Dos policías entre los detenidos por presunto contrabando de productos en El Oro y Guayas

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

La Policía Nacional de Ecuador desarticuló una estructura presuntamente dedicada al ingreso y la comercialización ilegal de mercancías provenientes de Perú. El operativo dejó siete personas detenidas y permitió incautar indicios valorados en alrededor de 700 000 dólares, según informó la institución este miércoles 21 de octubre de 2026.

La organización operaba en las provincias de El Oro, fronteriza con Perú, y Guayas. Entre los detenidos figuran dos servidores policiales en servicio activo, quienes presuntamente facilitaban el tránsito de vehículos con mercadería ilegal a cambio de beneficios económicos. Las investigaciones se extendieron durante tres meses y permitieron identificar el supuesto funcionamiento de esta estructura dedicada al contrabando.

Siete detenidos tras tres meses de investigaciones por contrabando

La intervención policial incluyó el allanamiento de cuatro inmuebles y terminó con la detención de siete personas de entre 26 y 52 años. Las indagaciones permitieron establecer que la estructura ingresaba mercancías al territorio ecuatoriano con documentación aparentemente adulterada. De esta manera, sus integrantes presuntamente facilitaban la movilización y posterior comercialización de los productos.

La Policía también identificó la presunta participación de dos de sus servidores en servicio activo. Según un comunicado institucional, ambos habrían permitido que vehículos cargados con mercadería ilegal circularan a cambio de beneficios económicos.

Las actividades investigadas habrían ocasionado un perjuicio económico aproximado de 100 000 dólares al Estado ecuatoriano, de acuerdo con las indagaciones policiales.

El operativo se concentró en los lugares que la organización presuntamente utilizaba para almacenar y movilizar las mercancías. Los equipos policiales recopilaron varios indicios relacionados con las actividades investigadas, entre ellos vehículos, dispositivos móviles y maquinaria para procesar alimentos.

Hallan dos bodegas clandestinas y 100 toneladas de cereales

Durante los allanamientos, los agentes localizaron dos bodegas clandestinas. En estos espacios encontraron aproximadamente 100 toneladas de cereales que no contaban con registro sanitario, una condición que representaba un potencial riesgo para la salud de los consumidores.

La Policía coordinó acciones con la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA). Como resultado de esa intervención conjunta, las autoridades clausuraron una de las bodegas intervenidas.

Entre los indicios recabados durante el operativo constan un automóvil, un camión y seis terminales móviles. Los equipos también encontraron cinco máquinas artesanales procesadoras de alimentos y alrededor de 100 000 kilogramos de cereales sin registro sanitario, además de otros elementos vinculados con la investigación.

La institución policial valoró en alrededor de 700 000 dólares los indicios incautados durante la operación. Esta cifra corresponde al valor aproximado de los elementos decomisados, mientras que el perjuicio económico estimado para el Estado asciende a unos 100 000 dólares.

La intervención permitió identificar el presunto uso de documentación adulterada para facilitar el ingreso, la circulación y la comercialización de mercancías provenientes de Perú. Las investigaciones también señalaron la posible participación de servidores policiales en estas actividades, que se desarrollaban en El Oro y Guayas.

#IMPORTANTE || GOLPE AL CONTRABANDO: 7 APREHENDIDOS Y MÁS DE USD 700 MIL EN INDICIOS La #PolicíaEcuador desarticuló una estructura delictiva dedicada al ingreso irregular de mercancías de procedencia extranjera desde Perú, que habría generado millonarias ganancias ilícitas y un perjuicio económico al Estado. En los distritos Huaquillas, Arenillas y Naranjal-Balao, en las provincias de #ElOro y #Guayas, se ejecutaron 4 allanamientos que dejaron como resultado: – 7 aprehendidos – Más de 100 toneladas de productos sin registro sanitario – 3 vehículos retenidos – 6 terminales móviles – 2 bodegas clandestinas identificadas Durante las intervenciones se encontraron productos almacenados en condiciones insalubres y sin las regulaciones sanitarias correspondientes, que representaban un riesgo para la salud de la ciudadanía. 💰 Los indicios tienen una valoración aproximada de USD 700.000, mientras que el perjuicio económico estimado al Estado asciende a USD 100.000 por la evasión de obligaciones aduaneras y tributarias. #ServirYProtegerConFirmeza #EstrategiaOperacional3D — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) October 21, 2026

Te recomendamos