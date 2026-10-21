Hallan armas en hacienda de Milagro que estaría vinculada a un policía en servicio activo

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

El Ejército Ecuatoriano aprehendió a tres hombres durante una operación militar en la hacienda Capi Reyes, ubicada en el sector Mariscal Sucre, en el cantón Milagro, provincia del Guayas. Los militares identificaron a los ciudadanos como Hernán J. C. C., alias ‘Payaso Triste’; Jorge L. Ch. T., alias ‘Monquique’; y Eder R. S. C., alias ‘Payaso’. Según la información oficial, los tres manifestaron que trabajaban como cuidadores del predio.

Durante el operativo, los militares decomisaron armas de fuego, municiones y otros elementos. Además, identificaron instalaciones destinadas al entretenimiento, un criadero de gallos de pelea y una gallera clandestina dentro de la propiedad. Las autoridades pusieron a los tres aprehendidos y todo el material incautado a disposición de las instancias competentes para que continúen los procedimientos legales correspondientes.

El operativo militar en una hacienda de Milagro

La intervención se desarrolló en el sector Mariscal Sucre, en la hacienda Capi Reyes, como parte de las operaciones militares que ejecuta el Ejército Ecuatoriano, integrante de las Fuerzas Armadas. La acción permitió localizar y aprehender a los tres ciudadanos, quienes quedaron bajo el procedimiento de las autoridades competentes.

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, la estructura criminal investigada estaría presuntamente vinculada con un servidor policial en servicio activo. Se trata del sargento segundo Félix A. M. R., conocido con el alias de ‘Manobanda’.

La información difundida sobre el operativo señala esta presunta relación dentro de los antecedentes investigativos. Sin embargo, no detalla otras circunstancias sobre el supuesto vínculo ni especifica qué participación habría tenido cada uno de los ciudadanos aprehendidos en las actividades que investiga la estructura criminal.

En el lugar, los militares también encontraron espacios destinados al entretenimiento, un criadero de gallos de pelea y una gallera clandestina. Estos elementos formaron parte de los hallazgos registrados durante la intervención en la propiedad.

🚨 ¡En la hacienda “Capi Reyes”, en Milagro!, se aprehendio a alias “Payaso Triste”, “Monquique” y “Payaso”, con fusiles, pistolas, un revólver y municiones de distintos calibres. 🇪🇨 #EjércitoECU https://t.co/P0q7wbMBul — Ejército Ecuatoriano (@EjercitoECU) October 21, 2026

Armas, municiones y otros elementos decomisados

Durante la operación, el personal militar decomisó varias armas de fuego, entre ellas un fusil AR-15, un revólver calibre .38, una pistola semiautomática marca Taurus y otra pistola de la misma marca. También encontró una réplica de fusil FN P90 semimodificada.

El inventario del material incautado incluye municiones de distintos calibres y alimentadoras para armas. El detalle proporcionado por las autoridades comprende los siguientes elementos:

Un fusil AR-15.

Un revólver calibre .38.

Una pistola semiautomática marca Taurus.

Una pistola marca Taurus.

25 municiones calibre 5,56 mm Luger.

65 municiones calibre 5,56 mm.

Nueve municiones calibre 9 mm.

Tres municiones calibre .38.

Cinco alimentadoras para subfusil calibre 5,56 mm.

Tres alimentadoras para pistola calibre 9 mm.

Cuatro cartuchos para escopeta calibre 12.

Una réplica de fusil FN P90 semimodificada.

Tres alimentadoras para pistola.

Tras la intervención, las autoridades pusieron a los tres ciudadanos y los elementos decomisados a disposición de las instancias competentes para los procedimientos legales correspondientes.

El Ejército Ecuatoriano señaló que mantiene sus operaciones militares con el objetivo de contribuir a la seguridad ciudadana y al control de las actividades ilícitas. La intervención en la hacienda Capi Reyes forma parte de estas acciones en el cantón Milagro, provincia del Guayas.

𝑨𝒍𝒊𝒂𝒔 “𝑷𝒂𝒚𝒂𝒔𝒐 𝑻𝒓𝒊𝒔𝒕𝒆”, “𝑴𝒐𝒏𝒒𝒖𝒊𝒒𝒖𝒆” 𝒚 “𝑷𝒂𝒚𝒂𝒔𝒐”, 𝒇𝒖𝒆𝒓𝒐𝒏 𝒂𝒑𝒓𝒆𝒉𝒆𝒏𝒅𝒊𝒅𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒏 𝒂𝒓𝒎𝒂𝒔 𝒚 𝒎𝒖𝒏𝒊𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒆𝒏 𝒖𝒏𝒂 𝒉𝒂𝒄𝒊𝒆𝒏𝒅𝒂 𝒅𝒆 𝑴𝒊𝒍𝒂𝒈𝒓𝒐 #Guayas | El Ejército Ecuatoriano, como parte de las FF. AA., ejecutó una operación militar en el sector Mariscal Sucre, en la hacienda Capi Reyes, cantón Milagro, provincia del Guayas, que permitió la aprehensión de tres ciudadanos identificados como Hernán J. C. C., alias “Payaso Triste”; Jorge L. Ch. T., alias “Monquique”; y Eder R. S. C., alias “Payaso”, quienes manifestaron desempeñarse como cuidadores del predio. De acuerdo con los antecedentes de la investigación, la estructura criminal investigada estaría presuntamente vinculada con un servidor policial en servicio activo, el sargento segundo Félix A. M. R., alias “Manobanda”. Durante la operación militar se decomisó el siguiente material: – 1 fusil AR-15. – 1 revólver calibre .38. – 1 pistola semiautomática marca Taurus. – 1 pistola marca Taurus. – 25 municiones calibre 5,56 mm Luger. – 65 municiones calibre 5,56 mm. – 9 municiones calibre 9 mm. – 3 municiones calibre .38. – 5 alimentadoras para subfusil calibre 5,56 mm. – 3 alimentadoras para pistola calibre 9 mm. – 4 cartuchos para escopeta calibre 12. – 1 réplica de fusil FN P90 semimodificada. – 3 alimentadoras para pistola. En el lugar se identificaron instalaciones destinadas al entretenimiento, un criadero de gallos de pelea y una gallera clandestina. Los aprehendidos y el material decomisado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para los procedimientos legales correspondientes. El Ejército Ecuatoriano mantiene sus operaciones militares para contribuir a la seguridad ciudadana y al control de las actividades ilícitas. #EjércitoECU — Ejército Ecuatoriano (@EjercitoECU) October 21, 2026

Te recomendamos