Inamhi prevé lluvias en tres regiones durante la noche del 2 de noviembre

Fecha de publicación: 2 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 2 de noviembre de 2026

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) publicó el pronóstico de lluvias para la noche de este lunes 2 y la madrugada del martes 3 de noviembre de 2026. El reporte contempla precipitaciones de distinta intensidad en la Costa, Sierra y Amazonía, entre las 19:00 y las 07:00.

La previsión incluye lluvias fuertes en sectores de Manabí, Cotopaxi y Galápagos. También contempla precipitaciones normales o moderadas en localidades de Loja, Tungurahua, Guayas, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas. En varias provincias, el organismo prevé lloviznas.

⛈️ #PronósticoDeLluvias

⏰ Conoce el pronóstico para esta noche, lunes 02 y madrugada del martes 03 de nov 2026. 🌗

👉 La mayor relevancia de lluvias se especifica para cada cantón.

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Manabí y Cotopaxi registran pronóstico de lluvia fuerte

En la Costa, el INAMHI prevé lluvias fuertes en Bolívar, El Carmen, Flavio Alfaro, Olmedo y Pichincha, en Manabí. Para otros cantones manabitas, como Manta, Chone, Junín, San Vicente y Sucre, el pronóstico contempla precipitaciones normales o moderadas.

En la Sierra, el nivel de mayor intensidad corresponde a Pangua, en Cotopaxi. La Maná, Pujilí y Sigchos tendrán lluvias normales o moderadas, mientras Latacunga, Salcedo y Saquisilí registrarán lloviznas.

En Loja, Celica, Pindal y Puyango también tendrán lluvias normales o moderadas. Para el resto de cantones de esa provincia, el INAMHI prevé lloviznas.

Lloviznas en la Amazonía durante la noche

Las cinco provincias amazónicas tendrán precipitaciones de baja intensidad durante el período del pronóstico.

En Morona Santiago, el INAMHI contempla lloviznas en Gualaquiza, Limón Indanza, Morona, Pablo Sexto, Palora, San Juan Bosco, Santiago y Sucúa.

En Napo, las localidades de Archidona, El Chaco, Quijos y Tena también registrarán lloviznas. El mismo escenario corresponde a Mera y Santa Clara, en Pastaza; Gonzalo Pizarro y Sucumbíos, en la provincia de Sucumbíos; y Nangaritza, Palanda, Yacuambi y Zamora, en Zamora Chinchipe.

Guayas y otras provincias de la Costa tendrán precipitaciones

En Guayas, el pronóstico contempla lluvias normales o moderadas en Balzar, Colimes, El Empalme, Lomas de Sargentillo, Milagro, Palestina, Salitre y Simón Bolívar. En otros cantones, entre ellos Guayaquil, Daule, Durán, Samborondón y Naranjal, se esperan lloviznas.

En El Oro, Arenillas, Las Lajas y Marcabelí tendrán lluvias normales o moderadas. Para el resto de la provincia, el INAMHI prevé lloviznas. Esmeraldas también registra pronóstico de lloviznas en todo su territorio.

Los Ríos tendrá lluvias normales o moderadas en Baba, Babahoyo, Buena Fe, Montalvo, Puebloviejo, Quevedo, Urdaneta y Valencia. En Mocache, Palenque, Quinsaloma, Ventanas y Vinces se esperan lloviznas.

Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas tendrán lluvias normales o moderadas en toda su extensión.

Galápagos tendrá lluvias de distinta intensidad

En la región Insular, el pronóstico contempla lluvias fuertes en San Cristóbal. Para Isabela y Santa Cruz, el INAMHI prevé precipitaciones normales o moderadas.

El organismo señala que las lluvias pueden presentarse durante el día, aunque la mayor probabilidad corresponde al período específico de cada provincia. El reporte abarca la noche del lunes 2 y la madrugada del martes 3 de noviembre.

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