Operaciones militares Ecuador afectan narcotráfico en frontera

Las Fuerzas Armadas del Ecuador ejecutaron recientemente dos operaciones tácticas en la provincia de Sucumbíos. Estas acciones resultaron en la erradicación de más de 100 000 plantas de coca y el desmantelamiento de infraestructura criminal, lo que generó una afectación económica superior a 1,2 millones de dólares.

Operativos en la frontera norte

La frontera norte del país fue escenario de una nueva ofensiva militar liderada por las Fuerzas Armadas. Este despliegue se enfocó en debilitar las fuentes de financiamiento de organizaciones dedicadas a la producción y distribución de sustancias ilícitas.

A través de dos operaciones estratégicas, los uniformados eliminaron un centro de acopio y producción que servía como sustento logístico para redes criminales transnacionales.

El accionar militar permitió erradicar aproximadamente nueve hectáreas de cultivos de hoja de coca.

Afectación económica a las mafias

La magnitud de la intervención fue considerable, superando las 100 000 plantas destruidas en terreno. Además, las unidades militares procedieron con la destrucción sistemática de infraestructura especializada que las mafias empleaban para el procesamiento de droga.

Esto inhabilitó una plataforma operativa crucial para estas estructuras delictivas en el sector limítrofe.

La afectación económica a las mafias del narcotráfico se estima en más de 1,2 millones de dólares. Este monto representa una pérdida significativa en la capacidad operativa y financiera de las organizaciones que operan en la zona.

Estrategia contra economías criminales

El objetivo es debilitar las economías ilegales desde su origen. El mando militar enfatizó que la reducción de estos recursos financieros busca frenar el avance de actividades conexas al narcotráfico, como el tráfico de armas y el sicariato.

Esta ofensiva se mantiene como un esfuerzo constante para reducir la capacidad logística de los grupos criminales.

Mediante la privación de fondos ilícitos, se busca fortalecer los estándares de seguridad dentro del territorio nacional. La eliminación de cada cultivo es presentada por las autoridades como un avance en temas de seguridad.

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