Lluvias en Milagro causan inundaciones y obligan a suspender las clases presenciales

Fecha de publicación: 3 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 3 de noviembre de 2026

Las fuertes lluvias que cayeron durante la madrugada de este miércoles 4 de noviembre de 2026 provocaron inundaciones en varios sectores de Milagro, en la provincia del Guayas. Las precipitaciones dejaron calles anegadas y complicaron la circulación vehicular desde las primeras horas del día.

Las cámaras de videovigilancia del ECU 911 captaron la acumulación de agua en diferentes puntos del cantón. Además, habitantes reportaron en redes sociales el desbordamiento del río Milagro durante la madrugada. Según esos reportes, el incremento del caudal habría provocado el ingreso de agua a las zonas bajas de la ciudad.

El agua cubrió calles y generó dificultades para circular en Milagro

Las imágenes registradas por las cámaras del ECU 911 evidenciaron los efectos de las precipitaciones en varios sectores de Milagro. La entidad informó que mantiene el monitoreo permanente de las zonas afectadas y coordina con la Secretaría de Gestión de Riesgos el seguimiento de las novedades.

A través de sus canales oficiales, el organismo confirmó que las lluvias dejaron vías anegadas en distintos puntos del cantón. También pidió a los conductores circular con precaución ante las condiciones de las calles.

Los habitantes también difundieron reportes e imágenes en redes sociales sobre las consecuencias de las lluvias. Entre las novedades señalaron el desbordamiento del principal río de la ciudad. Este hecho habría ocasionado el ingreso de agua a los sectores ubicados en las zonas bajas.

Las precipitaciones dejaron complicaciones para la movilidad durante las primeras horas de este miércoles. Ante esta situación, se recomienda evitar las calles inundadas y no intentar atravesar sectores donde el agua cubra la calzada.

Hasta las primeras horas de este miércoles 4 de noviembre, las autoridades no habían detallado cifras sobre viviendas afectadas ni personas damnificadas por las inundaciones.

El ECU 911 mantiene la vigilancia de las condiciones en el cantón y la coordinación con la Secretaría de Gestión de Riesgos para conocer y dar seguimiento a las novedades que se presenten.

#Guayas | #Milagro Debido a las lluvias registradas durante la madrugada, cámaras de videovigilancia del #ECU911 evidencian vías anegadas en varios sectores de Milagro. Se mantiene el monitoreo permanente y la coordinación con @Riesgos_Ec para el seguimiento de las novedades. Se recomienda conducir con precaución. — Coordinación Zonal 5 y 8 ECU 911 (@ecu911sambo) November 4, 2026

Clases no presenciales este miércoles 4 de noviembre

Las fuertes lluvias y el incremento del caudal del río Milagro también llevaron al Ministerio de Educación a modificar la modalidad de enseñanza en el cantón.

La ministra de Educación, Gilda Alcívar, anunció la noche del martes 3 de noviembre que las clases de este miércoles 4 se desarrollarían de manera no presencial en Milagro.

La disposición busca mantener la continuidad del aprendizaje sin comprometer la seguridad de estudiantes, docentes y familias, según informó la funcionaria.

Alcívar también señaló que las instituciones educativas particulares podrán decidir bajo qué modalidad desarrollarán sus actividades durante esta jornada. Para ello, deberán priorizar la seguridad de los estudiantes, el personal docente y las familias.

De esta manera, los establecimientos particulares tienen la posibilidad de definir cómo impartirán sus clases, mientras que la medida anunciada por el Ministerio de Educación establece la modalidad no presencial en el cantón debido a las condiciones provocadas por las lluvias y el aumento del caudal del río.

Las inundaciones y las dificultades de circulación marcaron el inicio de la jornada en Milagro, mientras las entidades mantienen el seguimiento de las novedades registradas durante la madrugada.

Debido a las fuertes lluvias y el incremento del caudal del río Milagro, este miércoles 4 de noviembre las clases se desarrollarán en modalidad no presencial en el cantón Milagro. Las instituciones educativas particulares podrán decidir su modalidad de clases, priorizando la seguridad de estudiantes, docentes y familias. 🤝 Esta medida busca garantizar la continuidad del aprendizaje sin poner en riesgo el bienestar de nuestra comunidad. #JuntosAnteElNiño @CoeNacional_Ec — Gilda Alcívar (@GildaAlcivarOk) November 4, 2026

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