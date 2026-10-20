Interceptan camión con cervezas extranjeras en Santo Domingo

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

Un operativo contra el contrabando se ejecuta este martes 20 de octubre de 2026 en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, donde fue interceptado un camión que transportaba cientos de cajas de cerveza de procedencia extranjera.

La intervención se realizó tras información obtenida por el Comando de Inteligencia Aduanera y contó con la colaboración de personal de las Fuerzas Armadas.

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Operativo en el peaje de Santo Domingo

De acuerdo con la información proporcionada, la acción de control se desarrolla a la altura del peaje en Santo Domingo de los Tsáchilas.

Como resultado de la intervención, las autoridades interceptaron un camión que transportaba cientos de cajas de cerveza de procedencia extranjera. Las autoridades aún deben especificar la cantidad de bebidas alcohólicas que transportaban.

Continúa la contabilización de la mercadería

La información señala que, al momento del reporte, se procedía a la contabilización de las cervezas aprehendidas.

Hasta ahora no se ha informado la cantidad total de cajas incautadas ni otros detalles relacionados con la mercadería retenida.

Caso de contrabando en Quito

El pasado 1 de julio de 2026 labores de inteligencia del Cuerpo de Vigilancia Aduanera permitieron el decomiso de 2.400 cajas de cerveza valoradas en aproximadamente 120 000 de dólares, que eran transportadas dentro de un contenedor sin documentación que acreditara su legal tenencia y traslado desde la avenida Simón Bolívar, en Quito, con apoyo de las Fuerzas Armadas.

Según la información proporcionada, personal aduanero realizó el seguimiento del automotor durante la madrugada en el sector de Carapungo, en el norte de la capital. Ya en horas de la mañana, tras confirmar el delito, se solicitó el apoyo de las Fuerzas Armadas para detener el tráiler a la altura del redondel del Portal, en la avenida Simón Bolívar, y proceder con el traslado de la mercancía aprehendida.

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