Ejército desmanteló campamentos de minería ilegal en Imbabura y Carchi

El Ejército Ecuatoriano ejecutó dos operativos contra la minería ilegal en las provincias de Imbabura y Carchi. Estas intervenciones permitieron localizar, decomisar e inhabilitar campamentos, maquinaria, explosivos y otros implementos que, según la institución, se utilizaban para la explotación ilícita de recursos naturales.

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Acciones en Imbabura

Las acciones se desarrollaron en coordinación con las autoridades competentes. Como resultado, los militares retiraron una amplia cantidad de materiales empleados en estas actividades. Informaron que uno de los operativos provocó una afectación económica estimada en 15 500 dólares a las estructuras ilegales que operaban en la zona.

El operativo en Imbabura dejó maquinaria, combustible y campamentos inhabilitados. El Ejército informó que la primera operación se realizó en el sector Mina Nueva, en la parroquia La Merced de Buenos Aires, perteneciente al cantón Urcuquí.

Elementos encontrados

Durante la intervención, el personal militar localizó e inhabilitó instalaciones y materiales que servían para la explotación ilegal de recursos minerales. Entre los elementos encontrados constan:

50 sacos de material presuntamente mineralizado

Una polea

Un tanque reservorio

Un tanque de lavado

Una procesadora

Una trituradora

Tres cambuches

Un motor de luz

Diez canecas de combustible

Varias herramientas utilizadas en actividades de minería ilegal

El Ejército señaló que este tipo de operaciones forma parte de sus acciones para enfrentar la explotación ilícita de minerales. Reiteró su compromiso de proteger los recursos naturales del Estado y salvaguardar el patrimonio ambiental del país.

𝑷𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒎𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂𝒓 𝒅𝒆𝒔𝒎𝒂𝒏𝒕𝒆𝒍𝒂 𝒄𝒂𝒎𝒑𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔 𝒆𝒎𝒑𝒍𝒆𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒎𝒊𝒏𝒆𝒓𝒊́𝒂 𝒊𝒍𝒆𝒈𝒂𝒍 𝒆𝒏 𝑰𝒎𝒃𝒂𝒃𝒖𝒓𝒂#Imbabura| El Ejército Ecuatoriano ejecuto una operación militar en el sector de Mina Nueva, parroquia La Merced de Buenos… pic.twitter.com/QxLe44QRQU — Ejército Ecuatoriano (@EjercitoECU) July 14, 2026

Operativo en Carchi

En Carchi, el Ejército decomisó explosivos, equipos y una bocamina. La segunda operación militar se ejecutó en el sector El Pablo, ubicado en la parroquia El Chical.

En este punto, los militares decomisaron e inhabilitaron:

Cuatros generadores

Dos taladros

Tres poleas

20 tacos de anfo

Aproximadamente 30 metros de mecha lenta

Seis cápsulas ordinarias

Cerca de 1 500 metros de cable de luz

Cuatros sopladores de aire

Ocho bombas succionadoras de agua

Un filtro de agua

Los militares también decomisaron 50 libras de anfo, inhabilitaron una bocamina y retiraron varias herramientas utilizadas en estas actividades. Según informó el Ejército Ecuatoriano, la intervención generó una afectación económica aproximada de 15 500 dólares a las estructuras ilegales que operaban en la zona.

La institución indicó que mantiene operaciones contra la minería ilegal como parte de sus acciones para proteger los recursos naturales del país.

𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐́𝒏 𝒎𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂𝒓 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂 𝒍𝒂 𝒎𝒊𝒏𝒆𝒓𝒊́𝒂 𝒊𝒍𝒆𝒈𝒂𝒍 𝒆𝒏 𝑪𝒂𝒓𝒄𝒉𝒊#Carchi | El Ejército Ecuatoriano ejecutó una operación militar en el sector El Pablo, parroquia El Chical, dónde se decomisó e inhabilitó:



– 4 generadores

– 2 taladros

– 3… pic.twitter.com/APQx9lsCOg — Ejército Ecuatoriano (@EjercitoECU) July 14, 2026

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