Ejército desmanteló campamentos de minería ilegal en Imbabura y Carchi

Las intervenciones retiraron equipos, explosivos e instalaciones utilizadas para explotar recursos minerales de forma ilícita.

Personal de la AMC ejecutó operativos en el norte y sur de Quito.
Redacción Seguridad

El Ejército Ecuatoriano ejecutó dos operativos contra la minería ilegal en las provincias de Imbabura y Carchi. Estas intervenciones permitieron localizar, decomisar e inhabilitar campamentos, maquinaria, explosivos y otros implementos que, según la institución, se utilizaban para la explotación ilícita de recursos naturales.

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Acciones en Imbabura

Las acciones se desarrollaron en coordinación con las autoridades competentes. Como resultado, los militares retiraron una amplia cantidad de materiales empleados en estas actividades. Informaron que uno de los operativos provocó una afectación económica estimada en 15 500 dólares a las estructuras ilegales que operaban en la zona.

El operativo en Imbabura dejó maquinaria, combustible y campamentos inhabilitados. El Ejército informó que la primera operación se realizó en el sector Mina Nueva, en la parroquia La Merced de Buenos Aires, perteneciente al cantón Urcuquí.

Elementos encontrados

Durante la intervención, el personal militar localizó e inhabilitó instalaciones y materiales que servían para la explotación ilegal de recursos minerales. Entre los elementos encontrados constan:

  • 50 sacos de material presuntamente mineralizado
  • Una polea
  • Un tanque reservorio
  • Un tanque de lavado
  • Una procesadora
  • Una trituradora
  • Tres cambuches
  • Un motor de luz
  • Diez canecas de combustible
  • Varias herramientas utilizadas en actividades de minería ilegal

El Ejército señaló que este tipo de operaciones forma parte de sus acciones para enfrentar la explotación ilícita de minerales. Reiteró su compromiso de proteger los recursos naturales del Estado y salvaguardar el patrimonio ambiental del país.

Operativo en Carchi

En Carchi, el Ejército decomisó explosivos, equipos y una bocamina. La segunda operación militar se ejecutó en el sector El Pablo, ubicado en la parroquia El Chical.

En este punto, los militares decomisaron e inhabilitaron:

  • Cuatros generadores
  • Dos taladros
  • Tres poleas
  • 20 tacos de anfo
  • Aproximadamente 30 metros de mecha lenta
  • Seis cápsulas ordinarias
  • Cerca de 1 500 metros de cable de luz
  • Cuatros sopladores de aire
  • Ocho bombas succionadoras de agua
  • Un filtro de agua

Los militares también decomisaron 50 libras de anfo, inhabilitaron una bocamina y retiraron varias herramientas utilizadas en estas actividades. Según informó el Ejército Ecuatoriano, la intervención generó una afectación económica aproximada de 15 500 dólares a las estructuras ilegales que operaban en la zona.

La institución indicó que mantiene operaciones contra la minería ilegal como parte de sus acciones para proteger los recursos naturales del país.

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