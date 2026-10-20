Dos ciudadanos fueron aprehendidos con 130 000 en efectivo en Caluma

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

Dos personas fueron aprehendidas con 130 000 dólares en efectivo, que no tenía justificación alguna. Esta acción se la ejecutó el 19 de octubre de 2026 como parte de la operación denominada ‘Banca Rota’, desarrollada en el cantón Caluma, provincia de Bolívar.

Las Fuerzas Armadas, a través del Ejército Ecuatoriano, decomisaron la cantidad en efectivo y la entregaron a las autoridades competentes.

Evidencias halladas en la operación

De acuerdo con la información proporcionada por las Fuerzas Armadas, entre las evidencias se encontró una mochila, un vehículo SUV y 130 000 dólares en efectivo.

Además, durante la intervención, denominada ‘Banca rota’, fueron aprehendidos dos ciudadanos, que fueron interceptados en la vía Ricaurte. Ellos fueron identificados como Miguel T. y Nathaly A.

Los fajos de dinero fueron encontrados dentro de la mochila sin documentos que justifcaran al cantidad transportada.

Entrega de indicios a las autoridades

El Ejército Ecuatoriano informó que los soldados participantes en la operación entregaron las evidencias a las autoridades competentes para los procedimientos correspondientes. Mientras que los detenidos tendrán que ser investigados para determinar las responsabilidades penales correspondientes.

Personas fueron encontradas con 130 000 dólares; preguntas frecuentes

❓ ¿Dónde fueron aprehendidas las dos personas que transportaban USD 130 000 en efectivo? Dos personas fueron aprehendidas en la vía Ricaurte, en el cantón Caluma, provincia de Bolívar, el 19 de octubre de 2026.

La intervención se ejecutó durante la operación militar denominada Banca Rota, desarrollada por las Fuerzas Armadas a través del Ejército Ecuatoriano. ❓ ¿Cuánto dinero en efectivo decomisaron las Fuerzas Armadas en Caluma? Las Fuerzas Armadas decomisaron USD 130 000 en efectivo que no contaban con documentos que justificaran su procedencia o transporte.

Según la información oficial, los fajos de dinero fueron encontrados dentro de una mochila durante la intervención militar en la vía Ricaurte. ❓ ¿Qué evidencias encontraron durante la operación Banca Rota en Bolívar? Los militares encontraron USD 130 000 en efectivo, una mochila y un vehículo tipo SUV.

Estos indicios fueron localizados durante el procedimiento en el que también fueron aprehendidos dos ciudadanos identificados como Miguel T. y Nathaly A. ❓ ¿Qué ocurrió con el dinero decomisado y las evidencias encontradas en Caluma? El Ejército Ecuatoriano entregó el dinero y las demás evidencias a las autoridades competentes para los procedimientos correspondientes.

La entrega de los indicios permitirá que las autoridades realicen las diligencias necesarias para esclarecer el origen del dinero y las circunstancias del caso. ❓ ¿Qué pasará con las dos personas aprehendidas con USD 130 000 en Bolívar? Las dos personas deberán ser investigadas para determinar si tienen responsabilidades penales relacionadas con el dinero decomisado.

Según el reporte de las Fuerzas Armadas, el efectivo no tenía documentos que justificaran la cantidad transportada. La investigación deberá establecer su procedencia y determinar si existió alguna infracción legal. La aprehensión no implica, por sí sola, que los ciudadanos sean culpables de un delito.

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