye lloviznas en Cotacachi, Ibarra, Las Golondrinas y Urcuquí.

En Loja, Paltas y Puyango tendrán lluvias fuertes. Celica, Chaguarpamba, Macará, Olmedo, Pindal y Zapotillo registrarán precipitaciones normales o moderadas. En Calvas, Catamayo, Espíndola, Gonzanamá, Loja, Quilanga, Saraguro y Sozoranga se esperan lloviznas.

En Pichincha, Puerto Quito tendrá lluvias fuertes. Mejía, Pedro Vicente Maldonado y San Miguel de los Bancos registrarán precipitaciones normales o moderadas. Para Quito, el Inamhi pronostica lloviznas.

Tungurahua, Baños de Agua Santa tendrá lluvias normales o moderadas, mientras que Santiago de Píllaro registrará lloviznas.

En la Amazonía, las precipitaciones también se concentrarán durante la tarde. En Morona Santiago, Limón Indanza tendrá lluvias normales o moderadas. Logroño, Morona, San Juan Bosco y Sucúa registrarán lloviznas. El mismo pronóstico contempla lloviznas en Gualaquiza, Huamboya, Pablo Sexto, Palora, Santiago, Taisha y Tiwintza.

En Napo, Archidona y Quijos tendrán lluvias normales o moderadas. Carlos Julio Arosemena Tola, El Chaco y Tena registrarán lloviznas.

Para Orellana, el Inamhi prevé lluvias normales o moderadas en Aguarico y lloviznas en Orellana.

En Pastaza, Mera, Pastaza y Santa Clara tendrán precipitaciones normales o moderadas. En Arajuno se esperan lloviznas.

Sucumbíos, Cascales, Gonzalo Pizarro y Sucumbíos registrarán lloviznas. Finalmente, en Zamora Chinchipe, Paquisha y Zamora tendrán lluvias normales o moderadas. Centinela del Cóndor, Chinchipe, El Pangui, Nangaritza, Palanda, Yacuambi y Yantzaza registrarán lloviznas.

El Inamhi recordó que las precipitaciones podrían presentarse durante el día, aunque tendrán mayor probabilidad en los períodos señalados para cada provincia. También indicó que mantendrá informada a la ciudadanía ante posibles cambios en las condiciones climáticas.

⛈️ Pronóstico de lluvias ⏰ Este es el pronóstico para mañana miércoles 04 de nov 2026. 👉 El período de tiempo con la mayor relevancia de lluvias se especifica para cada cantón📍 🤝 Te mantendremos informado ante cualquier cambio climático ⛈️ #juntosanteelniño #inamhi https://t.co/TswwozIxCB — INAMHI Ecuador (@inamhi_ec) November 4, 2026

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