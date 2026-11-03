¿Qué provincias tendrán lluvias fuertes del 4 al 7 de noviembre?

Fecha de publicación: 3 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 3 de noviembre de 2026

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió la alerta meteorológica N.º 86 por lluvias fuertes, muy fuertes y tormentas eléctricas en Ecuador.

El aviso estará vigente desde las 10:00 del miércoles 4 hasta las 10:00 del sábado 7 de noviembre de 2026.

Esmeraldas, Santo Domingo, Guayas, Los Ríos y El Oro figuran entre las provincias con mayor afectación prevista.

El nuevo aviso se suma a las advertencias de los últimos días. El Inamhi ya había pronosticado precipitaciones en tres regiones del país; conoce cómo evolucionó ese pronóstico en esta información sobre las lluvias del 2 de noviembre.

¿Qué provincias tendrán lluvias más intensas, según el Inamhi?

Las precipitaciones más fuertes se esperan en sectores de Esmeraldas, Santo Domingo, Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos y El Oro.

En la región Interandina, Pichincha tendrá alerta naranja. Puerto Quito podría registrar lluvias fuertes, mientras que Quito, Pedro Vicente Maldonado y San Miguel de los Bancos tendrán ligeras lloviznas.

Las lluvias intensas ya estuvieron presentes en anteriores pronósticos del organismo. Revisa también cómo fue la advertencia por tormentas eléctricas y precipitaciones fuertes en la alerta meteorológica difundida para el pasado viernes.

⛈️ Advertencia Meteorológica Ec #86 📅 Entre el 04 y el 07 de nov 2026, se prevén nuevos eventos de lluvia fuerte y muy fuerte con tormentas dispersas en la región Litoral, en las provincias de 📍Esmeraldas, Santo Domingo, Manabí y en especial Los Ríos, Guayas y El Oro. https://t.co/WjpARbatBN — INAMHI Ecuador (@inamhi_ec) November 3, 2026

¿Qué niveles establece la alerta del Inamhi?

El mapa meteorológico del Inamhi contempla cuatro niveles: amarillo para lloviznas, naranja para lluvias moderadas, rojo para precipitaciones fuertes y gris para tormentas eléctricas.

En la Amazonía se esperan lluvias entre ligeras y moderadas. En Galápagos predominarán las precipitaciones ligeras.

¿Qué riesgos pueden provocar las lluvias?

El Inamhi advierte sobre acumulaciones de agua, inundaciones, caída de árboles, niebla y complicaciones en las vías.

También existe riesgo de crecidas y desbordamientos de ríos en Esmeraldas, Santo Domingo, Guayas, Santa Elena, Los Ríos y El Oro, además de sectores de la Sierra.

¿Hasta cuándo estará vigente la alerta?

La advertencia se mantendrá hasta las 10:00 del 7 de noviembre. Las condiciones previstas incluyen tormentas eléctricas y precipitaciones de distinta intensidad en las cuatro regiones del país.

El seguimiento de las próximas actualizaciones del Inamhi permitirá conocer si cambian las zonas de mayor riesgo o la intensidad de las precipitaciones durante los días de vigencia de la alerta.

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