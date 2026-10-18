Militares en Sucumbíos enfrentan a grupo armado cerca de la frontera con Colombia

Fecha de publicación: 18 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 18 de octubre de 2026

Una patrulla de militares en Sucumbíos se enfrentó con integrantes de un grupo armado organizado en el sector de las Antenas, en el kilómetro 4 de la vía de ingreso a la parroquia La Sofía, en el norte del Ecuador. Tras el incidente, las tropas fueron reforzadas y mantienen operaciones en la zona.

Según el Ejército ecuatoriano, el enfrentamiento se produjo cuando los militares regresaban después de concluir un recorrido de control fronterizo en el límite con Colombia. En ese momento se encontraron con los integrantes del grupo armado y comenzó el combate.

La información oficial del Ejército ecuatoriano señala que el vehículo utilizado por la patrulla recibió impactos de bala. No se registraron militares heridos ni fallecidos. La institución indicó que desconoce si existen heridos o muertos entre los integrantes del grupo armado.

Militares en Sucumbíos regresaban de un control fronterizo

El incidente ocurrió en medio de operaciones desarrolladas en Sucumbíos, provincia fronteriza con Colombia. Aunque el Ejército señaló que sus integrantes repelieron el ataque, no identifica al grupo involucrado en este enfrentamiento.

Después del combate, más militares en Sucumbíos fueron desplegados en el sector. Las acciones incluyen rastrillajes y reconocimientos ofensivos para localizar y neutralizar amenazas.

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Investigaciones siguen la operación de grupos entre Ecuador y Colombia

El incidente se produce en una zona donde investigaciones ecuatorianas han abordado la actuación de organizaciones armadas de origen colombiano.

El Ejército Ecuatoriano informa sobre enfrentamiento armado en La Sofía, Sucumbíos. #EjércitoECU https://t.co/zEg4MbBQLP — Ejército Ecuatoriano (@EjercitoECU) October 18, 2026

Una de ellas corresponde a los Comandos de la Frontera, identificados por la Fiscalía ecuatoriana como un grupo armado colombiano integrado por disidentes de las FARC y con operación en la frontera colombo-ecuatoriana.

El 15 de octubre pasado, la Policía y la Fiscalía desarrollaron la operación Muralla en Orellana, Sucumbíos y Guayas. Cuatro personas fueron detenidas.

Según el ministro del Interior, John Reimberg, la investigación identificó a presuntos integrantes de áreas operativas y logísticas de los Comandos de la Frontera, además de personas que habrían coordinado ataques y financiado actividades del grupo.

Alto Punino dejó 11 militares muertos en 2025

Uno de los antecedentes incluidos en esas investigaciones ocurrió en Alto Punino, Orellana. El 9 de mayo de 2025, 11 militares ecuatorianos murieron en una emboscada mientras participaban en operaciones contra la minería ilegal.

Las Fuerzas Armadas atribuyeron ese ataque a los Comandos de la Frontera y la Fiscalía abrió una investigación para determinar responsabilidades.

El caso volvió a aparecer en las investigaciones anunciadas el 15 de octubre. Según las autoridades, los cuatro detenidos durante la operación Muralla tendrían relación con hechos violentos que incluyen la muerte de los 11 militares.

Ejército refuerza operaciones tras el nuevo enfrentamiento

Tras el incidente de La Sofía, las tropas fueron reforzadas con más militares en Sucumbíos. El Ejército informó que continúan los rastrillajes y reconocimientos en el sector.

Hasta la información proporcionada, ningún integrante de la patrulla resultó herido o falleció. Tampoco se conoce si el grupo armado tuvo heridos o muertos.

El comunicado no identifica a los integrantes del grupo que intervino en el enfrentamiento. Por esa razón, con la información disponible no es posible atribuir este nuevo episodio a los Comandos de la Frontera.

Más de las operaciones militares en la frontera

Preguntas frecuentes sobre el enfrentamiento de los militares en la frontera

❓ ¿Qué ocurrió con los militares en Sucumbíos? Una patrulla militar se enfrentó con integrantes de un grupo armado organizado.

El incidente ocurrió en el sector de las Antenas, en el kilómetro 4 de la vía de ingreso a la parroquia La Sofía. ❓ ¿Hubo militares heridos en el enfrentamiento en Sucumbíos? No se reportaron militares heridos ni fallecidos.

El vehículo de la patrulla recibió impactos de bala y se desconoce si hubo víctimas entre los integrantes del grupo armado. ❓ ¿Qué hacían los militares antes del ataque en Sucumbíos? Regresaban de un recorrido de control fronterizo.

Según el Ejército, durante ese regreso encontraron al grupo armado y se produjo el enfrentamiento. ❓ ¿El grupo que enfrentó a los militares pertenece a los Comandos de la Frontera? La información proporcionada no establece esa relación. El Ejército lo identifica únicamente como un grupo armado organizado. Los Comandos de la Frontera aparecen de forma separada en investigaciones relacionadas con la frontera colombo-ecuatoriana. ❓ ¿Qué ocurrió con los militares en Alto Punino? Once militares ecuatorianos murieron en una emboscada el 9 de mayo de 2025. Participaban en operaciones contra la minería ilegal en Orellana. Las Fuerzas Armadas atribuyeron el ataque a los Comandos de la Frontera y la Fiscalía abrió una investigación.

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