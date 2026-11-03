Clases presenciales suspendidas en cuatro ciudades de Guayas por las fuertes lluvias

Fecha de publicación: 3 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 3 de noviembre de 2026

Los colegios públicos de Guayaquil, Daule, Samborondón y Durán tendrán clases no presenciales este miércoles 4 de noviembre de 2026 debido a las fuertes lluvias asociadas al fenómeno de El Niño. La medida busca proteger a estudiantes y docentes frente a las inundaciones y emergencias registradas en la provincia de Guayas.

La ministra de Educación, Gilda Alcívar, anunció la decisión este martes 3 de noviembre a través de su cuenta de X. La disposición responde a las resoluciones adoptadas por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional ante las condiciones climáticas que afectan a varias zonas del país.

¿Qué instituciones tendrán clases virtuales en Guayas?

La suspensión de clases presenciales en Guayas se aplicará exclusivamente a las instituciones educativas públicas de los cuatro cantones mencionados. Los estudiantes continuarán sus actividades académicas mediante modalidades no presenciales durante la jornada del miércoles.

De acuerdo con las resoluciones del @CoeNacional_Ec y ante las condiciones climáticas, este miércoles 4 de noviembre mantendremos la modalidad no presencial en las instituciones educativas públicas de Guayaquil, Samborondón, Durán y Daule. Los planteles particulares podrán decidir su modalidad de clases, priorizando siempre la seguridad de la comunidad educativa. Seguimos monitoreando para tomar decisiones oportunas. #JuntosAnteElNiño — Gilda Alcívar (@GildaAlcivarOk) November 3, 2026

En el caso de los colegios privados de Guayaquil, Daule, Durán y Samborondón, cada institución podrá decidir si mantiene las clases presenciales o adopta la modalidad virtual, según las condiciones de seguridad y accesibilidad.

La decisión se suma a la suspensión de actividades presenciales en los establecimientos educativos de Santa Cruz, en Galápagos, donde las lluvias torrenciales provocaron inundaciones y dejaron una persona fallecida.

El Niño deja 11 muertos y casi 49 000 afectados

Las fuertes lluvias en Ecuador han provocado 11 fallecidos y 48 958 personas afectadas desde el 29 de agosto, según el balance de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), actualizado este martes.

Las víctimas mortales se registraron en Azuay, El Oro, Guayas y Galápagos. En Guayaquil, una persona murió y otra resultó herida tras el colapso de una pared durante las inundaciones que afectaron a la ciudad.

La emergencia por El Niño en Ecuador también deja 1 086 eventos adversos en las 24 provincias, con afectaciones en 159 cantones y 437 parroquias. Además, 11 449 viviendas presentan daños y otras 38 quedaron destruidas.

¿Por qué El Niño provoca fuertes lluvias?

El fenómeno de El Niño se caracteriza por el calentamiento anómalo de las aguas del océano Pacífico, que modifica los patrones climáticos. En Ecuador puede generar lluvias intensas e inundaciones en la Costa y períodos de sequía en determinadas zonas de la Sierra.

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